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Лучшие французские фильмы в кинопрокате СССР

Лучшие французские фильмы в кинопрокате СССР (12 фото + 1 видео)

Автор:
03 октября 2021 19:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   ален делон   афиша   кино   франция   
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советский зритель очень любил французское кино, которое можно было встретить в афишах кинотеатров гораздо чаще, чем голливудскую продукцию



 Во времена СССР кинозрители очень любили французские фильмы. И если на киноафишах были такие имена, как: Ален Делон, Пьер Ришар, Луи де Фюнес, то можно было уже с уверенностью сказать, что прокатный успех фильму практически обеспечен. Да, советский зритель очень любил французское кино, которое можно было встретить в афишах кинотеатров гораздо чаще, чем голливудскую продукцию. И за билетами на французские фильмы выстраивались огромные очереди. Давайте вспомним эти старые, добрые фильмы, которые были популярны во времена СССР


начну пожалуй с "Фантомаса" :)

Приключенческая комедия, снятая Андре Юнебелем в 1964 году, вышла в советский кинопрокат спустя 3 года после премьеры. Фильм был принят публикой с оглушительным успехом.

Позже последовали продолжение  приключений журналиста Фандора (Жан Маре) и комиссара Жюва (Луи де Фюнес) в картинах «Фантомас разбушевался» и «Фантомас против Скотланд Ярда»

Сейчас можно улыбаться над наивностью этого фильма. Однако, он был очень популярен

Анжелика, маркиза ангелов 1964

Исторический фильм снят по мотивам серии книг про Анжелику. Главную роль во всех пяти кинолентах, исполнила красавица Мишель Мерсье. Премьера фильма с успехом прошла в странах Европы, Турции, СССР.

Игрушка

На мой взгляд одна из лучших ролей Пьера Ришара.

Неудачливый журналист Франсуа Перрен отправляется писать репортаж о магазине игрушек. Ровно в то же время миллионер, владеющий и магазином, и газетой, где работает герой, приходит туда же выбирать новую игрушку для сына. Но капризному ребёнку нравится сам Перрен. Он и становится любимой игрушкой мальчика, а вскоре — и его единственным другом.

Черный тюльпан

Картина дважды выходила в советский кинопрокат, в 1970 и 1984 году заняв, 20 место среди зарубежных фильмов по посещаемости. Фильм рассказывает о таинственном Черном Тюльпане, борце за справедливость.

Разиня

мафия переправляла наркотики через границу в корпусах автомобилей якобы ничего не подозревающих туристов. За рулем своего маленького Ситроена герой Бурвиля отправляется в отпуск на Юг, однако немедленно сталкивается с Роллс-Ройсом богатого предпринимателя, роль которого сыграл Луи де Фюнес. Последний неожиданно легко признает свою вину в ДТП и предлагает незадачливому отпускнику в качестве компенсации продолжить путь за рулем роскошного Кадиллака, само собой, начиненного контрабандой.

Большая прогулка

Комедия Жерара Ури долгое время оставалась самой кассовой картиной французского кинематографа. История путешествия по Франции двух английских парашютистов, случайно приземлившихся в оккупированном немцами Париже, и их французских попутчиков в исполнении Бурвиля и де Фюнеса, имела грандиозный успех не только у себя на родине, но и во всем мире. А многие сцены стали классикой комедийного кино.

Высокий блондин в черном ботинке

Веселая и трогательная история приключений парижского музыканта, волей судеб оказавшегося втянутым в «разборки» спецслужб. Ничего не подозревающий главный герой походя разрушает коварные замыслы сделавших его пешкой в своей игре соперничающих группировок.

Профессионал

Секретный агент Жослен Бомон получает задание убить президента африканской республики. Но внезапно отношения между государствами меняются и героя сдают властям, после чего он попадает на каторгу. Сбежав, Бомон решает довести задание до конца, а заодно отомстить предателям


В этом фильме главную роль сыграл — Жан‑Поль Бельмондо. Он недавно покинул этот мир...Мир праху...

..........................

Наверняка ещё упустил из внимания многие замечательные фильмы в этом посту...Дополняйте в комментариях.


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Метки: СССР   ален делон   афиша   кино   франция   
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13  комментариев
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3k
RALEXXX Час назад
Помню бегал на просмотры, когда были "Недели французского кино".
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9k
Nero 10 минут назад
А где "Зорро" с Ален Делоном?

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228
Andrey 23 минуты назад
немецкие мы любили ,немецкие ! на видеокассетах !
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18k
SolomonA Полчаса назад
"Укол зонтиком", "Невезучие", "Налево от лифта", "Беглецы", "Разиня"...
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57k
Андрей 49 минут назад
Помню, в школьные годы бегали смотреть фильмы с участием комик-группы Шарло: "Новобранцы идут на войну", "Четыре мушкетёра", "Четверо против кардинала"... Тогда просто умирали со смеху - сейчас посмотрел опять, полная туфта.
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37k
Андрей 51 минуту назад
В 1966 году Франция вышла из НАТО и наши страны пошли на некоторок сближение. Отсюда и тот факт, что много французских фильмов было у нас в прокате.
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2k
a_komolow 56 минут назад
А где " Искатели приключений " ?
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1k
khvatich Час назад
Ссылка youtu.be
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36k
Франц Лефорт Час назад
Список можно продолжать долго! Французское кино было, на мой взгляд, было самым популярным в СССР. Не ошибусь, если скажу,что фильмы из Франции закупали больше,чем других.
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326
Елена Букреева Час назад
Старые добрые фильмы. Современная Франция ничего путного не снимает, кроме "Такси" ничего хорошего не могу вспомнить. И книги интересные, написанные французами мне не попадались: сумбурный сюжет, сплошные гипертрофированные эмоции.
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3k
RALEXXX Час назад
"Ровно в то же время миллионер, владеющий и магазином, и газетой, где работает герой, приходит туда же выбирать новую игрушку для сына."
Неточность. Папаша покупать новую игрушку для сына не пошёл. Наследника сопровождал директор магазина.
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