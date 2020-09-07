Дарвина уволят из Музея естественной истории

Из знаменитого Музея естественной истории на Манхэттене уберут выставку, посвященную плаванию Чарльза Дарвина на корабле "Бигль", по итогам которого ученый сформулировал свою эволюционную теорию. Теперь руководство музея заявляет, что экспедиция "Бигля" была колонизаторской и приказывает оборвать всякие связи музея с рабством и колониализмом.
Музей естественной истории в Нью-Йорке проводит спешную оценку своих коллекций на предмет их расовой оскорбительности. Не избежала этой участи и выставка, посвященная Чарльзу Дарвину. Ей не повезло: руководство музея сочло ее "наследием колониализма и рабства имперских времен". Предполагается, что "проблемные" залы впоследствии будут переименованы, экспонаты получат новые описания или вообще будут убраны из музея. Эта участь ждет и выставку, посвященную плаванию Дарвина на корабле "Бигль".
Пока точно не известно, какие еще выставки и коллекции пострадают в результате идеологической ревизии, и как будут выглядеть залы музея в будущем. По словам сотрудников музея, его руководство проявляет очень большую активность в пересмотре коллекций, заявляя, что "наука, расизм и колониализм" оказались слишком сильно связаны исторически, и теперь пришла пора изменить ситуацию, создав "менее расистский" музей.
Среди "идеологически неправильных" экспонатов оказалась коллекция экзотических птиц, которую Дарвин собрал во время плавания на "Бигле" к Галапагосским островам в 1835 году. Согласно нынешним установкам, однако, плавание "Бигля", как утверждает руководство Музея естественной истории, было "одной из самых колониалистских научных экспедиций", поскольку его целью было "усилить ританский контроль на соответствующих территориях". Отказ от его освещения в экспозиции должен, как утверждают музейщики, прекратить "легитимизацию расизма".
Помимо дарвиновской коллекции, под угрозой удаления из экспозиции музея оказалась коллекция ботаника Джозефа Бэнкса, собранная им во время плавания с капитаном Джеймсом Куком, а также коллекции Карла Линнея - из-за того, что по итогам экспедиции в Африку тот называл африканцев "лукавыми, ленивыми и нерадивыми".
Помимо дарвиновской коллекции, под угрозой удаления из экспозиции музея оказалась коллекция ботаника Джозефа Бэнкса, собранная им во время плавания с капитаном Джеймсом Куком, а также коллекции Карла Линнея - из-за того, что по итогам экспедиции в Африку тот называл африканцев "лукавыми, ленивыми и нерадивыми".
Возможно, из залов музея исчезнет также ботаническая коллекция одного из его основателей, Ханса слоана, поскольку тот был рабовладельцем. Также под угрозой оказалась знаменитая фреска "Надежда" на потолке одного из музейных залов, поскольку изображает, в частности, колониальные товары - хлопок, чай, табак. Статуя Дарвина у входа также, вероятно, переедет - как и статуя Томаса Генри Хаксли, популярного зоолога и автора учения о пяти человеческих расах.
Руководство музея совершенно уверено в своей правоте. Майкл Диксон, директор Музея естественной истории, обратился к сотрудникам со следующими словами: "Движение Black Lives Matter показало, что мы должны делать больше и действовать быстрее, и первым шагом мы должны провести ревизию имен и заслуг во всей экспозиции. Мы хотим учиться сами, и мы понимаем, что это необходимо".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А ничего что по большей благодаря именно таким экспедициям, чьи-то чёрненькие предки узнали что друг друга можно не есть, и причастились благами цивилизации?
От которых, надо сказать, никто отказываться и возвращаться в Африку ,,поднимать джунгли,, не спешит)
Так вот, представьте себе, житных можно "улучшать" - селекция. То есть взять всё лучшее и закрепить. Далее Чарльз пошёл дальше и предположил, что такое же вполне реально с человеком, а его брат как раз идею и развивал, правда лишь в теории. Конечно они не были пионерами на этом пути, но внесли немалый вклад в науку, которую предпочли забыть некоторые "человеколюбы" - Евгеника.
И вот венец, они не смогли показать преимущества нового пути. Ни они, ни далее Ницше с философской составляющей, ни Циолковский с мечтами о великом будущем человечества, ни другие. Итог плачевен. Давайте снесем память о Дарвине и поставим памятник негроиду, можно умершему актеру, сыгравшему пантеру, можно ещё кому. Не важно.
Надо от них избавится.
вся надежда на корейцев и китайцев, они ни мусульман не приветствуют, ни негров пусть не пускают к себе.