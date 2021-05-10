"Пить воду когда не хочется - опасно"

Также врач заявил, что советы по употреблению большого количества соли в случае падения в крови натрия - не оправданы. Серкан предупредил, что люди, которые страдают от повышенного артериального давления и имеют заболевания сердца и почек, не должны следовать этим советам.

"На самом деле у человека не дефицит натрия, а избыток воды. И с включением соли в рацион при повышенном артериальном давлении, заболеваниях почек и сердца состояние еще более ухудшается".

Нефролог посоветовал таким пациентам пить воды поменьше и держать бессолевую диету.