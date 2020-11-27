10 шокирующих и странных косметических процедур, на которые готовы люди

На что только не идут, чтобы сохранить молодость и красоту. Некоторые способы вызывают исключительно неприятные чувство, но может оно того стоит?
Пилинг ног маленькими рыбками, маска из живых улиток, пивная баня - эти необычные косметические процедуры становятся уже вполне себе привычными, но индустрия красоты не останавливается и продолжает удивлять нас. И шокировать.
Маска из птичьего помета
Огурцы, мед, сметана... Все это ничто по сравнению с птичьим пометом, который наносят на лицо. Причем не просто экскременты, а особенные - соловья с острова Кюсю. Помет сушат ультрафиолетом, мешают с рисовыми отрубями и доводят до состояния кашицы. После чего наносят на лицо.
По словам тех, кто провел с собой такой экстремальный косметический эксперимент, маска отлично удаляет роговевшие частицы кожи и придает коже здоровый цвет и мягкость.
По словам тех, кто провел с собой такой экстремальный косметический эксперимент, маска отлично удаляет роговевшие частицы кожи и придает коже здоровый цвет и мягкость.
Сжигание морщин
Когда не помогают ни крема, ни массажи, видимо, остается только сжигать морщины.
Суть процедуры: полотенце, смоченное в особом растворе, накладывают на нужную часть тела и поджигают. Это могут быть ноги, спина, руки и... даже лицо. Несколько секунд и кожа разглаживается, приобретая здоровый цвет и тонус.
Разумеется, такая процедура должна проводиться только в салоне со специалистом, и ни в коем случае не дома. Это очевидно, но нередко бывает, что, в стремлении сэкономить, люди пытаются одомашнить абсолютно все косметические процедуры, что бывает опасно для здоровья.
Суть процедуры: полотенце, смоченное в особом растворе, накладывают на нужную часть тела и поджигают. Это могут быть ноги, спина, руки и... даже лицо. Несколько секунд и кожа разглаживается, приобретая здоровый цвет и тонус.
Разумеется, такая процедура должна проводиться только в салоне со специалистом, и ни в коем случае не дома. Это очевидно, но нередко бывает, что, в стремлении сэкономить, люди пытаются одомашнить абсолютно все косметические процедуры, что бывает опасно для здоровья.
Маска с плацентой овцы
Ну почему бы не нанести на собственное лицо плаценту? Плацента овцы считается хорошим омолаживающим средством, так как богата питательными веществами, наполняющими соединительную ткань между плодом и организмом овцы.
Странный, дикий, но интенсивный способ омоложения - питает, увлажняет, разглаживает морщины и снимает отечность.
Странный, дикий, но интенсивный способ омоложения - питает, увлажняет, разглаживает морщины и снимает отечность.
Массаж змеями
Впервые такой необычный способ массажа опробовали в спа-салоне Израиля.
Шокированные клиенты с трудом, но соглашаются на это, потому что плюсы процедуры перевешивают. Этот массаж показан людям с головными болями, неврозом, частой физической нагрузкой, хронической усталостью и депрессией.
Эффект, благодаря плавным движениям змеи по коже, потрясающий - уходит боль в мышцах, восстанавливается сердечный ритм, наступает глубокое расслабление. Противопоказаний, кроме боязни пресмыкающихся, нет.
Шокированные клиенты с трудом, но соглашаются на это, потому что плюсы процедуры перевешивают. Этот массаж показан людям с головными болями, неврозом, частой физической нагрузкой, хронической усталостью и депрессией.
Эффект, благодаря плавным движениям змеи по коже, потрясающий - уходит боль в мышцах, восстанавливается сердечный ритм, наступает глубокое расслабление. Противопоказаний, кроме боязни пресмыкающихся, нет.
Массаж пощечинами
Вас побьют, а вы еще за это и заплатите.
В Сан-Франциско массажистка из Бангкока в своем салоне делает очень энергичный и действенный массаж. Сначала она начинает пощипывать и массировать кожу, потом массаж продолжается пошлепываниями и легкими пощечинами, что по словам массажистки возвращает молодость кожи, разглаживает морщины и сужает поры.
Спорно, но если вдруг вы любите боль и легкое унижение - то эта процедура для вас.
В Сан-Франциско массажистка из Бангкока в своем салоне делает очень энергичный и действенный массаж. Сначала она начинает пощипывать и массировать кожу, потом массаж продолжается пошлепываниями и легкими пощечинами, что по словам массажистки возвращает молодость кожи, разглаживает морщины и сужает поры.
Спорно, но если вдруг вы любите боль и легкое унижение - то эта процедура для вас.
