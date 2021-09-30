Позитивные новости о России 30.09.2021

Cборная России заняла 1-е место на чемпионате EuroSkills Graz 2021
Разработан новый композиционный электропроводный материал на основе углеродных нанотрубок
Новый «стеклянный» источник излучения поможет создавать высокоэффективные инфракрасные лазеры
Россети впервые установили опоры ЛЭП из композитных материалов
«Опытной площадкой выбраны Дмитровский, Талдомский и Клинский городские округа на севере Московской области в зоне обслуживания „Россети Московский регион“. Там установлены пять опор из стеклопластикового композита высотой 28 м на четырех линиях 110 кВ и одной линии 35 кВ, которые обеспечивают электроснабжение более 60 тыс. потребителей», — отметили там.
«Росэлектроника» начала поставки самых точных приборов для измерения сопротивления
Прибор создан и выпускается НИИЭМП (входит в «Росэлектронику»). Предприятие является единственным предприятием в России и СНГ по разработке и производству вакуумных высокочастотных коммутирующих устройств и вакуумных конденсаторов.
«Тераомметр «МеТеОм-01» не имеет аналогов на отечественном рынке.
«Сибкабель» модернизировал производство кабелей для горняков
Современное оборудование стоимостью порядка 1,6 млн евро смонтировано в цехе № 6, где выпускаются шахтные и экскаваторные кабели. Линия непрерывной вулканизации предназначена для наложения на токопроводящую жилу (ТПЖ) резиновой изоляции.
В Волгоградской области запущен завод по глубокой переработке зерна
Строительство завода было начато в 2016 году. К 2020 году строительство было завершено и начаты пуско-наладочные работы. На 25 февраля 2020 года на заводе создано 158 рабочих мест.
Ввод завода в эксплуатацию произведён в 3 квартале 2020 года. В связи с пандемией информация об официальном открытии завода отсутствует.
В 2021 году достигнута производственная мощность по переработке кукурузы 145 000 тонн в год, с возможностью дальнейшего увеличения объемов выпускаемой продукции.
Общий объём инвестиций в проект составил 12,8 млрд рублей.
В Волгограде открылось новое производство электрощитового оборудования
Производство «ЕРС-КОМПЛЕКТ» — это производство полного цикла: от проектирования до изготовления электрощитового оборудования и последующей сборки в единую конструкцию. Индивидуальное изготовление электрощитового оборудования позволит компании реализовывать нестандартные решения и изготавливать оборудование, максимально точно соответствующее потребностям конкретного объекта.
Ученые Пермского Политеха создали уникальную технологию лазерной сварки в вакууме
В Государственный реестр селекционных достижений добавлен сорт картофеля «сокур»
В 2021 году в Государственный реестр селекционных достижений добавлен сорт картофеля «сокур», созданный сотрудниками Сибирского НИИ растениеводства и селекции, входящего в ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН». Уже сейчас новый вид культуры доступен для использования как частными хозяйствами, так и крупными производителями.
Завод «М-Конструктор» из Псковской области освоил выпуск кассетных установок
Полным ходом идут работы над самым металлоемким и технологичным оборудованием из всего, что ранее производилось с логотипом «М-Конструктор». Речь идет о двух кассетных установках (КУ) для выпуска стеновых панелей по заказу крупного застройщика. А серьезному игроку — серьезная оснастка.
На фабрике «Нестле» в Самаре запущена модернизированная линия по переработке какао-бобов
Филиал «Нестле» в Самаре является предприятием полного цикла в России, где реализованы все этапы производства шоколадной продукции из поступающих на фабрику какао-бобов. Фабрика производит более 100 наименований продукции, которые экспортируются в 12 стран.
За последние два года компания инвестировала в фабрику более 1,5 млрд рублей. Средства были направлены на модернизацию линий, внедрение новых технологий в производстве кондитерских изделий, дальнейшую цифровизацию процессов, а также в развитие персонала и освоение новых технологий создания шоколада.
Производитель электроники из ОЭЗ «Технополис «Москва» освоил выпуск электросамокатов
Производитель электроники, локализованный на одной из зеленоградских площадок ОЭЗ Москвы, поддержал тренд на развитие экологичного транспорта в России. Конструкторы завода «ПРОТОН» разработали собственную модель электросамоката, которая отличается повышенной надежностью и предназначена для эксплуатации в сервисах кикшеринга. На действующих мощностях резидент организовал производство, рассчитанное на выпуск порядка 1000 самокатов в год. Инвестиции в проект составили более 20 млн рублей.
