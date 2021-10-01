Что происходит за кадром на обложках культовых альбомов: забавные работы Игоря Липчанского

Обложки культовых альбомов сами по себе легендарны. Часто образы на них настолько запоминающиеся, что становятся символами исполнителей, стиля музыки и самой эры, а самые оригинальные из них определяют модные тренды на десятки лет вперед. Некоторые обложки и вовсе считаются идеальными – казалось бы, зачем в них что-то менять? Игорь Липчанский из Волгограда все же решил попробовать – и, честно говоря, у него отлично получается.