Тайная жизнь амишей

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Амиши - самая закрытая религиозная община в Америке, а возможно, и в мире. Они носят домотканую одежду, пользуются конными повозками вместо автомобилей и никак не пересекаются с современной цивилизацией в повседневной жизни. Как же она устроена, их повседневная жизнь?
Женщины в синем
Девушки, покупающие свадебные платья, изо всех сил стараются приобрести наряд пошикарнее. В конце концов, это ее главный праздник, который, если повезет, случится один раз з всю жизнь! А в культуре амишей все наоборот - женщины должны выглядеть максимально просто даже в день свадьбы. Выходящая замуж женщина сама шьет себе платье, обязательно синего цвета. После того, как женщина-амиш выходит замуж, она будет носить свадебное платье каждое воскресенье до конца своей жизни.
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Румспринга - выбор будущего
Иногда в статьях и книгах, посвященных культуре амишей, традиция совершеннолетия, румспринга, описывается как время, когда подростки-амиши пускаются во все тяжкие, пьют и гуляют, как в последний раз. Например, корреспонденты выходившего на американском канале TLC шоу «Breaking Amish» следуют за молодежью амишей в большие города во время их румспринги и наблюдают, как те экспериментируют с западной жизнью и решают, хотят ли они продолжить жить в общине амишей.
Однако во время типичной румспринги молодые амиши обычно даже не выходят из дома. Фактически, для них совершеннолетие - это момент, когда они присоединяются к молодежной группе общины, чтобы пообщаться и познакомиться с другими людьми. Именно во время румспринги молодые амиши находят себе супругов. Для этого им не надо отправляться в большие города, потому что они уже знают, что хотят присоединиться к церкви.
Однако во время типичной румспринги молодые амиши обычно даже не выходят из дома. Фактически, для них совершеннолетие - это момент, когда они присоединяются к молодежной группе общины, чтобы пообщаться и познакомиться с другими людьми. Именно во время румспринги молодые амиши находят себе супругов. Для этого им не надо отправляться в большие города, потому что они уже знают, что хотят присоединиться к церкви.
Не вставать в позу
Позировать для фотографий - против культуры амишей. Смирение для них - очень важная ценность, а гордость рассматривается как потенциальная угроза гармонии общества. Амиши также считают, что фотографирование идет вразрез со стихами Библии: они хотят, чтобы их запомнили не за их внешность, а за их образ жизни и оставленные ими примеры добродетели. Это не значит, что амиши не могут фотографироваться, это просто означает, что они не могут остановиться и позировать для фото. Однако обычно они не возражают против того, чтобы их сфотографировали, - если, конечно, их вежливо просят.
Свидания в законе
Молодые люди обычно встречаются на молодежных или групповых мероприятиях, где они начинают интересоваться друг другом. Обычто они встречаются около года, прежде чем обручиться. Все свидания проходят в присутствии старших. Кроме того, до свадьбы парочке разрешается видеться друг с другом только по выходным. В брак в общинах амишей обычно вступают в возрасте от 18 до 22 лет.
За рулем
В секте амишей существуют различные ответвления, и некоторые из них - например, амиши-меннониты - имеют право водить машину. Эта группа исповедует ту же религию, что и остальные амиши, но позволяет себе смягчать их, когда дело доходит до современных технологий.
Борода - дело мужское
Как только у амиша наступает совершеннолетие и он решает, что хочет остаться с верой после румспринги, он проходит обряд крещения. Именно после этого крещения мужчины начинают отращивать бороды. Женившись, мужчины вообще перестают бриться, за исключением усов, которые мужчинам-амишам строго запрещены. Это связано как с определенными стихами в Библии, так и с ненавистью к британским солдатам, которые носили усы и издевались над народом амишей. Это было, правда, еще в давние времена, но память предков амиши передают из поколения в поколение очень строго.