Маска для волос из бычьей спермы
Салон, который расположен в Сана-Монике (Калифорния) предоставляет такую вот услугу.
Салон в принципе специализируется на на масках для волос из природных ингредиентах. По всей видимости, такая процедура действительно укрепляет корни волос, способствуя их быстрому росту. На что только не идут люди, чтобы отрастить шикарную шевелюру.
Салон в принципе специализируется на на масках для волос из природных ингредиентах. По всей видимости, такая процедура действительно укрепляет корни волос, способствуя их быстрому росту. На что только не идут люди, чтобы отрастить шикарную шевелюру.
Пилинг с помощью лавы
Суровые женщины Исландии суровы во всем. Вместо обычных скрабов для лица они проходят процедуру удаления омертвевших клеток кожи с помощью лавы, втирая ее в кожу. Она обладает экологической чистотой и природной уникальностью.
Считается, что такая процедура эффективнее обычных пилинг-процедур.
Считается, что такая процедура эффективнее обычных пилинг-процедур.
Кактусо-терапия
В Акапулько мексиканские салоны красоты предлагают систему омоложения, история которой идет от древних ацтеков.
Это, своего рода, иглоукалывание, только вместо привычных иголок используются кусочки кактуса. Как утверждают те, кто прошел эту процедуру, она неприятная, но эффективная. Неприятная настолько, что перед началом клиентам предлагают текилу, для расслабления и легкого обезболивания. По окончании кактусо-терапии в тело втирают сок агавы, что дополнительно стимулирует процесс омоложения кожи.
Это, своего рода, иглоукалывание, только вместо привычных иголок используются кусочки кактуса. Как утверждают те, кто прошел эту процедуру, она неприятная, но эффективная. Неприятная настолько, что перед началом клиентам предлагают текилу, для расслабления и легкого обезболивания. По окончании кактусо-терапии в тело втирают сок агавы, что дополнительно стимулирует процесс омоложения кожи.
Искусственные мешки под глазами
Восточные красавицы, кореянки и японки, делают все, чтобы добиться так называемого эффекта "улыбающихся глаз". От естественного отека отличается более высоким расположением, под линией нижних ресниц и цветом, он не синий и не коричневый, как бывают синяки и мешки под глазами.
Добиваются эффекта "улыбки глаз" как безопасными способами (наклейки, макияж), так и более экстремальными (инъекции из собственного жира или гиалуроновой кислоты).
Популярность процедуры обусловлена тем, что глаза становятся более круглыми, а взгляд более свежим и молодым.
Добиваются эффекта "улыбки глаз" как безопасными способами (наклейки, макияж), так и более экстремальными (инъекции из собственного жира или гиалуроновой кислоты).
Популярность процедуры обусловлена тем, что глаза становятся более круглыми, а взгляд более свежим и молодым.
Похудение с помощью ленточного червя
Многие мечтают о том, чтобы быстро сбросить вес. Вот так, наелся булок на ночь, а на утро проснулся на 5-10-15 (нужное подчеркнуть) кг меньше.
Есть единственный способ безопасно и качественно похудеть - сжигать больше калорий, чем потреблять. Однако, вокруг нас столько еды, что удержаться от лишней вкусности бывает сложно. И иногда люди прибегают к совершенно сумасшедшим способам сброса веса. Например - заселить свой кишечник симпатичными червячками, которые будут есть то, что попадает в ваш желудок, будут расти, а ваши бока нет.
И хотелось бы сказать, что такие варварские способы придания красоты остались в прошлом, вместе со ртутными румянами и свинцовой тушью для глаз, но нет. Даже сейчас можно купить таблетку, содержащую ленточного червя.
Если что, инфицирование себя ленточным червем (который может вырасти внутри человека размером 1 метр) приводит не только к потере веса и аппетита, но и к судорогам, головной боли, диарее и нередко слепоте и летальному исходу.
Есть единственный способ безопасно и качественно похудеть - сжигать больше калорий, чем потреблять. Однако, вокруг нас столько еды, что удержаться от лишней вкусности бывает сложно. И иногда люди прибегают к совершенно сумасшедшим способам сброса веса. Например - заселить свой кишечник симпатичными червячками, которые будут есть то, что попадает в ваш желудок, будут расти, а ваши бока нет.
И хотелось бы сказать, что такие варварские способы придания красоты остались в прошлом, вместе со ртутными румянами и свинцовой тушью для глаз, но нет. Даже сейчас можно купить таблетку, содержащую ленточного червя.
Если что, инфицирование себя ленточным червем (который может вырасти внутри человека размером 1 метр) приводит не только к потере веса и аппетита, но и к судорогам, головной боли, диарее и нередко слепоте и летальному исходу.
Ну что, как вам такие процедуры?
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