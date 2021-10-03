В Петербурге блогершу чуть не зарезали из-за доставленной не по адресу пиццы

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Девушка пожаловалась на соседей, которые мало того, что сожрали ее пиццу, еще и порезали лицо, когда она пыталась отвоевать свою еду.
29-летняя девушка, известная как Саша Космос, затеяла вечеринку в съемной квартире, пригласив кучу друзей. Компания заказала пиццу, вот только курьер ошибся адресом и принес ее в соседнюю квартиру.
Пицце там обрадовались. А потом, когда молодые люди из компании обнаружили ошибку и заглянули к соседям, чтобы забрать свой заказ, им не обрадовались. Семейная пара весьма недружелюбно отнеслась к визитерам и делиться едой не собиралась. Соседей выгнали, а когда те попытались еще раз вернуть свое, и вовсе проявили агрессию.
Пицце там обрадовались. А потом, когда молодые люди из компании обнаружили ошибку и заглянули к соседям, чтобы забрать свой заказ, им не обрадовались. Семейная пара весьма недружелюбно отнеслась к визитерам и делиться едой не собиралась. Соседей выгнали, а когда те попытались еще раз вернуть свое, и вовсе проявили агрессию.
На второй раз супруги встретил гостей во всеоружии: в руках у женщины был нож, а у мужчины – отвертка. Завязалась драка, в ходе которой девушка, заказавшая пиццу, получила резаные раны.
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!
После инцидента, как сообщают СМИ, девушку госпитализировали. Ну мы понимаем, что блогеров и, тем более тик-токеров, многие не любят, но пиццу-то зачем крысить?
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Метки: Саша Космос видео еда. драка пицца шоу бизнес
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Неизвестно, кто и что туда напихал. А, главное, зачем.
Во-вторых, зачем отбирать кусаную пиццу? Кто ее есть будет?
Разумеется сейчас эти двое за нападение с применением холодного оружия получат по полной
В каком месте там космос? блогерша пилять.