Восемь классов достаточно
По традиции амишей, дети не ходят в школу после восьмого класса: в этом возрасте, считают амиши, им уже пора помогать на ферме или выполнять другую работу для помощи своим семьям. Решение Верховного суда США в 1960-х годах разрешило амишам досрочно бросать учебу, поскольку их религиозные традиции зародились задолго до государственных законов об образовании.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Когда я шёл через поле, где собирал урожай пшеницы,
Я посмотрел на свою жену и понял, что она очень скромная.
Но это как раз то, что нужно для амиши как я.
Знаешь, я остерегаюсь необычных вещей, таких как электричество.
В 4:30 утра я дою коров,
Джебедая кормит цыплят, а Якоб пашет... дурак.
Я так долго доил и пахал,
Что даже Иезикиль думает, что я потерял разум.
Я человек своей родины, я дисциплинирован.
В моих руках Библия, на подбородке борода.
И если я закончу свои повседневные дела, а ты закончишь свои,
То сегодня мы устроим вечеринку как в 1699 году.
Мы провели большую часть наших жизней
В раю для амиши.
Я взбивал масло раз или два,
Живя в раю для амиши.
Это тяжёлая работа и жертва,
Жить в раю для амиши.
Мы продаём лоскутные одеяла по ценам распродаж,
Живя в раю для амиши.
Местный мальчик дал мне пинка под зад на прошлой неделе.
Я просто улыбнулся ему в ответ и подставил другую щёку.
Мне на самом деле всё равно и я желаю ему добра,
Но я обхохочусь, когда он будет гореть в аду.
Я никогда не бил туриста, даже если он этого заслуживал.
Амиша с характером? Знаешь, это неслыханно!
Я никогда не носил одежду с пуговицами, зато у меня есть классная шляпа,
И мои друзья согласны, что мне идёт чёрный цвет... дурак.
Если ты сюда приедешь, то помрёшь со скуки.
Мы не платили за телефон 300 лет.
Но на самом деле мы не старомодны, так что не надо показывать пальцем и пялиться.
Мы просто технически неполноценны.
Здесь нет телефонов, лампочек, машин,
Ни единого предмета роскоши.
Как Робинзон Крузо,
Мы живём настолько примитивно, насколько это возможно.
Мы провели большую часть наших жизней
В раю для амиши.
Мы просто скромные и простые парни,
Живущие в раю для амиши.
у нас нет времени на грехи и пороки,
Потому что мы живём в раю для амиши.
Мы не дерёмся, мы играем по правилам,
Живя в раю для амиши.
Мы запрягаем телеги лошадьми, взбиваем масло.
Строим амбар в понедельник, скоро начнём строит следующий.
Считаешь себя праведником? Думаешь, что ты чист сердцем?
Да я в миллион раз скромнее тебя!
Я набожный парень, на которого хотят быть похожими маленькие амелиты .
День и ночь я на коленях зарабатываю очки для загробной жизни,
Так что не будь тщеславным и не ной,
В противном случае, братишка, я устрою тебе настоящее средневековье.
Мы провели большую часть наших жизней
В раю для амиши.
Мы чокнутые меннониты,
Живущие в раю для амиши.
Здесь нет полиции и огней транспорта,
Если ты живёшь в раю для амиши.
Но ты скорей всего думаешь, что это ужасно -
Жить в раю для амиши.
*Амиши христианское течение меннонитского происхождения. Основатель Якоб Амман, священник из Швейцарии.
Церковную доктрину амишей можно характеризовать как наиболее консервативный вариант христианства.
Т.е. явно настроена торговля с внешним миром. Или торговля это не пересечение с цивилизацией?
Многослойные ответвления от ответвлений христианства. Чем больше ответвлений тем больше различий и допущений. По факту обыкновенная секта, которая держится и существует благодаря вливанию новых членов. Да и самое главное, без стабильного финансирования недолго протянет. Если поднять реестр религиозных организаций, в США их самое большое разнообразие. И не приноси они деньги государству, вряд ли они были бы разрешены.