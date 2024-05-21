Бабуин: почему этого агрессивного соседа древнего человека боятся даже львы

Бабуина нередко за его мощные клыки и характерную форму черепа именуют собакоголовой обезьяной. Но с лучшими друзьями человека этот няшка-симпатяшка, точно скажу, никак не связан. Бабуин относится к мартышковым. То бишь, это просто очень опасная и прокачанная мартышка.

Ближайшая родня бабуина - павианы да гамадрилы. Собственно бабуин это - один из видов павиана и есть. Вместе эти ребята держат почти всю Африку. Такие вот реальные пацаны от мира дикой природы... Слово бабуина, шерсть на асфальте :)