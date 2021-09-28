Тайная жизнь амишей

Иногда в статьях и книгах, посвященных культуре амишей, традиция совершеннолетия, румспринга, описывается как время, когда подростки-амиши пускаются во все тяжкие, пьют и гуляют, как в последний раз. Например, корреспонденты выходившего на американском канале TLC шоу «Breaking Amish» следуют за молодежью амишей в большие города во время их румспринги и наблюдают, как те экспериментируют с западной жизнью и решают, хотят ли они продолжить жить в общине амишей.

Однако во время типичной румспринги молодые амиши обычно даже не выходят из дома. Фактически, для них совершеннолетие - это момент, когда они присоединяются к молодежной группе общины, чтобы пообщаться и познакомиться с другими людьми. Именно во время румспринги молодые амиши находят себе супругов. Для этого им не надо отправляться в большие города, потому что они уже знают, что хотят присоединиться к церкви.