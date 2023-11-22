Развели! С Ксении Собчак в частной клинике взяли 250 тысяч рублей за лечение простуды

Ксения почувствовала первые признаки простуды — слабость, кашель, недомогание — и решила обратиться в частную клинику, чтобы «задушить» инфекцию на корню и не разболеться еще больше, - пишет StarHit, - поехала в известную "среди своих" клинику, там ей предложили поделать капельницы:

Болеть мне нельзя категорически, у меня интервью, съемки и планы заработать все деньги мира — надо быть на ногах. Приехала в частную клинику, это сдала, то сдала, а под шумок услышала: а давайте мы вам капельницу сделаем? Я говорю: „Ну давайте“. Делают капельничку (две), потом приносят счет — и мои брови взлетают на уровень МКС, не ниже. Каждая стоит по 129 820 рублей, итог — 259 640 рублей. Капельница за 260 тысяч? Вы серьезно? Из золота?