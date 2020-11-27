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10 шокирующих и странных косметических процедур, на которые готовы люди

10 шокирующих и странных косметических процедур, на которые готовы люди (10 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2020 19:41
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: врачи   здоровые   красота   медицина   народная медицина   процедура   
3663
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На что только не идут, чтобы сохранить молодость и красоту. Некоторые способы вызывают исключительно неприятные чувство, но может оно того стоит?

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Метки: врачи   здоровые   красота   медицина   народная медицина   процедура   
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11  комментариев
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34k
Бабай 2 часа назад
Жена друга держит косметический кабинет, надо ссылочку ей закинуть. На что-только наши полоумные с деньгами не пойдут для красоты ненаглядной.
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8k
андрей 7 минут назад
Ссылка youtu.be
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3k
Julia 50 минут назад
А лечение пиявками - это страшно?
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2k
Ivan 59 минут назад
Ну, честно говоря, бабы пусть делают что хотят, но как-то я с работы принес маску для лица, для мужчин, оставил в холодильнике и забыл до времени. И вот в одно утро я проснулся с дичайшего бадуна и просто хотел чем то охладить пояльник. Жена притащила ее из холодильника. Ребята, это охеренно, хотя я до сих пор считаю, что мужкая косметика сродни гомосекмуализму, но все равно оттягивает фантастически! Если с утра не похмеляетесь-вообще сказка!
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3k
Mimik Час назад
Пойти в бар набухаться и с кем нить подраться. А потом жене такой "я был на новом массаже"
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833
евгений 2 часа назад
А ещё это комбинировать можно, например, размазать бычью сперму по лицу, а потом пощечины давать
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19k
Юрьевич 2 часа назад
Сжигание морщин
заодно и побрились

Сжигание морщин заодно и побрились
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58k
Доктор Джонс Юрьевич Час назад
Подобным образом колёса бортируют, разглаживают шину по диску... :)
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1k
zenon Юрьевич 2 минуты назад
Все давно знают, что невыводимые пятна можно вывести ножницами. Морщины можно выводить старыми утюгами с угольным нагревом, а пятна на лице можно вывести ножницами, и не только на лице. Ножницами можно придать самую привлекательную форму пупку, а также животу. Можно также косой, но это должен быть специалист, а не специалист может серпом и молотом.
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5k
maclay 2 часа назад
Омоложение с помощью "путинских" пенсий, как вариант ! Как голодание - ради здоровья !
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8k
владимир maclay 22 минуты назад
Ты вообще откуда?!
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minimalism

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