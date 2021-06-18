Сегодня мы с ностальгией вспоминаем фильмы нашего детства, смотрим их, смеемся и рассматриваем каждую деталь, пытаясь оставить в памяти как можно больше кадров. И вот на глаза попадаются нам странные машины из фантастических фильмов. Кто же их сделал?