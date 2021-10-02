Ретро Фото Калейдоскоп

2.
Мото-человек Elektro, созданный для выставки Westinghouse на Всемирной выставке в Нью-Йорке, показан с поднятой рукой, фотография в полный рост. 01.08.1940 -Нью-Йорк, штат Нью-Йорк.
4.
Это маршал Анри Филипп Петен, который предстал перед судом по обвинению в сотрудничестве с германскими нацистами и саботаже французской демократии. 30 июля 1945 г., Париж, Франция.
9.
Гениально устроенный четырехместный автомобиль, в котором подушки могут быть преобразованы в кровати, был разработан г-ном Мелвиллом Хартом, британским изобретателем..
10.
Датский физик Нильс Бор в своей лаборатории, получивший Нобелевскую премию по физике 1922 года за свою работу по структуре атомов.
11.
Дети, эвакуированые из Лондона, проходят учения по противогазу в школе-интернате LCC недалеко от Виндзора. 40-ые годы.
12.
Диана, принцесса Уэльская, прибывающая на автомобиле Jaguar для посещения благотворительной организации Barnados Children's, покровительницей которой она являлась.
14.
Женщина, которая делает покупки в местном продуктовом магазине, используя свои талоны на продуктовый паёк во время Второй мировой войны.
15.
Лоуренс Оливье в роли шекспировского принца Датского Гамлета держит череп Йорика в сцене из его киноверсии «Гамлета».
17.
Изъятие вина по постановлению суда на Черри-стрит, 38. 27 апреля 1921 г., Нью-Йорк, штат Нью-Йорк.
19.
Президент Гарри С. Трумэн стоит рядом с временным президентом Франции генералом Шарлем де Голлем на южной лужайке Белого дома
20.
Президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк (1881-1938) на своей вилле в Измире во время своей свадьбы с Латифе Кемаль.
21.
Президент Уильям Х. Тафт едет в кабриолете со своей женой Хелен Херрон, сидящей рядом с ним. Недатированная фотография 1910-х годов.
22.
Президент Франклин Делано Рузвельт и Элеонора Рузвельт возвращаются в Белый дом из Капитолия после третьей инаугурации президента.
23.
Появление новых моделей автомобилей Ford не имеет никакого значения в жизни Томаса Эдисона, известного гения электротехники, поскольку он все еще продолжает использовать свою модель Ford 1914 года. 19 января 1928 года
24.
Актриса Джейн Уайман и актер Рональд Рейган подают уведомление о намерении вступить в брак. 21.01.1940 - Лос-Анджелес, Калифорния.
26.
Басист Артур Кейн из глэм-рок-группы New York Dolls позирует для портрета с молодыми поклонницами, включая Сэйбл Старр (слева), примерно в 1973 году в Лос-Анджелесе, Калифорния.
28.
Генералиссимус Чан Кай-Ши, Президент Франклин Д. Рузвельт и премьер-министр Уинстон Черчилль сидят вместе на лужайке во время исторической Каирской конференции. 1943 год. Египет.
29.
Дали читает книгу Флер Коулз «Дело Сальвадора Дали» (1959) в поезде из Фолкстона. Книга Коулза была официальной биографией Дали.
33.
Мальчик, сидящий в игрушечном самолетике, махающий на камеру, рождественское шоу универмага Selfridges, Лондон, 18 декабря 1931 года.
35.
Молодые женщины в бикини и купальных костюмах позируют у бассейна на курорте Батлинс в Богнор-Реджис, Англия, 1964 г.
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Царевич Алексей Николаевич, сын Николая II и наследник российского престола. Фотография начала 1910-х гг.
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Ярила Регистрация: 28.02.15 Сообщений: 3296 " Да вы выглядите как пленные румыны!" Знакомая фраза?Вот вам фото для понимания всей сути выражения Пленные румыны. 1943 год, зима
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