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Добрые иллюстрации о том, как животные меняют нашу жизнь

Добрые иллюстрации о том, как животные меняют нашу жизнь (30 фото)

Автор:
24 июля 2021 09:00
Сообщество : Искусство
Метки: домашние животные   животные   искусство   питомцы   подборка   рисунки   творчество   художник   
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Жизнь с питомцами намного ярче и радостнее, чем без них - и с этим согласится любой хозяин пушистика! А иллюстратор из Германии под ником Peijin показала наглядно, как положительно на нас влияют животные. Ведь наши четвероногие друзья всей душой любят нас и дарят самые позитивные эмоции. Они для нас - страница в жизни, а мы для них - и есть вся жизнь.

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Метки: домашние животные   животные   искусство   питомцы   подборка   рисунки   творчество   художник   
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