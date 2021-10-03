В Петербурге блогершу чуть не зарезали из-за доставленной не по адресу пиццы

29-летняя девушка, известная как Саша Космос, затеяла вечеринку в съемной квартире, пригласив кучу друзей. Компания заказала пиццу, вот только курьер ошибся адресом и принес ее в соседнюю квартиру.



Пицце там обрадовались. А потом, когда молодые люди из компании обнаружили ошибку и заглянули к соседям, чтобы забрать свой заказ, им не обрадовались. Семейная пара весьма недружелюбно отнеслась к визитерам и делиться едой не собиралась. Соседей выгнали, а когда те попытались еще раз вернуть свое, и вовсе проявили агрессию.