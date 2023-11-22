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Развели! С Ксении Собчак в частной клинике взяли 250 тысяч рублей за лечение простуды

Развели! С Ксении Собчак в частной клинике взяли 250 тысяч рублей за лечение простуды

Автор:
22 ноября 2023 22:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: врачи   капельница   ксения собчак   простуда   развод   счет   частная клиника   
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Ксения Собчак пожаловалась на то, что почувствовав признаки начинающейся простуды обратилась в известную среди селебов клинику, где её с радостью приняли, а после выставили такой счет, что брови телеведущей "улетели на МКС".

Ксения почувствовала первые признаки простуды — слабость, кашель, недомогание — и решила обратиться в частную клинику, чтобы «задушить» инфекцию на корню и не разболеться еще больше, - пишет StarHit, - поехала в известную "среди своих" клинику, там ей предложили поделать капельницы:

Болеть мне нельзя категорически, у меня интервью, съемки и планы заработать все деньги мира — надо быть на ногах. Приехала в частную клинику, это сдала, то сдала, а под шумок услышала: а давайте мы вам капельницу сделаем? Я говорю: „Ну давайте“. Делают капельничку (две), потом приносят счет — и мои брови взлетают на уровень МКС, не ниже. Каждая стоит по 129 820 рублей, итог — 259 640 рублей. Капельница за 260 тысяч? Вы серьезно? Из золота?

Оказалось, знаменитую блондинку прокапали какими-то американскими моноклональными антителами, доказанная эффективность которых никем не доказана.

Собчак в итоге поправилась - говорит, исключительно из жадности.

Журналистка рассказала, что препарат, который был в капельницах, оказался безопасным и бесполезным. Он создет иллюзию лечения, но ничего не делает такого, чтобы человек поправился. А специалисты, опрошенные Собчак, вынесли вердикт — это «сладкая водичка», а если вам предлагают дорогостоящие капельницы, то лучше не вестись. «Четверть миллиона в хозяйстве не лишние», — сделала вывод Собчак в личном телеграм-канале «Красота требует кэш».

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Метки: врачи   капельница   ксения собчак   простуда   развод   счет   частная клиника   
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19  комментариев
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5k
Lexx 2 часа назад
Так она в какую клинику обратилась? Ей же надо было в ветеринарную!
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6k
Станислав 21 минуту назад
Овес надо хорошо передними зубами измельчать - и болеть не будешь!
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16k
Александр 45 минут назад
Ну а чего, содержание и вет.лечевание конюшен - всегда было штукой затратной...
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5k
Ал Ди 45 минут назад
Клиника "Робин Гуд" - лечим жадность и простуду.
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9k
Привыкли руки к топорам. 47 минут назад
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46k
Дядя Сэм 52 минуты назад
Ничего-го-го себе?
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36k
АнтонПолднев 57 минут назад
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15k
Дядюшка Ау Час назад
Это к ней еще компьюторный мастер не приходил для чистки кэша.
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2k
grigorenko vladislav Час назад
А чё, у неё одной штоли "планы заработать все деньги мира"? Клиника тоже хочет ни за х@й лошадиный изящно разбогатеть! Шла бы Ксюша в районную поликлинику, по полису ОМС - четверть бы лимона бы экономить. А так как ей понты дороже денег, как и клинике - так нех@й и возмущаться.
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25k
ЦСКА Час назад
Так препараты дорогие, дозы лошадиные....
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30k
Юрьевич 2 часа назад
Всё норм. Она разводит одних, её разводят другие. Круговорот дерьма в природе.
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
За лечение призовой лошади примерно столько и берут
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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