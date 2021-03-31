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Врачи забыли нож в теле пациента

Врачи забыли нож в теле пациента (4 фото)

Автор:
31 марта 2021 09:46
Сообщество : Истории
Метки: врачи   история   лечение   нападение   нож   пропажа   ранение   филиппины   
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Чуть больше года назад 25-летний житель Филиппин Кент Райан Томао стал жертвой разбойного нападения, получив ножевое ранение. Врачи местной больницы зашили ему рану. И лишь 15 месяцев назад выяснилось, что они в ней кое-что забыли.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: врачи   история   лечение   нападение   нож   пропажа   ранение   филиппины   
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Дмитрий 16 минут назад
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