Воздушные шары, небесные фонарики и мыльные пузыри на снимках Кристины Макеевой

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Московский фотограф Кристина Макеева называет воздушные шары, огни, фонарики и мыльные пузыри "маленьким волшебством", потому что они дарят радость и делают нашу жизнь ярче. Эти простые вещи всегда вызывают восторг и у детей, и у взрослых. Особенно когда их много, они запускаются в небо и представляют собой удивительное зрелище!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: в небо воздушные шары запуск фонарей красивые снимки красота кристина макеева небесные фонарики фотограф
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