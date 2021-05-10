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Пить воду когда не хочется - опасно

Пить воду когда не хочется - опасно (3 фото)

Автор:
10 мая 2021 16:17
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: врачи   здоровые   исследования   медицина   мнение   советы   
1700
3
Турецкий нефролог Серкан Йылдыз заявил, что многочисленные популярные статьи о пользе воды не имеют под собой научных основ.

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Метки: врачи   здоровые   исследования   медицина   мнение   советы   
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17  комментариев
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832
Vladimirs Orlovskis 2 часа назад
Пейте больше консервированную 60% воду. В качестве консерванта используйте этиловый спирт . Примерно 2/3 от количества воды.
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11k
Великий Кормчий 12 минут назад
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12k
Агент Безопасной Национальности 44 минуты назад
"Пить воду когда не хочется - опасно"
==============
Охренеть!
Эдак опасным окажется есть, когда не хочешь и садиться срать, когда нет желания
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1k
Игорь Иванович 45 минут назад
жёлтый интернет уже тут
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Педигри 50 минут назад
Уважаемый Серкан Йылдыз, поменьше бухайте с британскими учёными.
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19k
Matrosskin 2 часа назад
Турок нерусский... (или перевод кривой, что тоже может быть) Человек с АГ - больной человек. Естественно - общие рекомендации не для него, у него свои принципы питания, диета, с учётом препаратов. А остальным - так нигде не написано что нужно пить дистиллированную воду. Так не только Na вымоется но и Ca и много чего ещё, зачем совсем то уж фигнёй страдать. Плюс в современном мире уж чего-чего, а соли поваренной человек получает с огромным избытком....
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203
Татьяна 2 часа назад
Надо быть ближе к природе и слушать свой организм. Хочется пить - пей, не хочется - не надо насильно в себя вливать 2 литра воды, как советует Малышева. Когда жарко или человек занимается спортом, то воды надо больше, а если ты сидишь дома, особенно когда совсем не жарко, то нужно жидкости ровно столько, сколько требует организм.
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2k
Ivan 2 часа назад
Пора заканчивать праздники! 2 раза прочитал пост: "Пить водКу когда не хочется-опасно" и зашел принципиально согласиться с этой позицией!
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8k
MihailoSerbiya 2 часа назад
Kak ya togda pohudel s 136 kg na 90 kg za paru mesecov vipivaya 8 L vodi v sutki ?Tut Turok ili ne sovsem Turok ili ne sovsem nefrolog .Naverno eto kakoyto angliskii uchonii .
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172
Андрей MihailoSerbiya 6 минут назад
Ну 90 кг за два месяца сбросить это жестко...
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196
Sandmann 2 часа назад
А Серкан Йылдыз не из Хургады часом будет?
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