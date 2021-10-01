15 романов о любви, которые читаются на одном дыхании

С этими книгами вы сможете пережить несколько головокружительных романов.
Все в мире держится на любви — страстной, мучительной, роковой, трепетной, волшебной, нежной. Предлагаем погрузиться в этот волнующий водоворот чувств, вооружившись списком романтических бестселлеров. Среди них есть и новинки 2020 года. Если вы эти книги пропустили, то самое время восполнить пробелы: унылые осенние вечера — самое время для чтения любовных романов, которые согревают душу.
Эмма Скотт. «Среди тысячи слов»
Зачем читать: чтобы прикоснуться к великой истории любви, достойной пера Шекспира.
Сюжет книги развивается на фоне пьесы Уильяма Шекспира «Гамлет». Именно театральная сцена становится местом встречи юных Уиллоу и Айзека. И девушка, и парень пришли на пробы для постановки «Гамлета», чтобы сбежать от действительности. Только на сцене Уиллоу могла дать волю чувствам, позволить своей боли трансформироваться в актерскую игру. Для Айзека театр стал не только призванием, но и возможностью заработать деньги, получить ценный опыт и уехать из города, где у него, похоже, нет будущего.
Встреча двух израненных душ не стала их спасением. Уиллоу и Айзек принадлежат к разным мирам, и у них разные планы на жизнь. Отказавшись от учебы в одном из престижных вузов, девушка решает остаться в уютном Хармони и играть в местном театре. А Айзека ждет Голливуд… Но доводы рассудка и во времена Шекспира, и в XXI веке еще ни разу не останавливали юных влюбленных. Уиллоу и Айзек предстоит пройти длинный путь и найти среди тысячи слов те, что выразят их чувства и надежды.
Роман «Среди тысячи слов» вошел в топ-40 бестселлеров о достижении совершеннолетия и в топ-100 американских бестселлеров по версии Amazon (оценка пользователей ресурса очень высока — 4,8/5).
Николас Спаркс. «Дважды два»
Зачем читать: забыть о реальности и пережить нежную и трепетную историю любви.
Кто-кто, а Николас Спаркс точно не нуждается в представлении. Даже если вы не читали его романы, то наверняка смотрели «Дневник памяти», «Спеши любить», «Дальняя дорога», «Ночи в Роданте» — по его фильмам снято 11 нежных и сентиментальных фильмов о любви. Его новый роман — пронзительная история расставания с прежней любовью, обретения новых отношений и путь друг к другу двух любящих сердец — отца и дочери.
Рассел Грин считал себя счастливчиком: у него были крепкая семья, любимая работа, уютный дом. Но однажды его привычная жизнь просто рассыпалась как карточный домик. Теперь Рассел разрывается между ролью отца-одиночки и заботами человека, пытающегося начать бизнес с нуля. Он готов на все, чтобы защитить свою малышку от последствий грандиозных перемен в жизни, и личная жизнь совершенно не вписывается в его планы. Но все меняет случайная встреча с женщиной, способной подарить ему счастье, о котором он не мог и мечтать. Теперь Расселу предстоит решить еще одну задачу — как обрести новое счастье и сохранить любовь и доверие дочери?
Лорен Вайсбергер. «Игра на вылет»
Зачем читать: стать своей в мире блеска и гламура.
Автор культового романа «Дьявол носит Prada», безжалостно сорвавшая маски с мира высокой моды, готова к новым разоблачениям. Мастерски владея словом, она готова развенчать иллюзии грандиозной индустрии побед и поражений — большого спорта.
Любимица Америки, молодая теннисистка Чарли Сильвер, продает душу дьяволу, став подопечной легендарного тренера Тодда Фелтнера, скандально известного своим тщеславием и невыносимым характером. Тодд загорается идеей превратить скромную девушку в королеву глянца, навязывая ей образ селебрити. Теперь с ней работают лучшие модельеры и стилисты, ее ждут на закрытых VIP-вечеринках, благотворительных приемах и тусовках на шикарных яхтах с голливудскими звездами. Еще один турнир Большого шлема. Еще одно интервью. Еще одна фотосессия. Звезда Чарли сияет все ярче, а она все чаще задает себе вопрос: не слишком ли высокую цену приходится платить за успех в мире, одержимом деньгами и славой?
Гейл Форман. «Только один год»
Зачем читать: поверить в счастливый конец.
Гейл Форман начала писать книги после того, как вернулась из кругосветного путешествия. История любви Уиллема и Эллисон уже знакома читателям по книге «Всего один день» — именно столько герои провели вместе, прежде чем расстаться по трагической случайности. Случайности, которая может свести их вновь.
«Только один год» — история, рассказанная Уиллемом. Он снова играет в театре и делает все, чтобы стать профессиональным актером. У него насыщенная жизнь, которой многие могли бы позавидовать, но ничто — ни интересная работа, ни новые знакомства, ни перемена мест — не помогает ему забыть девушку, с которой он провел всего один день. А что, если судьба разлучила их только для того, чтобы проверить их чувства? И однажды снова подарит им шанс быть вместе — пусть лишь на одну ночь.
