Что происходит за кадром на обложках культовых альбомов: забавные работы Игоря Липчанского

Обложки культовых альбомов сами по себе легендарны. Часто образы на них настолько запоминающиеся, что становятся символами исполнителей, стиля музыки и самой эры, а самые оригинальные из них определяют модные тренды на десятки лет вперед. Некоторые обложки и вовсе считаются идеальными – казалось бы, зачем в них что-то менять? Игорь Липчанский из Волгограда все же решил попробовать – и, честно говоря, у него отлично получается.
Вот, что со здоровой долей иронии говорит о себе и своем хобби сам Игорь: «Меня зовут Игорь, и я живу в холодной России. В перерывах между разборкой АК-47 и дрессировкой домашнего медведя я люблю слушать музыку, и когда я смотрю на обложки альбомов, то вижу на них место для себя».
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