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Вьетнамец встал в кадр со звездами Голливуда

Вьетнамец встал в кадр со звездами Голливуда (36 фото)

Автор:
04 июля 2021 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Ху Сюан Май   иллюстрация   искусство   кино   творчество   фотошоп   художник   я звезда   
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Хотите в полной мере ощутить себя главным героем ведущих мировых блокбастеров и оказаться в одном кадре со звездами первой величины? Вьетнамский иллюстратор Ху Сюан Май придумал, как это сделать. Виртуозно используя фотошоп, он вставляетсебя в кадры любимых фильмов так искусно, как будто он был тм всегда!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ху Сюан Май   иллюстрация   искусство   кино   творчество   фотошоп   художник   я звезда   
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207
阿鋒 2 часа назад
«Аригинально», «свижо», Тырнет взорван!
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8k
Клёст 2 часа назад
Уже давно интересуюсь: а бывают фотошоперы способные соблюсти в работе пропорции?
Честно))
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21k
Ваня 3 часа назад
5 процентов нормально, а остальное - муйня... продолжай совершенствовать фотошоп...
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4k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Сколько у далбайобов свободного времени на .хуету !!!
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