Врачи забыли нож в теле пациента

15 месяцев спустя, проходя рутинное рентгенологическое обследование на работе, Томао с изумлением узнал, что нож по-прежнему находится в его теле. "Меня все это время настораживало то, что в холодную погоду у меня побаливает в груди, но я и подумать не мог, что там находится лезвие", - говорит удивленный Томао. Как оказалось, медики, отказавшись от рентгена, не заметили лезвия в груди Томао, и оно все 15 месяцев находилось совсем рядом с легкими. "Тогда врач просто зашил рану и сказал, что ничего страшного в ней нет".