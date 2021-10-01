15 романов о любви, которые читаются на одном дыхании

Зачем читать: чтобы прикоснуться к великой истории любви, достойной пера Шекспира.

Сюжет книги развивается на фоне пьесы Уильяма Шекспира «Гамлет». Именно театральная сцена становится местом встречи юных Уиллоу и Айзека. И девушка, и парень пришли на пробы для постановки «Гамлета», чтобы сбежать от действительности. Только на сцене Уиллоу могла дать волю чувствам, позволить своей боли трансформироваться в актерскую игру. Для Айзека театр стал не только призванием, но и возможностью заработать деньги, получить ценный опыт и уехать из города, где у него, похоже, нет будущего.

Встреча двух израненных душ не стала их спасением. Уиллоу и Айзек принадлежат к разным мирам, и у них разные планы на жизнь. Отказавшись от учебы в одном из престижных вузов, девушка решает остаться в уютном Хармони и играть в местном театре. А Айзека ждет Голливуд… Но доводы рассудка и во времена Шекспира, и в XXI веке еще ни разу не останавливали юных влюбленных. Уиллоу и Айзек предстоит пройти длинный путь и найти среди тысячи слов те, что выразят их чувства и надежды.

Роман «Среди тысячи слов» вошел в топ-40 бестселлеров о достижении совершеннолетия и в топ-100 американских бестселлеров по версии Amazon (оценка пользователей ресурса очень высока — 4,8/5).

Николас Спаркс. «Дважды два»