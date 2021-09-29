25 способов повышения уровня тестостерона

Что такое тестостерон?

Дефицит тестостерона у мужчин - печальная тенденция. Год за годом естественный уровень тестостерона у естественного мужчины стремительно снижается. Например, в 2013 году оптимальный предел тестостерона был установлен в пределах 300 - 1070 нг/дл. Но если мы оглянемся на 100 лет назад, то в то время был зафиксирован средний уровень около 800 - 2000 нг/ дл.

Это означает, что мужчины с «низким уровнем тестостерона» 100 лет назад считались бы мужчинами с высоким уровнем гормона сегодня.

На что влияет тестостерон в нашем организме?

Повышение способности наращивать мышечную массу. Лучшее сжигание подкожного жира. Более сильная эрекция, либидо и сексуальная активность. Повышение стремления к успеху, господству и власти. Повышение настроения и мотивации. Укрепление костей и более здоровое сердце.

Вот 25 советов о том, как получить больше тестостерона и, таким образом, обеспечить все вышеперечисленные преимущества.

1. Продолжительный и качественный сон.

Недостаток сна в течение одной недели (5 часов в сутки) способствовал снижению уровня тестостерона у здоровых мужчин на 15%.

В другом исследовании у мужчин, спящих 4 часа в сутки, средний уровень тестостерона составлял 200-300 нг/дл по сравнению с мужчинами, спящими 8 часов в сутки с тестостероном около 500-700 нг/дл.

Другое исследование подтвердило, что более длительное время сна связано с более высоким уровнем тестостерона. Согласно результатам, час сна также может повысить уровень тестостерона на 15%.

Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки.





2. Меньше стресса.

Стресс способствует выработке гормона кортизола. Кортизол - это катаболический гормон, который подавляет выработку тестостерона. Причина в веществе прегненолон, которое служит строительным материалом для других гормонов, таких как прогестерон, эстроген, кортизол и тестостерон.

Повышенный уровень кортизола в организме поглощает прегненолон для собственного производства, и поэтому нет места для производства тестостерона.

Избегайте как можно большего количества стрессовых ситуаций.

3. Больше занимайтесь сексом.

Из этого списка определенно самый приятный способ увеличить выработку тестостерона.



Ученые до сих пор задаются вопросом, как именно секс влияет на уровень тестостерона. Несколько исследований показывают, что существует связь между чувством доминирования, власти и успеха с феромонами, дофамином и взаимодействиями.

В одном исследовании исследователи измерили уровень тестостерона в слюне 44 мужчин перед тем, как они вошли в эротический клуб. Когда джентльмены вернулись, у них снова взяли образец слюны. У мужчин, занимавшихся сексом в клубе, уровень тестостерона увеличился на 72%. Напротив, во второй группе мужчин, которые только "смотрели", наблюдалось увеличение только на 11%.

В этом исследовании было обнаружено, что пожилые мужчины, которые чаще занимаются сексом, также имеют более высокий уровень тестостерона в крови.

4. Дайте вашему телу качественные витамины и минералы.

Пожалуй, один из самых простых способов значительно увеличить естественную выработку тестостерона - это снабдить организм необходимыми витаминами и минералами. Ваша главная цель должна заключаться в том, чтобы получать все важные питательные микроэлементы из пищи, особенно овощей и фруктов.

А на каких витаминах и минералах стоит сосредоточиться, если ваша цель - высокий уровень тестостерона?



Цинк.

Магний.

Витамин D.

Селен.

Витамин C.

Витамин H.

Витамин B6.

Экдистерон

5. Будьте более успешными.

Наши предки охотились на животных, теперь мы охотимся за деньгами. Таким образом, получая жирную сумму, мы чувствуем себя хорошо.

Деньги очень положительно влияют на уровень тестостерона. В одном исследовании молодых трейдеров фондового рынка изучалось влияние успешной торговли на их уровень тестостерона. Исследователи обнаружили, что если молодые трейдеры увеличивали свою прибыль выше среднего уровня, их уровень тестостерона увеличивался на 20% (один мужчина даже зарабатывал деньги на фондовом рынке в течение 6 дней, зафиксировав прирост тестостерона на 78%).

Интересным фактом было то, что каждое утро, когда у мужчин обычно повышается уровень тестостерона, они также добиваются более высоких результатов.

Поэтому более высокий уровень тестостерона часто ассоциируется с успешными мужчинами.





6. Ешьте больше углеводов.

В настоящее время популярны низкоуглеводные диеты. Суть их заключается в том, что вы едите только белок, здоровые жиры и не употребляете углеводов.

Эти диеты полезны, и после них люди начинают худеть.

