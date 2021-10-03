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В Петербурге блогершу чуть не зарезали из-за доставленной не по адресу пиццы

В Петербурге блогершу чуть не зарезали из-за доставленной не по адресу пиццы (4 фото + 1 видео)

Автор:
03 октября 2021 15:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Саша Космос   видео   еда. драка   пицца   шоу бизнес   
1398
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Девушка пожаловалась на соседей, которые мало того, что сожрали ее пиццу, еще и порезали лицо, когда она пыталась отвоевать свою еду.

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Метки: Саша Космос   видео   еда. драка   пицца   шоу бизнес   
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1k
Атомный Крот Час назад
Просто не стал бы брать, если не заказывал.

Неизвестно, кто и что туда напихал. А, главное, зачем.
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1k
Наташа Гадова 8 минут назад
В 29 лет девушка? Однозначно 3,14 z дёж
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234
Brontozavr1 10 минут назад
Почему акцент на блогершу? Эти быдло соседи не знали наверное , что она блогерша. Напали бы на любого, чью пиццу они присвоили.
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645
Paul Wood 14 минут назад
Со страной поступили также все без исключения современные олигархи. Ну и сосед по квартире вдогонку. Что нового?
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10k
K7OO 16 минут назад
Фигня какая-то.. Ты заказал пиццу - тебе ее не принесли. Ну так и разбирайся с тем, у кого заказывал. Какой смысл к соседям ломиться? Может они тоже пиццу заказали. Почему тебя вообще должно парить, что они едят и почему? За свои дела они пусть сами пыхтят, а ты требуй с того, кому бабки заплатил. Полное отсутствие логики и здравого смысла. Во всем этом явный душок постановочной шняги.
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443
Ruslan 17 минут назад
В данном случае, думаю, в той или иной степени виноваты все! В бОльшей степени, неадекватные соседи, которые надумали утолить голод чужой пиццей, а потом вместо извинений налетать с ножом, курьер с которого вся эта канитель началась, ну и в меньшей степени, блогерша и Ко, которая вместо того чтобы решить вопрос с пиццерией, захотели видимо хайпануть, походом к соседям
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86
Странник Виртуальный 23 минуты назад
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7k
sivanov1079 Полчаса назад
Что за хрень? Пиццу при заказе оплачиваешь после доставки
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14k
Роберт Шекли Полчаса назад
А зачем было выяснять отношения? Это ошибка компании - надо было просто позвонить и все, получили бы другую пиццу. Это во-первых
Во-вторых, зачем отбирать кусаную пиццу? Кто ее есть будет?

Разумеется сейчас эти двое за нападение с применением холодного оружия получат по полной
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6k
Ковыль Перистый Полчаса назад
А разве пиццу заранее оплачивают? А не при получении?
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5k
Али Ди 37 минут назад
29-летняя девушка, известная как Саша Космос.
В каком месте там космос? блогерша пилять.
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6k
Серега 38 минут назад
Ну-ну. Заказали пиццу, им доставили, но не туда, и поставщики пиццы их отправили самих разбираться? Что за бред. Вы бы пошли бы разбираться и отвоевывать свою пиццу, которую по своей ошибки компания доставила не туда?
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6k
Ковыль Перистый 38 минут назад
Я в такой ситуации не оказывалась и, вряд ли, окажусь, поскольку я не открываю дверь тем, кого не жду. Ну и домофон/звонок у меня обычно отключен.
Так что халявная жрачка мне не светит
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108
Akabushkin Petr 40 минут назад
Баба ловит говнохайп, не набрасывайте говно на вентилятор.
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10k
Олегbl4 41 минуту назад
А была ли пицца? И как умудрились так аккуратненько ударить ножом?
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5k
kleyman 43 минуты назад
Моя подозрительность не дала бы мне даже принять эту пиццу, не то чтобы съесть её. Скорее я шарахнул бы курьера шокером, слегка отпинал и задал простой вопрос "кто тебя послал?"
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15k
homerchik 49 минут назад
хз. как бы не подстава ради хайпа. никакой пиццы и не было, просто нагрянула толпа с телефонами, спровоцировали конфликт, получили люлей, чего и добивались, а теперь плачутся. мож и не так, конечно, но зная нынешние тренды интернета, не стал бы это исключать.
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5
Мы Ул 52 минуты назад
Какие глупые соседи! Ну видишь же, что пиццу тик-токерам принесли... Надо было обоссать ее и вернуть владельцам. Все были бы довольны.
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631k
NAZARETH 57 минут назад
"Семейная пара обрадовалась" - Что за чушь? Многие из нас радуются доставки еды, которую не заказывали?
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226
ОВКР КРТП 58 минут назад
Настоящие люди закончились с распадом СССР. Сейчас рождается биомусор, причем везде - будь то Кишинев, Ашхабад, Минск, Киев, Москва, Ташкент, Астана, Тбилиси, Баку, или Ереван и т.д. - да по всей бывшей стране.
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1k
Карандаш 2,0 Час назад
Интересно, а почему она не вызывает сочувствия? Да и соседи, судя по записи, в отказ. Курьер должен быть полный дебил. Я понимаю ошибиться в похожих цифрах, но в последовательных... это на грани. Если(к примеру заказали в 101-ю) то как можно перепутать со 102 или 100? Понимаю, что мог быть со Средней Азии, но они могут не "шарить" в буквах, но в цифрах они ещё как соображают. А была ли вообще пицца?
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