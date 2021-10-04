Врач рассказала про эффективность советских средств лечения простуды

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Елена Черненко, терапевт, поделилась, насколько были в советские времена популярны банки, "звездочка", горчичники и прочие способы лечения простуды и актуальны ли они до сих пор.
Когда начинается сезон ОРВИ многие думают обратиться к проверенным способам лечения, чтобы выгнать болезнь при помощи привычных средств. Елена Черненко рассказала как работают народные методы и насколько они популярны в наше время.
Растирание ног и рук водкой
Всем знакомо, когда с холода растирают крепким алкоголем. Эффективность этого метода объясняется за счет раздражения и нагрева рецепторов, когда расширяются сосуды нижний конечностей. Наружное применение спирта особенно действенно, когда у больного взрослого или ребенка есть температура, но при этом ледяные ноги и руки.
"При подъеме температуры идет спазм периферических сосудов в районе конечностей, централизация кровотока. За счет раздражения конечностей расширяются сосуды, идет отток от головы, снижение температуры, расширение и согревание рук и ног".
"При подъеме температуры идет спазм периферических сосудов в районе конечностей, централизация кровотока. За счет раздражения конечностей расширяются сосуды, идет отток от головы, снижение температуры, расширение и согревание рук и ног".
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Бальзам "Золотая звезда"
Тут эффект раздражения слизистой, из-за чего усиливается течение из носа слизи, которая уходит вместе с теми противовоспалительными веществами, что выработал наш собственный организм. И таким образом, обогащенная полезными элементами слизь, попадая на слизистую, уничтожает вирус собственными силами.
Дышать над картошкой
Основное предназначение процедуры - это когда больной наклоняется над кастрюлей, укрывшись большим полотенцем, и дышит, увлажняя слизистые. Наши родители не знали о существовании небулайзеров, холодных ингаляций. Черненко считает, что свою главную задачу картошка выполняла, ведь ее действие было основано на донесении влаги до слизистых, снижая отек и спазм. И кашель уходил.
Рыбий жир
Витамин D и Омега 3 популярны до сих пор. Это средство было хорошо и в советское время, и актуально и сейчас. Но современный формат несколько лучше - витамин и Омега 3 делят и они становятся более очищенными.
Горчичники и банки
Вряд ли бы нашелся дом, в котором не было этих вещей. Огромные следы на спине от использования банок, которые не проходили неделями, жгучие горчичники... Эффективность их основана на способности прогрева и раздражения.
"Это происходит из-за того, что, с одной стороны, мы вызываем раздражение и воспаление, а с другой - организм в ответ выделяет противовоспалительные вещества. Полезные вещества доставляются и в место раздражения, попутно пленяя врагов нашего организма - вирусы".
"Это происходит из-за того, что, с одной стороны, мы вызываем раздражение и воспаление, а с другой - организм в ответ выделяет противовоспалительные вещества. Полезные вещества доставляются и в место раздражения, попутно пленяя врагов нашего организма - вирусы".
Все эти методики обладают эффектом. Он может быть раздражающим, отвлекающим или же усиливающим приток крови и усиливающим воспаление. Но обычно эти методы применяются не дозированно и "на глаз" и сложно предположить какая именно дозировка будет безопасной. Высока вероятность аллергии, на те же горчичники, может пойти раздражение, развиться аутоиммунная реакция.
"Поэтому в целях безопасности от этих методов стоит отказаться и применять проверенные, стандартизированные методы, дозировка которых четко прописана инструкцией. Именно доза определяет, станет средство лекарством или ядом. То же касается и народных средств" - сделала вывод врач-терапевт Елена Черненко.
"Поэтому в целях безопасности от этих методов стоит отказаться и применять проверенные, стандартизированные методы, дозировка которых четко прописана инструкцией. Именно доза определяет, станет средство лекарством или ядом. То же касается и народных средств" - сделала вывод врач-терапевт Елена Черненко.
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