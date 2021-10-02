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Воздушные шары, небесные фонарики и мыльные пузыри на снимках Кристины Макеевой

Воздушные шары, небесные фонарики и мыльные пузыри на снимках Кристины Макеевой (31 фото)

Автор:
02 октября 2021 15:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: в небо   воздушные шары   запуск фонарей   красивые снимки   красота   кристина макеева   небесные фонарики   фотограф   
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Московский фотограф Кристина Макеева называет воздушные шары, огни, фонарики и мыльные пузыри "маленьким волшебством", потому что они дарят радость и делают нашу жизнь ярче. Эти простые вещи всегда вызывают восторг и у детей, и у взрослых. Особенно когда их много, они запускаются в небо и представляют собой удивительное зрелище!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в небо   воздушные шары   запуск фонарей   красивые снимки   красота   кристина макеева   небесные фонарики   фотограф   
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