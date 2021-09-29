25 способов повышения уровня тестостерона

Тестостерон - это стероидный гормон из группы андрогенов и самый важный мужской гормон. Если вы хотите быть сильным альфа-самцом, полным силы, харизмы и уверенности в себе, вам нужно достаточно тестостерона.
Что такое тестостерон?
Дефицит тестостерона у мужчин - печальная тенденция. Год за годом естественный уровень тестостерона у естественного мужчины стремительно снижается. Например, в 2013 году оптимальный предел тестостерона был установлен в пределах 300 - 1070 нг/дл. Но если мы оглянемся на 100 лет назад, то в то время был зафиксирован средний уровень около 800 - 2000 нг/ дл.
Это означает, что мужчины с «низким уровнем тестостерона» 100 лет назад считались бы мужчинами с высоким уровнем гормона сегодня.
На что влияет тестостерон в нашем организме?
- Повышение способности наращивать мышечную массу.
- Лучшее сжигание подкожного жира.
- Более сильная эрекция, либидо и сексуальная активность.
- Повышение стремления к успеху, господству и власти.
- Повышение настроения и мотивации.
- Укрепление костей и более здоровое сердце.
Вот 25 советов о том, как получить больше тестостерона и, таким образом, обеспечить все вышеперечисленные преимущества.
1. Продолжительный и качественный сон.
Недостаток сна в течение одной недели (5 часов в сутки) способствовал снижению уровня тестостерона у здоровых мужчин на 15%.
В другом исследовании у мужчин, спящих 4 часа в сутки, средний уровень тестостерона составлял 200-300 нг/дл по сравнению с мужчинами, спящими 8 часов в сутки с тестостероном около 500-700 нг/дл.
Другое исследование подтвердило, что более длительное время сна связано с более высоким уровнем тестостерона. Согласно результатам, час сна также может повысить уровень тестостерона на 15%.
Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки.
2. Меньше стресса.
Стресс способствует выработке гормона кортизола. Кортизол - это катаболический гормон, который подавляет выработку тестостерона. Причина в веществе прегненолон, которое служит строительным материалом для других гормонов, таких как прогестерон, эстроген, кортизол и тестостерон.
Повышенный уровень кортизола в организме поглощает прегненолон для собственного производства, и поэтому нет места для производства тестостерона.
Избегайте как можно большего количества стрессовых ситуаций.
3. Больше занимайтесь сексом.
Из этого списка определенно самый приятный способ увеличить выработку тестостерона.
Ученые до сих пор задаются вопросом, как именно секс влияет на уровень тестостерона. Несколько исследований показывают, что существует связь между чувством доминирования, власти и успеха с феромонами, дофамином и взаимодействиями.
В одном исследовании исследователи измерили уровень тестостерона в слюне 44 мужчин перед тем, как они вошли в эротический клуб. Когда джентльмены вернулись, у них снова взяли образец слюны. У мужчин, занимавшихся сексом в клубе, уровень тестостерона увеличился на 72%. Напротив, во второй группе мужчин, которые только "смотрели", наблюдалось увеличение только на 11%.
В этом исследовании было обнаружено, что пожилые мужчины, которые чаще занимаются сексом, также имеют более высокий уровень тестостерона в крови.
4. Дайте вашему телу качественные витамины и минералы.
Пожалуй, один из самых простых способов значительно увеличить естественную выработку тестостерона - это снабдить организм необходимыми витаминами и минералами. Ваша главная цель должна заключаться в том, чтобы получать все важные питательные микроэлементы из пищи, особенно овощей и фруктов.
А на каких витаминах и минералах стоит сосредоточиться, если ваша цель - высокий уровень тестостерона?
- Цинк.
- Магний.
- Витамин D.
- Селен.
- Витамин C.
- Витамин H.
- Витамин B6.
- Экдистерон
5. Будьте более успешными.
Наши предки охотились на животных, теперь мы охотимся за деньгами. Таким образом, получая жирную сумму, мы чувствуем себя хорошо.
Деньги очень положительно влияют на уровень тестостерона. В одном исследовании молодых трейдеров фондового рынка изучалось влияние успешной торговли на их уровень тестостерона. Исследователи обнаружили, что если молодые трейдеры увеличивали свою прибыль выше среднего уровня, их уровень тестостерона увеличивался на 20% (один мужчина даже зарабатывал деньги на фондовом рынке в течение 6 дней, зафиксировав прирост тестостерона на 78%).
