Художник рисует комиксы для любителей странного и черного юмора

"Мне 32 года, и я рисую комиксы с самого детства. Где-то год назад я начал рисовать маленькие комиксы, состоящие из 4 картинок, без слов. Рисование таких комиксов не занимает у меня много времени, потому что мне по душе простой, грубоватый стиль, и кажется, я справляюсь. Счастлив поделиться своими недавними работами с вами," - пишет художник.