Но если вы не хотите понизить свой уровень тестостерона до минимума, не бойтесь углеводов. Наоборот. Они необходимы для выработки тестостерона.

В первом исследовании исследователи разделили испытуемых на две группы. Одна группа придерживалась диеты, богатой углеводами с меньшим содержанием белка. Вторая группа получала богатую белком диету с меньшим количеством углеводов. Потребление жира было одинаковым в обеих группах. Через 10 дней в группе с более высоким потреблением углеводов уровень свободного тестостерона был на 36% выше, а уровень гормона стресса кортизола ниже, чем в другой группе.

В другом исследовании участвовали 2 группы мужчин, которые прошли интенсивную тренировку в течение 3 дней. Разница заключалась в потреблении углеводов. Одна группа получала 60% калорий из углеводов, а другая 30%. После 3 дней интенсивных тренировок были измерены уровни свободного тестостерона и кортизола. У мужчин с более высоким потреблением углеводов было больше тестостерона и меньше кортизола, чем в другой тестируемой группе.

Что это значит для нас? Если вы занимаетесь спортом, в день тренировки рекомендуется включать больше углеводов.

Для вашего тестостерона лучше всего потреблять углеводы из крахмалистых овощей. Лучший пример - картофель, который можно приготовить разными вкусными способами.

7. Не бойтесь жиров.

Забудьте старые уроки о том, что все жиры вредны для здоровья, вызывают ожирение и болезни сердца.

Новые научные исследования показывают, что если вы регулярно употребляете правильные жиры, они полезны даже для вашего здоровья. Для мужчин это открытие является хорошей новостью, потому что потребление здоровых жиров - одна из самых важных вещей для повышения уровня тестостерона. Если вы хотите получить максимальную пользу от употребления жиров, влияющих на ваш тестостерон, вам нужно сосредоточиться на общем содержании жиров, которые вы едите в своем рационе. Это число должно быть достаточно высоким, но, конечно, все имеет свои пределы, которые вы не должны превышать.

В одном исследовании исследователи проверили влияние нескольких фактов о питании на уровень тестостерона перед тренировкой у здоровых мужчин. Проанализировав результаты, они обнаружили, что диета, богатая насыщенными и мононенасыщенными жирными кислотами, значительно повышает уровень тестостерона. Напротив, диета, богатая белком или полунасыщенными жирами, вызвала заметное снижение уровня тестостерона. Это исследование также подтвердило, что диета, богатая жирами, приводит к увеличению уровня тестостерона.

Согласно нескольким исследованиям, было доказано, что если вы потребляете больше калорий из жиров (40% против 20% от общего количества потребляемых калорий), у вас также будет более высокий уровень тестостерона.

Как видно из приведенных выше примеров, для более высокого уровня тестостерона ешьте больше насыщенных и мононенасыщенных жирных кислот и держитесь подальше от полуненасыщенных жиров.

Золотая середина - поддерживать ежедневное потребление жиров на уровне 35-40%. Остальное можно дополнить белком и углеводами.

8. Не переборщите с молоком.

Глядя на состав молока, вы можете подумать, что оно подходит для вашего тестостерона.

Оно содержит качественный мышечный казеин, полезные жиры и углеводы. Кроме того, молоко богато витаминами A, B1, B2, B12, D, холином, кальцием, магнием и калием.

Однако если более подробно рассмотреть состав молока (особенно цельножирного), мы поймем, почему не следует перебарщивать с молоком. Причина в количестве гормонов, особенно у млекопитающих, естественных эстрогенов.

В 21-дневном японском исследовании было обнаружено, что употребление коровьего молока привело к повышению уровня эстрогена и прогестерона, и этот факт привел к снижению уровня тестостерона у мужчин. Если вы большой любитель молока, сосредоточьтесь на нежирном. Все гормоны содержатся в жирном компоненте молока.

9. Холестерин как строительный блок.

Существует прямая связь между уровнем холестерина в организме и уровнем тестостерона.

В среднем человек может синтезировать около 1-1,5 г холестерина в день, в то время как в его организме еще около 35 граммов находится в клеточной мембране. Чем больше холестерина вы получаете из своего рациона, тем меньше организм должен синтезировать это вещество в печени, кишечнике и надпочечниках.

Важным фактом является то, что все стероидные гормоны состоят из холестерина, и хотя ваше тело может вырабатывать его самостоятельно, его повышенное потребление положительно влияет на уровень тестостерона в организме. Поэтому не бойтесь использовать здоровый источник холестерина (например, яйца, рыбу, оливковое масло).

10. Ешьте определенные продукты.

Если вы хотите добавить определенные добавки для повышения уровня тестостерона, обязательно включайте в свой рацион продукты, перечисленные ниже.

