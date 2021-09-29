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Катер завис в воздухе, налетев на камни у Нормандских островов

Катер завис в воздухе, налетев на камни у Нормандских островов (4 фото)

Автор:
29 сентября 2021 08:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   забавные новости   катер   новости   нормандские острова   
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Катер налетел на подводные камни, а после отлива оказался в воздухе на высоте трех метров. Со стороны выглядит как арт-инсталляция!

Экипаж небольшого судна спасли члены благотворительной организации RNLI и береговой охраны группы островов Экреу у побережья Джерси. Им понадобилось около 12 часов, чтобы спасти пассажиров, которые получили легкие травмы в результате столкновения.

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Представитель RNLI в Джерси заявил: «Обе станции спасательных шлюпок RNLI в Джерси участвовали в эвакуации моторной лодки и ее экипажа после столкновения с камнями у Экреу.

Примерно в 11 часов утра прибрежной спасательной шлюпке «Святой Екатерине» было поручено провести первоначальную оценку после сообщений о севшей на мель моторной лодке у островов Экреу.

Хотя лодка находилась в ненадежном положении, непосредственная опасность ей не угрожала.

Экипаж катера уже был доставлен на главный остров шлюпкой «Сифарис», которая прибыла на место происшествия в рамках запланированного тура по Экреу.

Экипаж сообщал о незначительных травмах в результате удара, команда «Святой Екатерины» провела оценку состояния пострадавших.

После переговоров с береговой охраной Джерси, было решено перевезти экипаж обратно в Джерси на всепогодной спасательной шлюпке RNLI Джерси, которая затем была спущена на воду из Сент-Хельера».

Представитель RNLI добавил: «Экипаж «Святой Екатерины» вернулся на станцию, но позже ему также было поручено присутствовать во время спасательной операции, когда пострадавшая моторная лодка сошла с мели во время прилива.

Затем шлюпка сопровождала судно обратно в Гори, где его подняли из воды для осмотра и ремонта.

Большое спасибо Береговой охране Джерси за координацию спасательных работ и Джерси Сифарис за их помощь в этот день».

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Метки: ynews   забавные новости   катер   новости   нормандские острова   
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