Интересным фактом было то, что каждое утро, когда у мужчин обычно повышается уровень тестостерона, они также добиваются более высоких результатов.
Поэтому более высокий уровень тестостерона часто ассоциируется с успешными мужчинами.
6. Ешьте больше углеводов.
В настоящее время популярны низкоуглеводные диеты. Суть их заключается в том, что вы едите только белок, здоровые жиры и не употребляете углеводов.
Эти диеты полезны, и после них люди начинают худеть.
Но если вы не хотите понизить свой уровень тестостерона до минимума, не бойтесь углеводов. Наоборот. Они необходимы для выработки тестостерона.
В первом исследовании исследователи разделили испытуемых на две группы. Одна группа придерживалась диеты, богатой углеводами с меньшим содержанием белка. Вторая группа получала богатую белком диету с меньшим количеством углеводов. Потребление жира было одинаковым в обеих группах. Через 10 дней в группе с более высоким потреблением углеводов уровень свободного тестостерона был на 36% выше, а уровень гормона стресса кортизола ниже, чем в другой группе.
В другом исследовании участвовали 2 группы мужчин, которые прошли интенсивную тренировку в течение 3 дней. Разница заключалась в потреблении углеводов. Одна группа получала 60% калорий из углеводов, а другая 30%. После 3 дней интенсивных тренировок были измерены уровни свободного тестостерона и кортизола. У мужчин с более высоким потреблением углеводов было больше тестостерона и меньше кортизола, чем в другой тестируемой группе.
Что это значит для нас? Если вы занимаетесь спортом, в день тренировки рекомендуется включать больше углеводов.
Для вашего тестостерона лучше всего потреблять углеводы из крахмалистых овощей. Лучший пример - картофель, который можно приготовить разными вкусными способами.
7. Не бойтесь жиров.
Забудьте старые уроки о том, что все жиры вредны для здоровья, вызывают ожирение и болезни сердца.
Новые научные исследования показывают, что если вы регулярно употребляете правильные жиры, они полезны даже для вашего здоровья. Для мужчин это открытие является хорошей новостью, потому что потребление здоровых жиров - одна из самых важных вещей для повышения уровня тестостерона. Если вы хотите получить максимальную пользу от употребления жиров, влияющих на ваш тестостерон, вам нужно сосредоточиться на общем содержании жиров, которые вы едите в своем рационе. Это число должно быть достаточно высоким, но, конечно, все имеет свои пределы, которые вы не должны превышать.
В одном исследовании исследователи проверили влияние нескольких фактов о питании на уровень тестостерона перед тренировкой у здоровых мужчин. Проанализировав результаты, они обнаружили, что диета, богатая насыщенными и мононенасыщенными жирными кислотами, значительно повышает уровень тестостерона. Напротив, диета, богатая белком или полунасыщенными жирами, вызвала заметное снижение уровня тестостерона. Это исследование также подтвердило, что диета, богатая жирами, приводит к увеличению уровня тестостерона.
Согласно нескольким исследованиям, было доказано, что если вы потребляете больше калорий из жиров (40% против 20% от общего количества потребляемых калорий), у вас также будет более высокий уровень тестостерона.
Как видно из приведенных выше примеров, для более высокого уровня тестостерона ешьте больше насыщенных и мононенасыщенных жирных кислот и держитесь подальше от полуненасыщенных жиров.
Золотая середина - поддерживать ежедневное потребление жиров на уровне 35-40%. Остальное можно дополнить белком и углеводами.
8. Не переборщите с молоком.
Глядя на состав молока, вы можете подумать, что оно подходит для вашего тестостерона.
Оно содержит качественный мышечный казеин, полезные жиры и углеводы. Кроме того, молоко богато витаминами A, B1, B2, B12, D, холином, кальцием, магнием и калием.
Однако если более подробно рассмотреть состав молока (особенно цельножирного), мы поймем, почему не следует перебарщивать с молоком. Причина в количестве гормонов, особенно у млекопитающих, естественных эстрогенов.
