"Я имел 36 лет заключения" - как бывший уголовник стал Героем Советского Союза, считался гением разведки и погиб в 28 лет?

Владимир Подгорбунский родился в Чите в 1916 году. Еще в детстве он хлебнул горя сполна. Когда Володе было всего 2 года его отца казнили белогвардейцы. Мать с маленьким сыном на руках примкнула к партизанам, поэтому первые годы жизни Подгорбунского прошли в тайге. После установления советской власти Володя прожил с мамой недолго - в 1923 году она уехала в Москву, оставив сына на попечение сестре. Семья тёти Подгорбунского жила очень бедно, поэтому 16-летнего Володю отдали в местный детский дом.

На дворе было начало 1930-х. Нелегкое и не самое сытное время для нашей страны. Тяжелые детдомовские условия толкнули Подгорбунского на скользкую преступную дорожку. Юноша воровал, попадал за решетку, бежал и получал новый срок. Сам Подгорбунский говорил: "Я имел 36 лет заключения". Владимир ошибался, ведь самый гуманный суд в мире не подразумевал суммирование сроков. Но этими словами он признает, что по молодости увяз в преступном кругу, из которого выбраться было практически невозможно. Его жизнь круто изменила одна встреча за решеткой.

Шлемофон вместо тюремной робы.

В 19 лет в колонии Володя познакомился с одним репрессированным полковником-танкистом. Узнав, что родители Подгорбунского были красными партизанами в Сибири, полковник взял над молодым уголовником шефство. Старший товарищ оберегал его, защищал, делился своим пайком. Впервые за долгие годы нашелся человек, который стал для Подгорбунского настоящей родной душой. Он и привил Володе страсть к бронированным гусеничным машинам. Умирая, полковник наказал Подгорбунскому стать достойным человеком. И он твердо решил стать на путь исправления.