Позитивные новости о России 30.09.2021

Компания «Нью Био» запустила в Алексеевском районе Волгоградской области крупный завод по глубокой переработке кукурузы.



Строительство завода было начато в 2016 году. К 2020 году строительство было завершено и начаты пуско-наладочные работы. На 25 февраля 2020 года на заводе создано 158 рабочих мест.



Ввод завода в эксплуатацию произведён в 3 квартале 2020 года. В связи с пандемией информация об официальном открытии завода отсутствует.



В 2021 году достигнута производственная мощность по переработке кукурузы 145 000 тонн в год, с возможностью дальнейшего увеличения объемов выпускаемой продукции.



Общий объём инвестиций в проект составил 12,8 млрд рублей.