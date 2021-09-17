Художник рисует комиксы для любителей странного и черного юмора

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32-летний француз Реми Ласку (Rémi Lascault) рисует очень необычные комиксы, которые оценят, по словам автора, только любители странного черного юмора. У этих комиксов нет описаний и слов, но они без всяких комментариев передают задумку художника. В Инстграме у его творчества уже 70 тысяч подписчиков.
"Мне 32 года, и я рисую комиксы с самого детства. Где-то год назад я начал рисовать маленькие комиксы, состоящие из 4 картинок, без слов. Рисование таких комиксов не занимает у меня много времени, потому что мне по душе простой, грубоватый стиль, и кажется, я справляюсь. Счастлив поделиться своими недавними работами с вами," - пишет художник.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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пара "комиксов" вообще полное уродство.
автор не умеет в юмор, даже в чёрный. он просто в постоянной депрессии, похоже.