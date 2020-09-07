Дарвина уволят из Музея естественной истории

Среди "идеологически неправильных" экспонатов оказалась коллекция экзотических птиц, которую Дарвин собрал во время плавания на "Бигле" к Галапагосским островам в 1835 году. Согласно нынешним установкам, однако, плавание "Бигля", как утверждает руководство Музея естественной истории, было "одной из самых колониалистских научных экспедиций", поскольку его целью было "усилить ританский контроль на соответствующих территориях". Отказ от его освещения в экспозиции должен, как утверждают музейщики, прекратить "легитимизацию расизма".

Помимо дарвиновской коллекции, под угрозой удаления из экспозиции музея оказалась коллекция ботаника Джозефа Бэнкса, собранная им во время плавания с капитаном Джеймсом Куком, а также коллекции Карла Линнея - из-за того, что по итогам экспедиции в Африку тот называл африканцев "лукавыми, ленивыми и нерадивыми".