Лайза Джуэлл. «Слова, из которых мы сотканы»
Зачем читать: еще раз убедиться, что случайностей не бывает.
Жизненные истории, узнаваемые персонажи и легкий слог, искусно поданные в лучших традициях английской литературы — формула успеха Лайзы Джуэлл, романами которой зачитывается вся Европа. У ее книг есть особая магия — за обложкой разворачиваются события, от которых не хочется отрываться.
Во всем мире не встретить людей, более не похожих друг на друга, чем Лидия, Робин и Дин. Объединяет их одно — чувство, что в их жизни отсутствует что-то важное. Они еще не знакомы, но прихотливая линия судьбы уже ведет их друг к другу. Началось все с анонимных посланий, приоткрывающих тайну их рождения. Этим троим не остается ничего другого, кроме как отправиться на поиски друг друга и обрести то, чего они долгое время были лишены, — семью.
Сара Джио. «Тихие слова любви»
Зачем читать: понять, что в 30 лет жизнь только начинается.
Книги Сары Джио расходятся как горячие пирожки, оно и неудивительно — журналист и блогер, она отлично владеет словом. Истории об удивительных судьбах, тайнах прошлого и чувствах, для которых не существует преград, с упоением читают романтичные девушки по всему миру.
Джейн Уильямс скоро исполнится 30, но она так и не познала настоящей любви. Той самой, от которой кругом идет голова и учащенно бьется сердце. У Джейн есть свое дело, к которому она привязана всей душой, — прекрасный цветочный магазин. Но каждый раз, когда влюбленные заходят за букетом, ее сердце разрывается от тоски.
Однажды Джейн получает письмо от незнакомки по имени Коллет, которая утверждает, что Джейн обладает удивительным даром видеть любовь других людей. Чтобы самой обрести это чувство, ей необходимо распознать шесть типов любви и записать их в старинной книге. Сделать это необходимо до своего тридцатилетия, чтобы передать дар девочке, которая родится в тот же день.
Софи Кинселла. «#моя [не]идеальная жизнь»
Зачем читать: наконец-то заняться собственным счастьем.
Не успели мы перевести дух, перелистнув последнюю страницу «Шопоголика», как на подходе новая история, по искренности ничуть не уступающая предыдущей.
О жизни Кэт Бреннер мечтают тысячи девушек: она хороша собой, талантлива, переехала в город мечты и стремительно продвигается по карьерной лестнице. Кэт обожает свою яркую и насыщенную жизнь и щедро делится ее подробностями в Instagram на зависть другим. Но это только одна сторона действительности, пропущенная через радужные фильтры. На самом деле жизнь Кэт Бреннер не так уж и прекрасна. Она одинока в чужом городе, не ладит с соседями в тесной квартирке, на съем которой тратит практически всю зарплату. И страдает от того, что не может сделать жизнь такой же идеальной, какой выставляет ее в социальных сетях. Но, может, количество лайков, стильные вещи и дизайнерские украшения — это не то, что делает тебя счастливым? Кэт скоро поймет, что из моды выходит все, кроме любви.
Кэрол Мэттьюс. «Добро пожаловать в реальный мир»
Зачем читать: взять на заметку — иногда юмор помогает устроить личную жизнь.
Писательница и телеведущая Кэрол Мэттьюс на отлично управляется с непростым жанром романтической комедии. Доказательство тому — 28 изданных книг и признание на Фестивале современной сентиментальной литературы.
Талантливая, но неудачливая певица Ферн работает в одном из лондонских пабов и мечтает о славе. И однажды фортуна предоставляет ей такой шанс: Ферн знакомится со знаменитым оперным певцом Эваном. Эта встреча становится судьбоносной для обоих: у Ферн начинается насыщенная и яркая жизнь, а оградившийся от мира Эрван заново открывает полный красок и эмоций окружающий мир и обнаруживает, что слава и деньги не могут сделать человека по-настоящему счастливым.
Гийом Мюссо. «Девушка из Бруклина»
Зачем читать: поверить, что кто-то может полюбить нас со всеми недостатками и даже темным прошлым.
25 млн проданных экземпляров в 40 странах мира — пожалуй, лучшая рекомендация французского мастера психологической прозы Гийома Мюссо. Головокружительная романтика, детективный сюжет, непредсказуемый финал — Гийом знает, как держать читателя в напряжении несколько сотен страниц.
Рафаэль, тяжело переживший предательство жены, не надеялся однажды влюбиться снова. Пока не встретил Анну, которая вошла в его жизнь светлым лучом надежды. Все было как в волшебной сказке, но однажды Анна, поддавшись на уговоры, раскрыла свой единственный и самый ужасный секрет — показала одно чудовищное фото из своей прошлой жизни и… исчезла навсегда. Чтобы доказать любимой, что он примет ее такой, какая она есть, Рафаэлю придется распутать клубок страшных событий и узнать, кто же Анна на самом деле.
