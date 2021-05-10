"Пить воду когда не хочется - опасно"

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Турецкий нефролог Серкан Йылдыз заявил, что многочисленные популярные статьи о пользе воды не имеют под собой научных основ.
На самом деле вода в большом количестве вымывает из организма натрий. Его в норме в крови должно быть 135-145 миллимолей на литр. Если эти показатели снизить, то возможны проблемы, например отравление водой - гипонатриемия.
Также врач заявил, что советы по употреблению большого количества соли в случае падения в крови натрия - не оправданы. Серкан предупредил, что люди, которые страдают от повышенного артериального давления и имеют заболевания сердца и почек, не должны следовать этим советам.
"На самом деле у человека не дефицит натрия, а избыток воды. И с включением соли в рацион при повышенном артериальном давлении, заболеваниях почек и сердца состояние еще более ухудшается".
Нефролог посоветовал таким пациентам пить воды поменьше и держать бессолевую диету.
"На самом деле у человека не дефицит натрия, а избыток воды. И с включением соли в рацион при повышенном артериальном давлении, заболеваниях почек и сердца состояние еще более ухудшается".
Нефролог посоветовал таким пациентам пить воды поменьше и держать бессолевую диету.
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Эдак опасным окажется есть, когда не хочешь и садиться срать, когда нет желания
Да я не хочу.
Слушай, это же халява! Бесплатно! Ешь!
Я ем только тогда, когда голоден.
Ну ты прям как животное!