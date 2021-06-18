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ТОП-7 "адских" машин и костюмов советской фантастики: кто придумал это чудо

ТОП-7 "адских" машин и костюмов советской фантастики: кто придумал это чудо (19 фото)

Автор:
18 июня 2021 12:48
Сообщество : Кино
Метки: СССР   аппараты   воображение   декорации   кино   режиссеры   роботы   фантастика   
2380
19

Сегодня мы с ностальгией вспоминаем фильмы нашего детства, смотрим их, смеемся и рассматриваем каждую деталь, пытаясь оставить в памяти как можно больше кадров. И вот на глаза попадаются нам странные машины из фантастических фильмов. Кто же их сделал?

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Метки: СССР   аппараты   воображение   декорации   кино   режиссеры   роботы   фантастика   
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8  комментариев
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1k
satra 2 часа назад
"Планета бурь" 1961 год. В школе таких летательных пепелацов потом штук 100500 нарисовал.
А робот! Как он тонул в лаве!
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1k
zu4ara 5 минут назад
Робот Вертер – плагиат из итальянского порно!
Вот и всё! Советские дельцы от кинематографа навсегда испачкали своими грязными руками один из лучших фильмов детства – "Гостья из будущего". Оказалось, что замечательного робота Вертера, который поражал воображение детворы, создатели фильма "заимствовали" из итальянской порнухи, которая вышла на несколько лет раньше, в 1980 году.

"La bestia nello spazio" (Тварь из космоса), который является неким творческим переосмыслением "Звездных войн", причем снятым в формате порно с сюжетом.

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6k
ваня панкин 6 минут назад
а как же наши инопланетяне?!!

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17k
Юрий 13 минут назад
2 модификации гиперболоида. Г-800 (1965г) и Г-1000 (1973г).
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5k
Мистер Фикс 37 минут назад
А как же...

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88k
сапер Водичка Час назад
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