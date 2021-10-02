"Я имел 36 лет заключения" - как бывший уголовник стал Героем Советского Союза, считался гением разведки и погиб в 28 лет?

Сирота в 16 лет, воровство, тюремный срок - много ли геройских биографий начинаются вот так? История Владимира Подгорбунского особенная. Он дерзил Хрущеву и открывал генеральскую дверь ногой. А всё потому, что своим мастерством и мужеством в бою заслужил уважение не только своих товарищей, но и вышестоящих военачальников. "Гений разведки" не боялся идти в атаку, даже если врагов было в 100 раз больше.
Владимир Подгорбунский родился в Чите в 1916 году. Еще в детстве он хлебнул горя сполна. Когда Володе было всего 2 года его отца казнили белогвардейцы. Мать с маленьким сыном на руках примкнула к партизанам, поэтому первые годы жизни Подгорбунского прошли в тайге. После установления советской власти Володя прожил с мамой недолго - в 1923 году она уехала в Москву, оставив сына на попечение сестре. Семья тёти Подгорбунского жила очень бедно, поэтому 16-летнего Володю отдали в местный детский дом.
На дворе было начало 1930-х. Нелегкое и не самое сытное время для нашей страны. Тяжелые детдомовские условия толкнули Подгорбунского на скользкую преступную дорожку. Юноша воровал, попадал за решетку, бежал и получал новый срок. Сам Подгорбунский говорил: "Я имел 36 лет заключения". Владимир ошибался, ведь самый гуманный суд в мире не подразумевал суммирование сроков. Но этими словами он признает, что по молодости увяз в преступном кругу, из которого выбраться было практически невозможно. Его жизнь круто изменила одна встреча за решеткой.
Шлемофон вместо тюремной робы.
В 19 лет в колонии Володя познакомился с одним репрессированным полковником-танкистом. Узнав, что родители Подгорбунского были красными партизанами в Сибири, полковник взял над молодым уголовником шефство. Старший товарищ оберегал его, защищал, делился своим пайком. Впервые за долгие годы нашелся человек, который стал для Подгорбунского настоящей родной душой. Он и привил Володе страсть к бронированным гусеничным машинам. Умирая, полковник наказал Подгорбунскому стать достойным человеком. И он твердо решил стать на путь исправления.
Подгорбунский решил написать письмо председателю Президиума Верховного Совета Калинину. "Всесоюзный староста" неожиданно поверил несломленной воле заключенного. Владимира досрочно освободили из колонии и призвали на службу как раз в танковую часть. В Красной Армии Подгорбунский отслужил три года механиком-водителем танка еще до войны. На фронте Великой Отечественной Владимир воевал сначала в пехоте, а затем взял противотанковое ружье. Подгорбунский храбростью в бою "смывал" свое криминальное прошлое. В августе 1942 года он подбил фашистский танк и рассеял из пулемета до взвода врагов. За это он был награжден медалью "За отвагу" и вскоре был даже принят в партию.
Какая разведка без музыки?
В переломное лето 1943-го Подгорбунский попросил о переводе в разведку. Новоиспеченный разведчик из каждого боя возвращался с трофеями в виде захваченных "языков" или полученной информации. В разгар наступления на Курской дуге в июле 1943 года Подгорбунскому было поручено захватить офицера врага. Подкравшись к блиндажу, разведчики услышали звонко лившуюся из патефона немецкую мелодию.
Обезвредив двоих немцев и захватив третьего, наши бойцы поспешили отходить. Подгобрунский неожиданно бросился к блиндажу и снова поставил пластинку. Из-за заглохшего патефона немцы могли заподозрить неладное, но разведчик вернул музыку в блиндаж и обеспечил своей группе чистый отход. За такие военные хитрости и острую смекалку Владимира Подгорбунского прозвали гением разведки.
Настоящим шедевром военного искусства стало освобождение городка Казатин Винницкой области под конец 1943 года. Город был важной транспортной артерией немцев, через которую шло снабжение всей группы армий "Юг". Казатин обороняло около 3500 человек, ожидавших подмоги. А против них - два танка и 18 автоматчиков.
Крошечная разведгруппа Подгорбунского повергла немцев в шок. Танки давили орудия и уничтожали всё, что двигалось. Немецкие командиры банально не могли доложить о количестве врагов. Бойцы Подгорбунского уничтожили две роты пехоты. Шокирующая атака "гения разведки" помогла красноармейцам быстро смять сопротивление в Казатине. За освобождение украинского города Владимиру Подгорбунскому было присвоено звание Героя Советского Союза.
Угнал понтонный парк.
Закаленный жизнью Владимир Подгорбунский за словом в карман не лез. Даже Хрущев мог простить ему "блатную накипь" за высочайший профессионализм и беспримерную отвагу. Некоторые старшие по званию сближались с "гением разведки" настолько, что могли не обращаться к нему с приказом, а просто попросить. Что и сделал однажды генерал Катуков.
По его просьбе Подгорбунский угнал на немецком берегу Днестра целый понтонный парк. От ошеломительной ночной атаки враг побросал понтоны, которые наши сразу взяли на буксир. Это помогло советским войскам перебраться через Днестр. За такую операцию Подгорбунский вполне мог рассчитывать на второе звание Героя, но приказ о таком награждении подписан не был.
За годы войны разведчик был ранен 6 раз (по словам генерала Попеля - все 11). В 1944 году Подгорбунского должны были комиссовать, но он рвался на передовую. Он вышел из госпиталя по подложенной справке, которую организовал сам начальник разведки армии. Владимир Подгорбунский был одним из первых, кто освободительным маршем вошел в Польшу. На этой земле он остался навсегда. "Гений разведки" самоотверженно сражался на знаменитом Сандомирском плацдарме. 19 августа 1944 года несмотря на ранения он продолжал выводить своих товарищей из засады, но сам отойти не успел.
Счастье, которого он никогда не видел.
Уходя в свой последний бой Владимир Подгорбунский знал, что его супруга Анна ждет ребенка. Но он никогда не видел первых шагов своей дочери - Галина родилась через несколько месяцев после гибели Героя. Владимир прекрасно знал, что такое быть обделенным любовью в детстве. Поэтому старался даже на фронте быть отцом. Еще в начале войны Подгорбунский взял в свой осиротевшего 12-летнего мальчика Борю. Разведчик учил парнишку всему, что знал сам и заменил ему отца. А Боря не посрамил своего легендарного военного папу: дослужился до ефрейтора и даже стал кавалером ордена Славы.
Во время боев на Украине Подгорбунский спас двух девочек и попросил у командира об удочерении. Их мать убили фашисты в одной из деревень, а у разведчика, задыхавшегося от гнева, не опустилась рука взять палачей живыми. У девочек-сирот вскоре нашлись родственники. Но этот случай говорит о Владимире Подгорбунском больше, чем любые награды. Сегодня именем "гения разведки" названы несколько учебных заведений. Ведь кто как не Владимир Подгорбунский знал истинную цену счастливому детству.
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Понравилось65
"самый гуманный суд в мире не подразумевал суммирование сроков"
он мог набрать по совокупности 36 лет. в советском союзе сроки не суммировались, а давали один - самый высокий из возможных. не понимаешь? иди мурзилку читай, там попроще, как раз для тебя будет...