Сара Райнер. «Две недели ожидания»
Зачем читать: найти стопроцентное средство от тоски.
Сара Райнер в подростковом возрасте была настоящей бунтаркой и шокировала общественность своими панковскими нарядами. Возможно, поэтому героини ее романов — колючие и нетипичные, ищущие собственный путь во враждебном мире. Сара уверена, что ее миссия — помогать людям справляться с жизненными невзгодами посредством литературы.
Лу узнает чудовищную новость: через пару лет она не сможет иметь детей по медицинским показаниям, и если она хочет стать мамой, ей следует поторопиться. Ее бойфренд совсем не рад перспективе отцовства и решает уйти в одиночное плавание. От депрессии Лу спасают лучшие подруги Анна и Карен. Они предлагают Лу необычное решение. Если хочешь справиться с собственным отчаянием, найди тех, кому еще хуже, и постарайся им помочь. Судьба сводит Лу с удивительными людьми, среди которых и красавец Алан, тоже мечтающий о детях. Между ними огромная пропасть, они словно из разных миров, но знакомство с ним заставит Лу увидеть свет даже там, откуда он ушел, казалось бы, навсегда.
Мария Садловская/ «Манька-принцесса»
Зачем читать: почувствовать простое тихое счастье.
Живые и трогательные человеческие истории, над которыми хочется плакать. От радости.
Аню растила бабушка, и главным сокровищем девочки была старая тряпичная кукла Манька. Но мама, заехавшая навестить дочку где-то между поисками личного счастья, выбросила Маньку, заменив ее на «приличную куклу». Вот только девочку эта замена вовсе не обрадовала…
Другая героиня — Галина, живущая очень трудно, в одиночку воспитывающая сына-инвалида, пожалела замерзающего на улице безнадежного пьяницу, не догадываясь, что отогрела таким образом сразу три сердца…
Одри Карлан. «Все имеет цену»
Зачем читать: понять, что из любой ситуации есть выход.
Американская писательница делает ставку на страсть и захватывающий сюжет. Ее героини не останавливаются перед испытаниями и готовы поступиться многим ради любимых.
Она молода, умна, красива и сексуальна. Она девушка, попавшая в непростую ситуацию: чтобы спасти отца, ей нужно найти миллион долларов. Неподъемная сумма, скажете вы? Как бы не так. Выход есть всегда, и в этот раз он нашелся — эскорт-услуги, сопровождение состоятельных господ, которым во что бы то ни стало нужна красотка на время. Контракт не предполагает сексуальных отношений, работа кажется не такой уж плохой. Бейсболист, самоанский танцор с огненными ножами, представитель американской элиты — каждый из них готов отдать 100 тыс. долларов за то, чтобы провести с ней месяц. В мире больших денег возможно и не такое. Тут свои правила игры, и одно из главных — «Все имеет цену».
Вячеслав Прах. «Кофейня в сердце Парижа»
Зачем читать: перестать откладывать мечту и наконец-то написать свою книгу.
Один из самых юных современных писателей – любимчик фортуны, первый же его роман «Кофейня» стал бестселлером. Книга, изначально вышедшая самиздатом, стала необычайно популярной. Вдохновившись успехом, Прах написал продолжение.
Пронзительная и трогательная история любви, проходящей все стадии: опьянение, охлаждение, разлука, невозможность существовать ни вместе, ни порознь. Любви романтичной и жестокой. С неожиданным финалом. Со сладко-горьким вкусом. Любви, которая никого не щадит.
Ринат Валиуллин. «Привязанность»
Зачем читать: избавиться от лишних привязанностей.
Автор нескольких книг, ставших бестселлерами, остроумных, ностальгических и романтических, приготовил для читателей новое путешествие по бушующему океану чувств и эмоций.
Здесь печальный редактор издательства беседует по телефону о женщинах и других странных созданиях с котом. Здесь собаки мечтают о полете в космос, обсуждают «Собачье сердце» и отношения между полами. Здесь уставший мэтр бродит по Булонскому лесу и набережной Невы в поисках самого себя, исчезнувшего много лет назад…
Хелен Макдональд. «Я» значит «Ястреб»
Зачем читать: посмотреть на мир другими глазами.
Книга, собравшая богатый урожай восторженных отзывов, которая вошла в топ-25 самых значимых списков бестселлеров США.
Смерть любимого отца расколола жизнь Хелен на «до» и «после», но она нашла необычный способ справиться с горем: завела себе нового питомца, ястреба-тетеревятника по имени Мэйбл. Страдающая от горечи утраты женщина и крылатая хищница — казалось бы, что общего может быть между ними? Однако с каждым днем они все крепче привязываются друг к другу и все глубже постигают красоту окружающего мира и непреходящее очарование бытия.
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