В 21-дневном японском исследовании было обнаружено, что употребление коровьего молока привело к повышению уровня эстрогена и прогестерона, и этот факт привел к снижению уровня тестостерона у мужчин. Если вы большой любитель молока, сосредоточьтесь на нежирном. Все гормоны содержатся в жирном компоненте молока.
9. Холестерин как строительный блок.
Существует прямая связь между уровнем холестерина в организме и уровнем тестостерона.
В среднем человек может синтезировать около 1-1,5 г холестерина в день, в то время как в его организме еще около 35 граммов находится в клеточной мембране. Чем больше холестерина вы получаете из своего рациона, тем меньше организм должен синтезировать это вещество в печени, кишечнике и надпочечниках.
Важным фактом является то, что все стероидные гормоны состоят из холестерина, и хотя ваше тело может вырабатывать его самостоятельно, его повышенное потребление положительно влияет на уровень тестостерона в организме. Поэтому не бойтесь использовать здоровый источник холестерина (например, яйца, рыбу, оливковое масло).
10. Ешьте определенные продукты.
Если вы хотите добавить определенные добавки для повышения уровня тестостерона, обязательно включайте в свой рацион продукты, перечисленные ниже.
- Яйца.
- Брокколи.
- Авокадо.
- Говядина.
- Чеснок.
- Шпинат.
- Миндаль.
- Орехи.
- Оливковое и кокосовое масло холодного отжима.
11. Избегайте некоторых продуктов.
Для максимальной оптимизации тестостерона избегайте продуктов, перечисленных ниже.
- Семена льна и льняные продукты.
- Солодка.
- Мята.
- Алкоголь.
- Трансжиры.
12. Пейте достаточно воды.
При низком потреблении жидкости ваше тело начинает замедлять деятельность эндокринной системы и, следовательно, выработку тестостерона.
13. Избегайте соевых продуктов.
Существует ряд противоречивых мнений и тем относительно потребления сои, и одна из них - влияние этих бобов на выработку тестостерона.
Из-за высокого содержания фитоэстрогенных изофлавонов (генистеин, даидзеин, глицитеин), присутствующих в сое, часто говорят, что соя может оказывать на организм такое же действие, что и женский половой гормон - эстроген. В дополнение к высокому содержанию изофлавонов соя считается сильнодействующим струмигенным веществом, что означает, что она может нарушать выработку гормона щитовидной железы. Подавленная функция щитовидной железы считается одной из основных причин низкого уровня тестостерона у мужчин.
Итог: соя - полная катастрофа для производства тестостерона в вашем организме.
14. Выполняйте больше физических упражнений.
Если вы ходите в спортзал, сосредоточьтесь на тяжелых тренировках.
Практикуйте приседания, становую тягу, жим лежа. Хорошие упражнения заставляют работать все ваше тело, и вы производите больше тестостерона. Скорее, вашей целью должен быть больший вес с меньшим количеством повторений. Если вы сильнее, у вас будет больше тестостерона.
15. Сосредоточьтесь на упражнениях высокой интенсивности.
Если вы хотите повысить уровень тестостерона, а также сжечь жир, высокоинтенсивные упражнения (HIIT) - отличный выбор для вас.
Из-за взрывного характера этих упражнений, их короткой продолжительности, активации быстрых мышечных волокон и повышенной выработки молочной кислоты - без длительных усилий, которые могут повысить уровень гормона стресса кортизола - высокоинтенсивные тренировки HIIT могут резко увеличить выработку тестостерона в вашем организме вместе с ДГЭА и гормоном роста.
16. Спорт с ограничением выносливости.
Спорт на выносливость и длительные формы кардио вредны для вашего уровня тестостерона и хороши для повышения уровня гормона стресса кортизола.
Исследования показывают, что у велосипедистов и бегунов уровень тестостерона значительно ниже, чем у группы людей, которые не занимаются никакими видами спорта. Согласно нескольким другим исследованиям, у бегунов уровень тестостерона значительно ниже среднего.
17. Проверьте свой язык тела.
Профессор Гарвардского университета Эми Кадди провела исследование языка тела и его влияния на уровень стресса и стероидных гормонов в нашем организме. Главный сюрприз - это скорость, с которой уровень гормонов может повышаться или понижаться.
