10 шокирующих и странных косметических процедур, на которые готовы люди

Многие мечтают о том, чтобы быстро сбросить вес. Вот так, наелся булок на ночь, а на утро проснулся на 5-10-15 (нужное подчеркнуть) кг меньше.

Есть единственный способ безопасно и качественно похудеть - сжигать больше калорий, чем потреблять. Однако, вокруг нас столько еды, что удержаться от лишней вкусности бывает сложно. И иногда люди прибегают к совершенно сумасшедшим способам сброса веса. Например - заселить свой кишечник симпатичными червячками, которые будут есть то, что попадает в ваш желудок, будут расти, а ваши бока нет.

И хотелось бы сказать, что такие варварские способы придания красоты остались в прошлом, вместе со ртутными румянами и свинцовой тушью для глаз, но нет. Даже сейчас можно купить таблетку, содержащую ленточного червя.

Если что, инфицирование себя ленточным червем (который может вырасти внутри человека размером 1 метр) приводит не только к потере веса и аппетита, но и к судорогам, головной боли, диарее и нередко слепоте и летальному исходу.