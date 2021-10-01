Если вы поклонник романтизированного Дикого Запада, голливудских вестернов и ковбоев, то наверняка часто могли замечать, что многие стрелки на экране носят свои револьверы в кобуре задом наперед.
Казалось бы, что таким способом неудобно будет достать револьвер, если возникнет необходимость, поскольку рукоятка расположена в обратную сторону. Отсюда возникает логический вопрос, с какой тогда целью некоторые ганфайтеры (стрелки) Дикого Запада носили револьверы таким образом?
Небольшой экскурс в американскую историю
Во время Гражданской войны в США (1861 г. – 1865 г.), обычный револьвер для профессиональных кавалеристов был второстепенным оружием по сравнению с саблей, которую они всегда держали в правой руке. Офицеры носили револьвер в закрытой кобуре на правой стороне пояса и рукояткой вперед для более удобного перекрестного выхватывания левой рукой во время езды на лошади.
Когда кавалерист сидел в седле, то ему было гораздо легче и быстрее протянуть левую руку через корпус своего тела и вытащить оружие из кобуры, находящейся справа, чем тянуть руку назад. Также офицерами было обнаружено, что перевернутая кобура обладала более удобным расположением, особенно при ношении сидя. Именно поэтому офицеров кавалерии чаще всего учили стрелять из револьвера левой рукой, а владеть мечом правой.
Но конечно далеко не вся кавалерия во времена Гражданской войны использовала этот метод стрельбы и способ ношения оружия в кобуре. В американском «руководстве по использованию винтовкой Sharps, револьвером Colt и саблей» 1861 г., прямо сказано, что многие простые солдаты обучались носить револьвер в кобуре классическим образом (на правой стороне своего пояса) и доставать оружие правой рукой, а затем, только после того как расходовался весь боезапас, сбрасывать или убирать оружие и вытаскивая саблю направляться в ближнюю атаку.
После гражданской войны самые опытные офицеры становились охотниками за головами или профессиональными ганфайтерами с уникальными техниками выхватывания револьвера
Однако, некоторые стрелки пошли дальше и создали уникальный метод выхватывания револьвера из кобуры, прозванный Cavalry/Twist draw. Это "кавалерийское выхватывание" позволяло закрутив свою руку вытаскивать револьвер из перевернутого положения с молниеносной скоростью за счет дополнительного движения телом.
Известно, что один из самых опасных реально живших стрелков Дикого Запада, «Дикий Билл» Хикок пользовался техникой "кавалерийского выхватывания" и носил два револьвера на поясе рукоятками вперёд. Хикок утверждал, что этот способ позволяет ему выхватывать револьверы из кобуры обратным хватом и производить выстрел вдвое быстрее любого другого стрелка.
Из биографии Билла Хикока известно, что он был героем Гражданской войны, профессиональным разведчиком, а также невероятно метким и быстрым стрелком. После войны, Дикий Билл Хикок стал профессиональным игроком в покер и настоящим ганфайтером, который участвовал в известных дуэлях на револьверах после скандалов в салунах и зacтpeлил всех своих оппонентов, быстро создав себе репутацию самого cмepтoностного стрелка на всем Диком Западе с которым действительно многие боялись вступать в конфликт или cтрeляться. Затем Хикок стал городским маршалом и шерифом, ведя качественную работу по задержанию дезертиров и оxoтe за гoлoвaми.
Так или иначе, использование такой техники ношения револьвера, как вы могли понять, активно использовалась опытными кавалеристами, как в армии Соединенных Штатов, так и армии Конфедеративных Штатов во время Гражданской войны. Револьвер находился в закрытой кобуре, которая держалась высоко на правом боку кавалериста, но была помещена рукояткой вперед для очень быстрого перекрестного выхватывания левой рукой, а затем и обратным хватом более опытными и cмepтoнocными стрелками Дикого Запада.
Источник:
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Каким, блин, МЕЧОМ?!
А нормальные люди достают оружие нормально.