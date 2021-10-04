Врач рассказала про эффективность советских средств лечения простуды

Все эти методики обладают эффектом. Он может быть раздражающим, отвлекающим или же усиливающим приток крови и усиливающим воспаление. Но обычно эти методы применяются не дозированно и "на глаз" и сложно предположить какая именно дозировка будет безопасной. Высока вероятность аллергии, на те же горчичники, может пойти раздражение, развиться аутоиммунная реакция.

"Поэтому в целях безопасности от этих методов стоит отказаться и применять проверенные, стандартизированные методы, дозировка которых четко прописана инструкцией. Именно доза определяет, станет средство лекарством или ядом. То же касается и народных средств" - сделала вывод врач-терапевт Елена Черненко.