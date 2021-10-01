Почему самые опасные ганфайтеры Дикого Запада держали свои револьверы в кобуре задом наперед?

Когда кавалерист сидел в седле, то ему было гораздо легче и быстрее протянуть левую руку через корпус своего тела и вытащить оружие из кобуры, находящейся справа, чем тянуть руку назад. Также офицерами было обнаружено, что перевернутая кобура обладала более удобным расположением, особенно при ношении сидя. Именно поэтому офицеров кавалерии чаще всего учили стрелять из револьвера левой рукой, а владеть мечом правой.





Но конечно далеко не вся кавалерия во времена Гражданской войны использовала этот метод стрельбы и способ ношения оружия в кобуре. В американском «руководстве по использованию винтовкой Sharps, револьвером Colt и саблей» 1861 г., прямо сказано, что многие простые солдаты обучались носить револьвер в кобуре классическим образом (на правой стороне своего пояса) и доставать оружие правой рукой, а затем, только после того как расходовался весь боезапас, сбрасывать или убирать оружие и вытаскивая саблю направляться в ближнюю атаку.





После гражданской войны самые опытные офицеры становились охотниками за головами или профессиональными ганфайтерами с уникальными техниками выхватывания револьвера