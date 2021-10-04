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Как ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски

Как ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски (8 фото)

Автор:
04 октября 2021 07:47
Сообщество : Истории
Метки: банду Павлова   грабители   золото   история   факты   фото   
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Пока Красная Армия атаковала фашистов в Сталинграде, в Сибири разворачивались не менее яркие действия. В ноябре 1942 года бойцы НКВД охотились на эвенков, рассекавших по морозной Сибири верхом не оленях совершенно в духе вестернов....


Грабители золотых приисков


23 ноября 1942 года в Алданский отдел НКВД Якутии пришло пугающее для сибирской глуши известие. Два дня тому назад группа неизвестных напала на стойбище оленеводов, убила несколько человек и увела с собой 20 оленей. На следующее утро бандиты налетели на золотоносный участок Крутой, отобрали у населения все оружие и взяли в плен двух рабочих.

Как ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски

После обеда того же дня они на санях влетели в центр Хатырхайского прииска и попытались ворваться в местную контору, где хранилось добытое золото и деньги. Начальник прииска и его вооруженный отряд до наступления ночи отстреливался от налетчиков, но не пустил их в здание.

После этого бандиты разграбили продуктовый склад, застрелили женщину врача, подожгли здания поселка и ушли в тайгу. С собой они забрали 7 тонн муки и золота на 10 тысяч рублей.

Как ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски.

И до этих событий в Восточной Сибири бандитизм был на уровне. Сказывалось наличие золота, многочисленных зеков, его добывающих, и оружия. Даже у самого бедненького оленевода в чуме обязательно хранилась дедовское ружье с несколькими насечками на прикладе.

Как ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски


Сотрудников НКВД испугал масштаб мысли бандитов и то, что по рассказам очевидцев они принимали в свой отряд добровольцев из зеков и местных. Милиционеры сразу поняли, кто устроил войну в сибирской глуши. Это были бывшие колхозники-эвенки, ушедшие в тайгу.


Из колхозников в налетчики

В августе 1942 года в колхоз им. XVIII партконференции Томмотского района Алданского округа пришли известия о сложной ситуации на фронте. Большинство колхозников были эвенками и по своей простоте решили, что немцы скоро победят и, значит, большевикам конец. Бывшие кочевники начали забивать государственных оленей, которых это же государство у них раньше забрало. После дележа рогатого имущества колхозники стали массово уходить в тайгу.

Как ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски

Вместе с ними сбежал и председатель колхоза 50-летний эвенк Егор Павлов – член ВКП(б) и выпускник Якутской военной школы, в которой большевики готовили местный партийный актив. После месячной кочевки по тайге Павлов собрал банду из 8 человек и решил воевать против советской власти. Среди бандитов оказался и бывший офицер царской армии Горохов. Павлов не стал ждать немцев и начал войну с налета на прииски.


После первых удачных акций отряд разросся до 20 человек. Для создания грозного имиджа вожак банды распустил слух, что под его началом полсотни бойцов, а для безлюдной тайги это была сила серьезная. Получив сведения о бандитах, бойцы НКВД начали охоту за «группой Павлова».


Поход в тайгу


Стоял сильный мороз, но банду решили громить, не дожидаясь весны. 24 ноября на поимку павловцев вышел сводный отряд старшего лейтенанта госбезопасности Рыбина. Всего 22 бойца из числа местных милиционеров и сотрудников НКВД, передвигающихся, как и эвенки, в нартах, запряженных оленями. После пяти дней по заснеженной тайге они прибыли к прииску Хатырхай.

Как ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски

Здесь оперативники задержали эвенка по фамилии Прокопьев. Оказалось, что он был среди налетчиков, но из-за ранения отстал от банды и прятался в окрестностях поселка. Арестованный доложил, что 18 павловцев разбили чумы в верховьях реки Эппарах. Оставив 6 бойцов охранять прииск, Рыбин с отрядом пошел по следу.


Под вечер 1 декабря уставшие оперативники вышли прямо к лагерю эвенков, что было неожиданностью для обеих сторон. На ходу милиционеры спрыгивали с нарт и обстреливали лагерь. Полуголые эвенки палили в ответ. Завязалась короткая, но яростная перестрелка.

Как ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски

Оленеводы убили двоих милиционеров и ранили Рыбина, после чего, побросав награбленное, разбежались по тайге. В оставленных чумах помимо оружия, золота и припасов оказались жены и дети бандитов.


НКВД идет по следу

Неделю эвенков гнали по сибирскому лесу, но 8 декабря они устроили засаду. Потеряв в перестрелки одного бойца, опергруппа повернула в сторону Хатырхая, где милиционеры начали аресты причастных к деятельности банды лиц. Со взятыми во время боя на реке эвенками под следствие попало 29 человек.

Как ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски

Помочь добить банду вызвались два охотника эвенка – Васильев и Федоров, которым налетчики доверяли. 5 февраля они договорились встретиться с бандитами в районе реки Амга. Здесь Павлов планировал собрать уцелевших сторонников и решить, что делать дальше. По этому поводу намечалась серьезная попойка.


В разгар гулянья НКВДисты, засевшие неподалеку одновременно атаковали все чумы эвенков. В перестрелке была убита жена Павлова, а сам вожак получил рану, но опять сбежал. По следам крови его, потерявшего сознание, нашли в тайге.


От полученных ран бывший председатель колхоза и грабитель скончался. Ночью с 5 на 6 февраля оперативники арестовали 12 эвенков. По решению суда три бандита расстреляли, остатки «армии Павлова», так и не дождавшись прихода немцев, отправились на каторжные работы.

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Метки: банду Павлова   грабители   золото   история   факты   фото   
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