В ходе исследования она сравнила различия в уровнях гормонов между двумя группами, одна из которых приняла так называемую мощную позу (занимающая больше места, широкая стойка, руки за голову) и вторая так называемая поза малой мощности (скрещенные ноги, занимающая меньше места, неуверенная поза, склоненная голова). Всего через две минуты исследователи заметили увеличение тестостерона на 20% и снижение уровня гормона стресса кортизола на 25% в первой группе (мощная поза).
Вторая группа зафиксировала противоположные результаты. У них снизился уровень тестостерона и повысился кортизол.
18. Избавьтесь от избытка эстрогена в организме.
В вашем теле требуется место для выработки тестостерона. Если у вас много эстрогена, вы поддерживаете производство фермента ароматазы, который превращает ваш тестостерон в эстроген. Поэтому, если ваша цель - быть мужчиной, а не просто женской версией мужчины, сосредоточьтесь на снижении уровня эстрогена вместе с повышением уровня тестостерона.
Вот несколько советов по снижению уровня эстрогена в организме:
- Избавьтесь от жировых отложений.
- Добавьте в организм D-глюкарат кальция.
- Ешьте листовые овощи.
- Ешьте цитрусовые.
- Избегайте соевых продуктов
- Не переборщите с алкоголем.
- Спите 7-8 часов.
19. Креатин.
Креатин является одной из самых уважаемых добавок для бодибилдинга, возможно, с самого начала самого бодибилдинга.
О влиянии креатина было написано бесчисленное количество исследований, и почти 100% из них доказывают его эффекты, наряду с бесчисленными положительными отзывами пользователей.
Согласно исследованию регбистов 2010 года, креатин смог повысить уровень дигидротестостерона (ДГТ) у них на невероятные 56%. Дигидротестостерон - это тестостерон, который подвергается воздействию фермента 5-редуктазы, который преобразовывается в гораздо более сильный андроген.
Проще говоря, ДГТ - это допированный тестостерон, который имеет гораздо более сильные андрогенные эффекты, чем один тестостерон.
Другое 4-летнее исследование показало, что у спортсменов, которые регулярно используют креатин, уровень тестостерона значительно выше, чем у тех, кто его не использовал.
20. Имбирь.
Это пряный вид специи, который можно купить в молотом виде практически в каждом магазине. Купленный порошок можно легко смешать с водой или добавить в чай. Это быстрый и недорогой способ повысить уровень тестостерона.
В одном исследовании 75 женатых мужчин в возрасте 19-45 лет потребляли имбирь каждый день. И каковы были результаты?
- После 3 месяцев регулярного использования уровень тестостерона увеличился на 17,7%.
- Уровень лютеинизирующего гормона (гормона, способствующего выработке тестостерона) увеличился на 43%.
- Уровни свободных токсичных радикалов (малонового диальдегида) в крови у всех испытуемых были значительно снижены.
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21. Холодный душ.
Тестостерон вырабатывается в мужских яичках, которые не должны подвергаться воздействию тепла (поэтому они расположены вне мужского тела).
Поэтому, если вы хотите повысить уровень тестостерона, а также сэкономить на горячей воде, начните принимать холодный душ. Подобный трюк уже использовали штангисты, которые всегда охлаждали свои «блюда» льдом, чтобы иметь больше тестостерона и, следовательно, больше сил во время соревнований.
22. Пробиотики.
Пробиотики - это живые организмы, благотворно влияющие на микрофлору кишечника.
Эти полезные бактерии содержатся во многих ферментированных продуктах, таких как йогурт, кефир, ацидофильное молоко, кимчи и квашеная капуста. Пробиотики обладают множеством полезных свойств для человеческого организма. Среди наиболее важных - поддержка обмена веществ, иммунитета, исцеление и предотвращение образвания токсичных веществ в организме.
Но как пробиотики связаны с тестостероном?
Во-первых, здоровый кишечник тесно связан с производством тестостерона. Люди со слабой микрофлорой кишечника чаще страдают от недостатка витаминов и минералов и, как следствие, от низкого уровня тестостерона.
Более того, недавние исследования показывают прямую связь между употреблением пробиотиков и повышением уровня тестостерона. Возьмем, к примеру, исследование на крысах, проведенное в 2014 году, где использовались пробиотики, обычно содержащиеся в йогурте. В конце исследования было измерено увеличение нескольких важных факторов, тесно связанных со здоровой репродуктивной системой. У крыс-самцов измеряли:
- Повышение уровня тестостерона.
