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Позитивные новости о России 30.09.2021

Позитивные новости о России 30.09.2021 (30 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2021 14:49
Метки: Россия   новости   факты   
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Некоторые новости о России за последние дни.

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Метки: Россия   новости   факты   
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Нанук Паналык 2 часа назад
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Василич 21 минуту назад
Привет Воронихин, опять тиснул хавчик для народных масс?
Ну давай работай)
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Александр Сергеевич 47 минут назад
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Александр Сергеевич 48 минут назад
https://kommersant-ru.turbopages.org/kommersant.ru/s/doc/5008497https://kommersant-ru.turbopages.org/kommersant.ru/s/doc/5008497

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Александр Сергеевич Час назад
Кто нибудь объясните этому долбайобу, что 90% из этого, это инвестиции из зарубежа!
Соответственно вся прибыль будет уходить заграницу!
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11k
Bill Час назад
1000 самокатов в год - это даже меньше 3 самокатов в день. Сколько человек занято на производстве - один или двое?
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8k
Maddy8 Час назад
Я рад за нашу страну, но меня реально печалит, что в жизни ты этого не видишь. Выходишь на улицу и ничего.
Например когда в России был ЧМ по футболу, то я (живущий 4-ый десяток) впервые в жизни попал в автобус с кондиционером, а когда ЧМ кончился, то кончились и кондеи. В жару только форточку открывать, да не помогает.
Вот как так?
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48
Fedor Maddy8 Час назад
ты неудачник просто и инфантил)
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