Бабуин: почему этого агрессивного соседа древнего человека боятся даже львы

Перед нами — его величество бабуин. Один из самых зверей Африки, которого даже львы побаиваются. Не верите? Сейчас расскажу почему!
Бабуин (от старофранцузского babouin - буквально - гримасничающий, корчащий рожи) - не просто суровый воин. Но еще и приверженец строгой иерархии, которую антропологи говорят, у него наши предки спионерили - древние люди.
Бабуина нередко за его мощные клыки и характерную форму черепа именуют собакоголовой обезьяной. Но с лучшими друзьями человека этот няшка-симпатяшка, точно скажу, никак не связан. Бабуин относится к мартышковым. То бишь, это просто очень опасная и прокачанная мартышка.
Ближайшая родня бабуина - павианы да гамадрилы. Собственно бабуин это - один из видов павиана и есть. Вместе эти ребята держат почти всю Африку. Такие вот реальные пацаны от мира дикой природы... Слово бабуина, шерсть на асфальте :)
Грозные и хитрые бабуины заселили огромные африканские просторы. Встречаются в саваннах от Сомали до ЮАР. Весьма неприхотливые кочевники - могут схарчевать все, что на дороге попадется - от фруктов до мелких животных.
Длина тела бабуинов примерно 75 сантиметров. Это ловкие и проворные звери, передвигающиеся хоть на двух, хоть на всех четырех ногах.
Но главная мощь бабуинов, это как я уже говорил, их невероятная организованность. Парнишки сии никогда не живут поодиночке. Но собираются в мощные отряды до ста особей. Причем отряды тщательно продуманные, где каждая особь отлично знает свое место и поставленную задачу. А руководят всей бандитской бригадой несколько наиболее прохаванных альфа-самцов.
Такая маленькая армия - крайне спаянная группа. Даже занимаясь своими повседневными делами, взрослые бабуины каждые 1-2 минуту внезапно поднимаются, осматривают на предмет хищников всю местность вокруг. В случае опасности тут же поднимают лай да визг, четко зная что делать: мамки с детьми лезут на дерево, а мужики строятся в боевые порядки, дерзко выступая навстречу вероятной угрозе аки древнегреческие спартанцы.
Бабуины-самцы, прикрывая самок, всем коллективом тут же кидаются на выручку любому попавшему в беду своему сородичу. Даже если на бедолагу сам царь зверей лев напал. Впереди идут, аки чапаи на белых конях, идут те самые молодые клыкастые альфачи, папы почти 2/3 всех детенышей своей тусовки...
Бабуины настолько сильны и агрессивны, что толпой могут даже льва в рай к Муфасе отправить. А потому хищники с ними особо связываться не любят. Хотя чаще всего до физического рукоприкладства дело не доходит - ту же гиену бабуины вполне могут одним своим криком и грозным видом отпугнуть.
Защищаясь, бабуины действуют по принципу весьма эффективной тактики:
- Враг вцепится в одного из наших. Но все наши вцепятся во врага.
Любопытно, что иногда бабуины ради пущей безопасности кооперируются с другими животными саванны. Например, с антилопами. Бабуины со своим цветным острым зрением способны рано любым опасность увидеть. А антилопы могут еще и рано унюхать - у них обоняние куда лучше. Комбо!
- Впрочем, по-иному в опасной африканской саванне просто не выжить. Слишком уж тут много желающих тобой закусить. Львы, леопарды, гиены, гепарды...
И да, бабуины вообще ни капельки людей не боятся. Считают нас с вами просто дополнительным источником халявных ништяков. Свободно могут залезть в машины, зайти даже в человеческие магазины, кафе, дома, где тащат все, что плохо лежат. Серьезно вредят сельхозкультурам.
Для того же ЮАР, из-за установленного там запрета на отстрел обезьян, вороватые бабуины давно уже стали истинным стихийным бедствием, держа в страхе целые округи. Даже сам Кейптаун! Здесь местные власти вынуждены содержать особых сторожей, отпугивающих бабуинов трещотками.
При этом бабуины отличаются невероятно нежными чувствами по отношению к себе подобным. Могут часами вычесывать друг друга, матери-бабуинихи таскают на себе детенышей, даже спустя несколько часов после гибели малышей.
Древние египтяне считали бабуинов духами предвестниками рассвета, служителями богов Хапи и Тота. Изображали бабуинов/павианов с поднятыми лапами, приветствующими утреннее солнце.
Интересный момент: самки бабуина обычно остаются в родное стае. А вот молодые самцы отправляются в другие стаи, где встраиваются в тамошнюю сложную иерархию. И делают это, сперва настраивая полезные взаимоотношения с наиболее взрослыми самками, что спустя несколько месяцев полноценно "введет" новичка в высшее общество. Такой вот матриархат!
Кстати, сами бабуины, а также их куда более крупные вымершие сородичи, динопитеки, были ближайшими соседями древнего человека-австралопитека по Южной Африке. Уверен, наши предки предпочитали от стай бабуинов подальше держаться...
Источник:
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