Как ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски.





Грабители золотых приисков





23 ноября 1942 года в Алданский отдел НКВД Якутии пришло пугающее для сибирской глуши известие. Два дня тому назад группа неизвестных напала на стойбище оленеводов, убила несколько человек и увела с собой 20 оленей. На следующее утро бандиты налетели на золотоносный участок Крутой, отобрали у населения все оружие и взяли в плен двух рабочих.





После обеда того же дня они на санях влетели в центр Хатырхайского прииска и попытались ворваться в местную контору, где хранилось добытое золото и деньги. Начальник прииска и его вооруженный отряд до наступления ночи отстреливался от налетчиков, но не пустил их в здание.

После этого бандиты разграбили продуктовый склад, застрелили женщину врача, подожгли здания поселка и ушли в тайгу. С собой они забрали 7 тонн муки и золота на 10 тысяч рублей.

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И до этих событий в Восточной Сибири бандитизм был на уровне. Сказывалось наличие золота, многочисленных зеков, его добывающих, и оружия. Даже у самого бедненького оленевода в чуме обязательно хранилась дедовское ружье с несколькими насечками на прикладе.

Сотрудников НКВД испугал масштаб мысли бандитов и то, что по рассказам очевидцев они принимали в свой отряд добровольцев из зеков и местных. Милиционеры сразу поняли, кто устроил войну в сибирской глуши. Это были бывшие колхозники-эвенки, ушедшие в тайгу.





Из колхозников в налетчики

В августе 1942 года в колхоз им. XVIII партконференции Томмотского района Алданского округа пришли известия о сложной ситуации на фронте. Большинство колхозников были эвенками и по своей простоте решили, что немцы скоро победят и, значит, большевикам конец. Бывшие кочевники начали забивать государственных оленей, которых это же государство у них раньше забрало. После дележа рогатого имущества колхозники стали массово уходить в тайгу.

Вместе с ними сбежал и председатель колхоза 50-летний эвенк Егор Павлов – член ВКП(б) и выпускник Якутской военной школы, в которой большевики готовили местный партийный актив. После месячной кочевки по тайге Павлов собрал банду из 8 человек и решил воевать против советской власти. Среди бандитов оказался и бывший офицер царской армии Горохов. Павлов не стал ждать немцев и начал войну с налета на прииски.





После первых удачных акций отряд разросся до 20 человек. Для создания грозного имиджа вожак банды распустил слух, что под его началом полсотни бойцов, а для безлюдной тайги это была сила серьезная. Получив сведения о бандитах, бойцы НКВД начали охоту за «группой Павлова».

Поход в тайгу

Стоял сильный мороз, но банду решили громить, не дожидаясь весны. 24 ноября на поимку павловцев вышел сводный отряд старшего лейтенанта госбезопасности Рыбина. Всего 22 бойца из числа местных милиционеров и сотрудников НКВД, передвигающихся, как и эвенки, в нартах, запряженных оленями. После пяти дней по заснеженной тайге они прибыли к прииску Хатырхай.

Здесь оперативники задержали эвенка по фамилии Прокопьев. Оказалось, что он был среди налетчиков, но из-за ранения отстал от банды и прятался в окрестностях поселка. Арестованный доложил, что 18 павловцев разбили чумы в верховьях реки Эппарах. Оставив 6 бойцов охранять прииск, Рыбин с отрядом пошел по следу.





Под вечер 1 декабря уставшие оперативники вышли прямо к лагерю эвенков, что было неожиданностью для обеих сторон. На ходу милиционеры спрыгивали с нарт и обстреливали лагерь. Полуголые эвенки палили в ответ. Завязалась короткая, но яростная перестрелка.





Оленеводы убили двоих милиционеров и ранили Рыбина, после чего, побросав награбленное, разбежались по тайге. В оставленных чумах помимо оружия, золота и припасов оказались жены и дети бандитов.





НКВД идет по следу

Неделю эвенков гнали по сибирскому лесу, но 8 декабря они устроили засаду. Потеряв в перестрелки одного бойца, опергруппа повернула в сторону Хатырхая, где милиционеры начали аресты причастных к деятельности банды лиц. Со взятыми во время боя на реке эвенками под следствие попало 29 человек.

Помочь добить банду вызвались два охотника эвенка – Васильев и Федоров, которым налетчики доверяли. 5 февраля они договорились встретиться с бандитами в районе реки Амга. Здесь Павлов планировал собрать уцелевших сторонников и решить, что делать дальше. По этому поводу намечалась серьезная попойка.





В разгар гулянья НКВДисты, засевшие неподалеку одновременно атаковали все чумы эвенков. В перестрелке была убита жена Павлова, а сам вожак получил рану, но опять сбежал. По следам крови его, потерявшего сознание, нашли в тайге.





От полученных ран бывший председатель колхоза и грабитель скончался. Ночью с 5 на 6 февраля оперативники арестовали 12 эвенков. По решению суда три бандита расстреляли, остатки «армии Павлова», так и не дождавшись прихода немцев, отправились на каторжные работы.