Лучшие французские фильмы в кинопрокате СССР



Во времена СССР кинозрители очень любили французские фильмы. И если на киноафишах были такие имена, как: Ален Делон, Пьер Ришар, Луи де Фюнес, то можно было уже с уверенностью сказать, что прокатный успех фильму практически обеспечен. Да, советский зритель очень любил французское кино, которое можно было встретить в афишах кинотеатров гораздо чаще, чем голливудскую продукцию. И за билетами на французские фильмы выстраивались огромные очереди. Давайте вспомним эти старые, добрые фильмы, которые были популярны во времена СССР





начну пожалуй с "Фантомаса" :)