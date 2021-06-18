Сегодня мы с ностальгией вспоминаем фильмы нашего детства, смотрим их, смеемся и рассматриваем каждую деталь, пытаясь оставить в памяти как можно больше кадров. И вот на глаза попадаются нам странные машины из фантастических фильмов. Кто же их сделал?
Миелофон толком не описан в первоисточнике, приходилось придумывать его самостоятельно. У дизайнеров было много вариантов внешнего вида прибора для чтения мыслей. Но после того как режиссер увидел кристаллы, используемые в производстве фотоаппаратов, то остановился на идее «кристаллического миелофона». Автор проекта — скульптор Илья Шанин, автор идеи — владимирский журналист Юрий Борисов.
Знаете ли вы, что моргающие лампочки в машине времени фильма "Гостья из будущего" это обычный кубик Рубика
Вячecлав Почечуев - автop машины времени из фильма «Иван Вacильевич мeняет профессию», 1973 год.
Ромадин хорошо понимал, что хочет видеть на экране режиссер, и создал не только эскизы декораций, но и разработал принципиальное решение костюмов героев фильма.
Художник-постановщик Константин Загорский "отвечал" за то, как будет выглядеть звездолет и его интерьеры, роботы и их планета, разрабатывал внешний вид главных героев
За костюмы в фильме отвечал художник Игорь Красулин. "Сделаны эти космические комбинезоны из металлизированного нейлона. В них можно смотреться, как в зеркало, они отлично отражают солнечные лучи", - рассказывал Красулин газете "Пионерская правда" в 1972 году
Робот Бармалей должен был быть чудом техники, но когда режиссеру Ричарду Викторову показали версию, собранную из жестяных ведер, он ее отверг и придумал версию с надувным костюмом
И еще. А знаете ли ивы, что масса в фильме - это смесь теста и пожарной пены, а для того, чтобы она шевелилась внутри плавали водолазы
Пепелац (от груз. პეპელა [пепелa] — «бабочка») — фантастический летательный аппарат, созданный художником Теодором Тэжиком
Главным костюмом на планете Плюк стало тёплое нижнее бельё (майки и кальсоны) фирмы «Заря», которое обесцвечивали в хлорке, а ворс местами выжигали
Ольгерт Кродерс, актер, сыгравший профессора, точнее его голову, в ящике, пугающем добрую половину населения Союза. Сложность заключалась в том, что Кродерсу предстояло играть одну лишь голову – без рук, ног, каких-либо движений. Режиссером Леонидом Менакером и декораторами был придуман специальный ящик, с зеркальными перегородками, за которыми прятался актер, а нам казалось, что на экране реально только его голова
Источник:
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А робот! Как он тонул в лаве!
Вот и всё! Советские дельцы от кинематографа навсегда испачкали своими грязными руками один из лучших фильмов детства – "Гостья из будущего". Оказалось, что замечательного робота Вертера, который поражал воображение детворы, создатели фильма "заимствовали" из итальянской порнухи, которая вышла на несколько лет раньше, в 1980 году.
"La bestia nello spazio" (Тварь из космоса), который является неким творческим переосмыслением "Звездных войн", причем снятым в формате порно с сюжетом.