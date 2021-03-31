Врачи забыли нож в теле пациента

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Чуть больше года назад 25-летний житель Филиппин Кент Райан Томао стал жертвой разбойного нападения, получив ножевое ранение. Врачи местной больницы зашили ему рану. И лишь 15 месяцев назад выяснилось, что они в ней кое-что забыли.
Мужчина, получивший удар ножом в грудь, был в шоке, узнав,что нож, которым его ранили, после операции остался в теле. Год назад 25-летний филиппинец Кент Райан Томао, житель города Кидапаван впровинции Котабао, встретился с бандой подростков, что закночилось для него ударом ножлм в грудь. Томао доставили в местный госпиталь, где врач, не став делать рентген, сразу зашил ему рану.
15 месяцев спустя, проходя рутинное рентгенологическое обследование на работе, Томао с изумлением узнал, что нож по-прежнему находится в его теле. "Меня все это время настораживало то, что в холодную погоду у меня побаливает в груди, но я и подумать не мог, что там находится лезвие", - говорит удивленный Томао. Как оказалось, медики, отказавшись от рентгена, не заметили лезвия в груди Томао, и оно все 15 месяцев находилось совсем рядом с легкими. "Тогда врач просто зашил рану и сказал, что ничего страшного в ней нет".
Как утверждает Томао, он не собирается судться с врачами по поводу оставленного в его теле ножа. Более того, он планирует проводить операцию поизвлечению лезвия в том же самом госпитале в Кидапаване, где медики в прошлый раз просмотрели инородный предмет. Рисковый парень, ничего не скажешь!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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