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Проект «ПКК Миландр» по цифровизации производства предполагает инвестиции в размере 627 млн рублей, из которых 500 млн рублей были привлечены в виде льготного займа Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) по программе «Цифровизация промышленности». Процентная ставка по займу составила 1% годовых, так как ключевым исполнителем выступил российский системный интегратор.
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Фармацевтическая компания «Полисан» запустила новую линию по производству вакцин в Санкт-Петербурге
Чтобы реализовать проект, была проведена масштабная модернизация действующего производства «Полисана». Было установлено оборудование холодовой цепи асептического розлива препаратов и созданы условия хранения — низкие температуры до -30 градусов. Кроме того, специалисты спроектировали и установили оборудование для производства и розлива вакцин Спутник V и Спутник Лайт, а также иммунобиологических препаратов.
Производственные мощности новой линии «Полисана» позволяют выпускать до 40 миллионов доз вакцины в год.
Инвестиции в модернизацию производства и увеличение мощности составили более 1,5 млрд рублей.
ТМХ отправил в Туркменистан пассажирский и грузовой тепловозы ТЭП70БС и 2ТЭ25К М
Тепловозы направлены в локомотивное депо Ашхабад. Поставка осуществлена в соответствии с контрактами, заключенными в октябре и в ноябре 2020 года.
ТМХ осуществляет поставки в Туркмению грузовых и пассажирских тепловозов впервые с момента создания компании.
Российская атомная подлодка уничтожила корабль-мишень в Тихом океане
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По данным объективного контроля, обе ракеты успешно поразили мишень, находившуюся более чем в 450 километрах от места пусков. Результативность стрельбы была оценена с помощью самолетов морской авиации Тихоокеанского флота и беспилотных летательных аппаратов.
Пропускную способность зернового терминала в Новороссийске увеличили до 7 млн тонн в год
В рамках проекта оборудованы глубоководный причал, стоянки, транспортная развязка, новые зернохранилища на 102,6 тыс. тонн зерна. В 2020 году здесь завершили реконструкцию автовесовой, построили современную лабораторию по оценке качества зерна, провели модернизацию и заменили часть конвейерного оборудования и автоприема. В результате производительность последнего возросла более чем на 50%.
Пропускная способность терминала увеличена в 2,8 раза — с 2,5 до 7 млн тонн зерна в год.
Создано 40 новых рабочих мест.
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В Кемеровской области после модернизации запущена Мысковская птицефабрика
В 2020 году на птицефабрике завершена комплексная модернизация производства: реконструированы убойный цех на четыре тысячи голов в час и шесть корпусов на 190 тысяч голов птицы, заработал новый инкубатор на 150 тысяч яиц, складской цех оснащен холодильным оборудованием объемом 500 тонн, обновлены системы электро- и водоснабжения.
В планах предприятия реконструировать ещё 22 корпуса для содержания птицы и увеличить мощность до 12 тысяч тонн мяса в год.
Скоростной поезд «Орлан» начал курсировать между Уфой и Оренбургом
Как уточнили в правительстве региона, поезд выехал из Уфы и следует с остановками в Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе, Кумертау. Продажа билетов началась за десять дней до первого рейса.
В Казахстане собраны первые автомобили КАМАЗ-54901
В сентябре на заводе «КАМАЗ-Инжиниринг» в городе Кокшетау были собраны первые пять автомобилей КАМАЗ-54901. На презентации автомобилей присутствовали представители КАМАЗа, официальные дилеры, крупные корпоративные клиенты, представители государственных структур, ведомств и Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана. Новые грузовики были направлены в дилерские центры республики для демонстрации потенциальным клиентам.
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Ну давай работай)
Максимальный репост!
Минимальная пенсия давно больше 11 тыр в Мск она еще больше где то 15-20.
Соответственно вся прибыль будет уходить заграницу!
Ты бы хоть тему полистал: здесь львиная часть новостей из гос. сектора.
А ты манерный, прям как разведенка с прицепом.
Все производства на территории России, работают на них наши граждане, получают неплохую зарплату, работодатель с этой зарплаты платит налоги в НАШ бюджет, НАШ ПФ и НАШ ОМС. При реализации продукции предприятие платит НДС также в НАШ бюджет. Более того, налог на прибыль, также платится в бюджет РФ.
А вот оставшейся после налогообложения прибылью, собственник может распоряжаться по своему усмотрению. Может выплатить дивиденды, которые тоже облагаются налогом по нашему законодательству и поступают в НАШ бюджет, может инвестировать в производство, а может пока приберечь, накопить.
Фуфло это всё!
Например когда в России был ЧМ по футболу, то я (живущий 4-ый десяток) впервые в жизни попал в автобус с кондиционером, а когда ЧМ кончился, то кончились и кондеи. В жару только форточку открывать, да не помогает.
Вот как так?