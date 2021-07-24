Добрые иллюстрации о том, как животные меняют нашу жизнь

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Жизнь с питомцами намного ярче и радостнее, чем без них - и с этим согласится любой хозяин пушистика! А иллюстратор из Германии под ником Peijin показала наглядно, как положительно на нас влияют животные. Ведь наши четвероногие друзья всей душой любят нас и дарят самые позитивные эмоции. Они для нас - страница в жизни, а мы для них - и есть вся жизнь.
Сейчас художница-иллюстратор под ником Peijin живет в Мюнхене, Германия. Два года назад девушка оставила работу инженера, и нашла свое призвание в создании иллюстраций. Помимо этого, она также делает учебные пособия, обрабатывает видео и проводит исследования. По ее словам, художником может стать каждый.
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