Катер завис в воздухе, налетев на камни у Нормандских островов

Представитель RNLI в Джерси заявил: «Обе станции спасательных шлюпок RNLI в Джерси участвовали в эвакуации моторной лодки и ее экипажа после столкновения с камнями у Экреу.

Примерно в 11 часов утра прибрежной спасательной шлюпке «Святой Екатерине» было поручено провести первоначальную оценку после сообщений о севшей на мель моторной лодке у островов Экреу.

Хотя лодка находилась в ненадежном положении, непосредственная опасность ей не угрожала.

Экипаж катера уже был доставлен на главный остров шлюпкой «Сифарис», которая прибыла на место происшествия в рамках запланированного тура по Экреу.

Экипаж сообщал о незначительных травмах в результате удара, команда «Святой Екатерины» провела оценку состояния пострадавших.

После переговоров с береговой охраной Джерси, было решено перевезти экипаж обратно в Джерси на всепогодной спасательной шлюпке RNLI Джерси, которая затем была спущена на воду из Сент-Хельера».