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Врач рассказала про эффективность советских средств лечения простуды

Врач рассказала про эффективность советских средств лечения простуды (7 фото)

Автор:
04 октября 2021 14:15
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: ОРВИ   больные   врачи   лечение   мнение   народная медицина   простуда   
963
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Елена Черненко, терапевт, поделилась, насколько были в советские времена популярны банки, "звездочка", горчичники и прочие способы лечения простуды и актуальны ли они до сих пор.
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Метки: ОРВИ   больные   врачи   лечение   мнение   народная медицина   простуда   
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8k
MUZSER 57 минут назад
Заболела... Температура, насморк, горло болит... Залезла под одеяло и дышу отварной картошкой... на всякий случай прихватила туда вилку, грибочки и водочку... надеюсь поможет =)
(с)
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1k
investas 14 секунд назад
Можно узнать, что такой за Терапевт Елена Черненко , которую никто не знает? Или это та 25 летняя женщина, которая по тв шляется?
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19k
shevanez 20 минут назад
При высокой температуре и "ледяных руках и ногах" Как вариант, на конечности ложится обычная пеленка, смоченная (в разумных пределах) горячей водой.
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41k
Соломей 22 минуты назад
правильно, нехрен лечится народными, тысячелетиями проверенными методами. которые почти бесплатные, а то корпорации не дополучат своих сверхдоходов на продаже медикаментов которые типа стандартизированные,одно лечат, другое калечат.
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2k
Nyash Полчаса назад
я понял. весь смысл лекарств в раздражении. выходит я очень хорошее лекарство для своего окружения. общайтесь со мной и раздражение вам обеспечено и как следствие быстрое выздоровление.
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278
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Да времена говно... раньше заболел, подышал над горячей картошкой и здоров, а сейчас сразу в больничку сдавать тест на ковид
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28k
Антон Полчаса назад
Банки пережиток прошлого, рыбий жир лучше не употреблять, поскольку получают его нонче таким способом, что в нём нет ничего полезного (лучше есть океаническую рыбу, ту же сельдь в пресервах), причём омега 6 у нас более чем в достатке с других видов пищи. Растирание водкой (а лучше спиртом) отличное средство сбить пару градусов при критически высокой температуре, пока ожидаете врачей - испаряемый с тела спирт уносит с собой и излишнее тепло.
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4k
Денис Колосов 57 минут назад
Ну и сейчас водкой (разбавленной) растирают.. когда температуру сбить надо, а жаропонижающее еще нельзя давать. Обычно у маленьких детей..Т.е можно давать жаропонижающее раз в 8 часов, а температура сильно повысилась.. Было такое и при гриппе у ребенка и когда зубки лезли..
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