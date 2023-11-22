Развели! С Ксении Собчак в частной клинике взяли 250 тысяч рублей за лечение простуды

Ксения Собчак пожаловалась на то, что почувствовав признаки начинающейся простуды обратилась в известную среди селебов клинику, где её с радостью приняли, а после выставили такой счет, что брови телеведущей "улетели на МКС".
Ксения почувствовала первые признаки простуды — слабость, кашель, недомогание — и решила обратиться в частную клинику, чтобы «задушить» инфекцию на корню и не разболеться еще больше, - пишет StarHit, - поехала в известную "среди своих" клинику, там ей предложили поделать капельницы:
Болеть мне нельзя категорически, у меня интервью, съемки и планы заработать все деньги мира — надо быть на ногах. Приехала в частную клинику, это сдала, то сдала, а под шумок услышала: а давайте мы вам капельницу сделаем? Я говорю: „Ну давайте“. Делают капельничку (две), потом приносят счет — и мои брови взлетают на уровень МКС, не ниже. Каждая стоит по 129 820 рублей, итог — 259 640 рублей. Капельница за 260 тысяч? Вы серьезно? Из золота?
Оказалось, знаменитую блондинку прокапали какими-то американскими моноклональными антителами, доказанная эффективность которых никем не доказана.
Собчак в итоге поправилась - говорит, исключительно из жадности.
Журналистка рассказала, что препарат, который был в капельницах, оказался безопасным и бесполезным. Он создет иллюзию лечения, но ничего не делает такого, чтобы человек поправился. А специалисты, опрошенные Собчак, вынесли вердикт — это «сладкая водичка», а если вам предлагают дорогостоящие капельницы, то лучше не вестись. «Четверть миллиона в хозяйстве не лишние», — сделала вывод Собчак в личном телеграм-канале «Красота требует кэш».
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