Добрые иллюстрации о том, как животные меняют нашу жизнь

Жизнь с питомцами намного ярче и радостнее, чем без них - и с этим согласится любой хозяин пушистика! А иллюстратор из Германии под ником Peijin показала наглядно, как положительно на нас влияют животные. Ведь наши четвероногие друзья всей душой любят нас и дарят самые позитивные эмоции. Они для нас - страница в жизни, а мы для них - и есть вся жизнь.