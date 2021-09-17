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Художник рисует комиксы для любителей странного и черного юмора

Художник рисует комиксы для любителей странного и черного юмора (25 фото)

Автор:
17 сентября 2021 16:07
Сообщество : Комиксы
Метки: Юмор   картинки   комиксы   креатив   рисунки   странные вещи   творчество   черный юмор   
1037
25
32-летний француз Реми Ласку (Rémi Lascault) рисует очень необычные комиксы, которые оценят, по словам автора, только любители странного черного юмора. У этих комиксов нет описаний и слов, но они без всяких комментариев передают задумку художника. В Инстграме у его творчества уже 70 тысяч подписчиков.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   картинки   комиксы   креатив   рисунки   странные вещи   творчество   черный юмор   
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7  комментариев
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120k
DeOrio 2 часа назад
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8k
Lilian 3 минуты назад
Какой-то дерьмовый у него юмор.
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125k
Аааа 37 минут назад
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79k
dpazuzu 54 минуты назад
больше половины картинок - полная тупня.
пара "комиксов" вообще полное уродство.
автор не умеет в юмор, даже в чёрный. он просто в постоянной депрессии, похоже.
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1k
jug 2 часа назад
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1k
sedoisever 2 часа назад
Тот случай когда во фразе: "Комиксы про говно" предлог можно смело менять на тире.
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886
Андрей Ы. 2 часа назад
Ксюша, ты?
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