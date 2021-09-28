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Тайная жизнь амишей

Тайная жизнь амишей (8 фото)

Автор:
28 сентября 2021 18:28
Сообщество : Истории
Метки: амиши   интересно   история   образ_жизни   познавательно   религиозная община   религия   факты   
1050
8
Амиши - самая закрытая религиозная община в Америке, а возможно, и в мире. Они носят домотканую одежду, пользуются конными повозками вместо автомобилей и никак не пересекаются с современной цивилизацией в повседневной жизни. Как же она устроена, их повседневная жизнь?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: амиши   интересно   история   образ_жизни   познавательно   религиозная община   религия   факты   
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17  комментариев
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11k
кира Час назад
Борода без усов смотрится как-то не очень. Многие так носят бороду, но, на мой вкус, в этом есть какая-то дисгармония.
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2k
a_komolow 7 минут назад
Без притока "свежей крови" они обречены на вымирание!
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1k
DrKlizmi Полчаса назад
Фильм "В бедности и в богатстве"хоть и довольно наивный,но немного рассказывает о жизни амишей. А как по мне-у них не все в порядке с мозгами.
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2k
Master Bo Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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19k
Ego sum qui sum 44 минуты назад
блин, завлекающий заголовок предполагал что-нибудь этакое

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53k
parallax 53 минуты назад
У них есть неплохой потенциал выживания. Здоровое и многочисленное потомство, а самое главное, они, если что, смогут без проблем выжить без электричества и всяких гаджетов. А мы нет.
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19k
Юрий Час назад
"никак не пересекаются с современной цивилизацией в повседневной жизни" - а где они берут деньги на покупку различных вещей? На фото люди явно не в домотканых рубашках, обувь явно не лапти и не сабо, очки на лице.... Инструменты, семена, да много чего - закрытая община произвести не сможет.
Т.е. явно настроена торговля с внешним миром. Или торговля это не пересечение с цивилизацией?
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2k
PbIBOK Час назад
Посмотрите фильм "Свидетель" с Х.Фордом. Рассказывает об эмишах. Сериал "Банши". Но тут пожёстче будет.
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33k
Опаньки Час назад
Ну у них нет электричества и они не могут наслаждаться песнями Бузовой и Моргенштейна
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920
Fiverknot Час назад
Амиши-религиозное движение, зародившееся как самое консервативное направление в меннонитстве (разновидность анабаптизма) и затем ставшее отдельной протестантской религиозной деноминацией. (c) Wikipedia

Многослойные ответвления от ответвлений христианства. Чем больше ответвлений тем больше различий и допущений. По факту обыкновенная секта, которая держится и существует благодаря вливанию новых членов. Да и самое главное, без стабильного финансирования недолго протянет. Если поднять реестр религиозных организаций, в США их самое большое разнообразие. И не приноси они деньги государству, вряд ли они были бы разрешены.
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63k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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