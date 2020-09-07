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Дарвина уволят из Музея естественной истории

Дарвина уволят из Музея естественной истории (6 фото)

Автор:
07 сентября 2020 14:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: blm   ynews   Музей естественной истории   выставка   колониализм   новости   нью-йорк   чарльз дарвин   
278
6
Из знаменитого Музея естественной истории на Манхэттене уберут выставку, посвященную плаванию Чарльза Дарвина на корабле "Бигль", по итогам которого ученый сформулировал свою эволюционную теорию. Теперь руководство музея заявляет, что экспедиция "Бигля" была колонизаторской и приказывает оборвать всякие связи музея с рабством и колониализмом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: blm   ynews   Музей естественной истории   выставка   колониализм   новости   нью-йорк   чарльз дарвин   
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15  комментариев
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2k
au3 Час назад
Так я таки не понял, разрывая со своим колонизаторским прошлым, они таки уберутся с индейских земел обратно в европу или таки нет?
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21k
Андрей 41 секунду назад
Отдайте здание музея неграм под ночлежку, чтобы они там сами порядки навели
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56
parhi Минуту назад
Дауны
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4k
Сергей 2 минуты назад
""Карла Линнея - из-за того, что по итогам экспедиции в Африку тот называл африканцев "лукавыми, ленивыми и нерадивыми"."" Я бы добавил, туповаты от природы.
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10k
Sergey_71rus 5 минут назад
А кого вместо Дарвина? Чёрного у(ё)бка в золотом гробу?
А кого вместо Дарвина? Чёрного у(ё)бка в золотом гробу?
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7k
Клёст 17 минут назад
,,...было "одной из самых колониалистских научных экспедиций"...,,
А ничего что по большей благодаря именно таким экспедициям, чьи-то чёрненькие предки узнали что друг друга можно не есть, и причастились благами цивилизации?
От которых, надо сказать, никто отказываться и возвращаться в Африку ,,поднимать джунгли,, не спешит)
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6k
Василий Алибабаев 22 минуты назад
Дарвин как говорил - человек произошел от обезьяны и развился в человека разумного , белого. Вот обезьяны и недовольны , что так и не смогли развиться .
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1k
Alphyn 39 минут назад
У Дарвина и его двоюродного брата была интересная идея.
Так вот, представьте себе, житных можно "улучшать" - селекция. То есть взять всё лучшее и закрепить. Далее Чарльз пошёл дальше и предположил, что такое же вполне реально с человеком, а его брат как раз идею и развивал, правда лишь в теории. Конечно они не были пионерами на этом пути, но внесли немалый вклад в науку, которую предпочли забыть некоторые "человеколюбы" - Евгеника.
И вот венец, они не смогли показать преимущества нового пути. Ни они, ни далее Ницше с философской составляющей, ни Циолковский с мечтами о великом будущем человечества, ни другие. Итог плачевен. Давайте снесем память о Дарвине и поставим памятник негроиду, можно умершему актеру, сыгравшему пантеру, можно ещё кому. Не важно.
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1k
Владислав Степанов 49 минут назад
Остановите планету... Срочно надо сойти...
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7k
Александр 52 минуты назад
Присутствие негров это напоминание о рабовладельческом периоде.
Надо от них избавится.
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1k
alex Час назад
сша переимновывается в нью-африка
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38
Таша alex Полчаса назад
и Африка автоматически становится мировой державой ... по поставке негров по планете.
вся надежда на корейцев и китайцев, они ни мусульман не приветствуют, ни негров пусть не пускают к себе.
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9k
vvv Час назад
Дарвина уволят из Музея естественной истории
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