- Увеличение яичек.
- Рост социального доминирования.
- Улучшение количества и подвижности сперматозоидов.
Другое исследование подтвердило этот факт, когда уровень тестостерона повысился после регулярного приема пробиотиков у мужчин.
Поэтому, если вы серьезно настроены оптимизировать уровень тестостерона, обязательно включайте в свой рацион ферментированные продукты.
23. Интервальное голодание.
Это процесс, при котором вы оставляете свое тело без еды на долгое время и получаете общее количество калорий в течение определенного периода времени. Вы остаетесь без еды 16 часов и съедаете всю пищу в течение следующих 8 часов. Согласно нескольким исследованиям, этот тип диеты может резко повысить уровень тестостерона.
Современная наука показывает, что частота приема пищи не влияет на скорость метаболизма. Вам не нужно беспокоиться о потере мышечной массы или о том, что вся ваша еда будет храниться в жире в качестве запаса «на потом». Важно поддерживать достаточный запас калорий и макроэлементов в течение определенного периода (дня или недели).
Недавно появилось несколько интересных исследований, демонстрирующих влияние кратковременного голодания на рецепторы андрогенов в организме и их повышенную чувствительность к тестостерону. Даже после 10-дневного голодания уровень тестостерона поднялся выше исходного уровня после первого приема пищи.
P.S. Если вас интересует длительное голодание, всегда консультируйтесь с врачом!
24. Не переборщите с чаем.
Зеленый чай издавна считался почти чудодейственным напитком. И неудивительно. Согласно нескольким исследованиям, регулярное употребление чая может снизить риск некоторых видов рака, действовать как защита от диабета и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Некоторые исследования даже подтверждают тот факт, что употребление зеленого чая может сжигать жир.
Но если посмотреть на зеленый чай с точки зрения гормонов, это уже не такой уж чудесный напиток. Зеленый чай содержит большое количество фторидов, и их избыток может снизить уровень тестостерона.
Введение крысам антиоксидантов зеленого чая снизил уровень тестостерона на 70%.
Введение большого количества зеленого чая самцам грызунов привело к снижению их уровня тестостерона на 25-78%.
Зеленый чай не вреден в небольших количествах, и его положительные эффекты многократно подтверждены научными исследованиями. Просто остерегайтесь излишне большого количества чая, который может негативно повлиять на ваш тестостерон.
25. Кофеин и тестостерон.
Долгое время кофеин был связан с потерей тестостерона. Это главным образом связано с тем, что более высокая доза кофеина повышает уровень кортизола в организме. Больше кортизола - меньше тестостерона.
Однако, согласно недавним исследованиям, кофеин может быть полезен для выработки тестостерона. Есть несколько отчетов, демонстрирующих положительное влияние кофеина на силу и анаэробные способности человека.
Поэтому неудивительно, что многие посетители фитнес-центров употребляют продукты с кофеином утром перед тренировкой. И у них все хорошо. Кофеин перед тренировкой положительно влияет на выработку тестостерона.
В одном исследовании употребление кофеина в дозе 4 мг повысило уровень тестостерона на 12% у профессиональных спортсменов за час до тренировки по сравнению с группой, которая принимало плацебо.
В другом исследовании исследователи давали испытуемым разные дозы кофеина перед тренировкой (200, 400, 600 и 800 мг). Во всех группах наблюдалось повышение уровня тестостерона после тренировки. Однако самые высокие результаты были в группе, которая принимала 800 мг кофеина (увеличение тестостерона на 19%).
Кофеин обычно повышает уровень кортизола, что нежелательно для вашего тестостерона. Однако, согласно вышеприведенному исследованию, это не относится к кофеину, употребляемому перед тренировкой. В этом случае он может повысить уровень тестостерона, несмотря на то, что уровень кортизола немного повышается.
Источник:
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1) Поведение от количества тестостерона (+- 2 раза от нормы) - зависит слабо*. Намного больше зависимость от прочих факторов.
2) Вес от тестостерона и тестостерон от веса - зависит слабо*. Больше зависимость от диеты и прочего.
P.S. Слабо* - это в обывательском смысле. Двойная норма не сделает человека сексуальным маньяком. Малый тестостерон не препятствие к похудению, если соблюдать дитету.
эй! ты с кем сейчас разговаривал?!