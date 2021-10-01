FISHKINET
Сообщество Юмор 12941 пост • 2724 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Что происходит за кадром на обложках культовых альбомов: забавные работы Игоря Липчанского

Что происходит за кадром на обложках культовых альбомов: забавные работы Игоря Липчанского (19 фото)

Автор:
01 октября 2021 08:02
Сообщество : Юмор
Метки: Коллаж   Юмор   музыка   творчество   фотошоп   
646
19

Обложки культовых альбомов сами по себе легендарны. Часто образы на них настолько запоминающиеся, что становятся символами исполнителей, стиля музыки и самой эры, а самые оригинальные из них определяют модные тренды на десятки лет вперед. Некоторые обложки и вовсе считаются идеальными – казалось бы, зачем в них что-то менять? Игорь Липчанский из Волгограда все же решил попробовать – и, честно говоря, у него отлично получается.

Вот, что со здоровой долей иронии говорит о себе и своем хобби сам Игорь: «Меня зовут Игорь, и я живу в холодной России. В перерывах между разборкой АК-47 и дрессировкой домашнего медведя я люблю слушать музыку, и когда я смотрю на обложки альбомов, то вижу на них место для себя».

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Коллаж   Юмор   музыка   творчество   фотошоп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
805
DDM 44 минуты назад
Какое болезненное самолюбование...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
LEPA 11 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
293
Геннадий Хамидулин 44 минуты назад
прикольно.....понравилось.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
211k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
Опять этого .... рекламируют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок Смешные работы победителей битв фотошоперов Смешные работы победителей битв фотошоперов Мастер коллажей смешивает разные фильмы в одном кадре Мастер коллажей смешивает разные фильмы в одном кадре 18 случаев, когда идеальная картинка из соцсетей столкнулась с неидеальной реальностью 18 случаев, когда идеальная картинка из соцсетей столкнулась с неидеальной реальностью Одни дома: отец помещает своих детей в опасные ситуации с помощью фотошопа Одни дома: отец помещает своих детей в опасные ситуации с помощью фотошопа 15 работ самого известного фотошоп-тролля 15 работ самого известного фотошоп-тролля
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

309225



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Антизожный пост, приправленный ленью и иронией
0
88
Антизожный пост, приправленный ленью и иронией
20+ малоизвестных фактов и деталей фильмов, после которых хочется их пересмотреть
3
65
20+ малоизвестных фактов и деталей фильмов, после которых хочется их пересмотреть
Набирающие популярность в сообществах
Возвращаясь к "Игре"
0
29
Возвращаясь к "Игре"
Тайна засыпанных городов. Сокрытие тайны глобальной катастрофы 200 лет назад
2
37
Тайна засыпанных городов. Сокрытие тайны глобальной катастрофы 200 лет назад
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#Россия#автомир#ynews#фотографии#еда#СССР#жизнь
#люди#факты#животные#автомобили#история#Разное#авто аварии#картинки#как приготовить#фильм
#Юмор#прикол#кино#дтп#аварии#новости#актеры#в мире#познавательно#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться