Вьетнамец встал в кадр со звездами Голливуда

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Хотите в полной мере ощутить себя главным героем ведущих мировых блокбастеров и оказаться в одном кадре со звездами первой величины? Вьетнамский иллюстратор Ху Сюан Май придумал, как это сделать. Виртуозно используя фотошоп, он вставляетсебя в кадры любимых фильмов так искусно, как будто он был тм всегда!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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