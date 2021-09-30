15 сцен из мультиков, которые точь-в-точь повторяют моменты из знаменитых фильмов и сериалов

На первый взгляд кажется, что мультики создаются исключительно для детских глаз, но это не так.
Пусть вас не смущают яркие цвета и, казалось бы, простые сюжеты. Во многих мультфильмах есть такие моменты, которые сможет понять только взрослый человек, который на своём веку посмотрел уже не одну киноленту.
Ведь иногда создатели добавляют в мультики сцены, которые являются отсылками к другим известным фильмам и сериалам. Здесь мы собрали несколько таких случаев, которые легко можно было пропустить или не понять.
1. «История игрушек 3» и «Миссия невыполнима»
Игрушка Вуди падает с дерева, но от удара об землю его спасает шнур. Тома Круза от пола и сигнализации тоже отделяло несколько сантиметров и вовремя натянутая верёвка.
2. «Рататуй» и «Рокки»
В сцене, где крысы готовят на кухне, можно увидеть, как одна из них бьёт по стейку как по боксёрской груше. Это отсылка к сцене, где боксёр Рокки отрабатывает удары на кусках говядины.
3. «В поисках Немо» и «Сияние»
Сцена из ужастика «Сияние», в которой Джек Торренс просовывает голову дыру в двери и говорит: «А вот и Джонни!» повторили в мультике «В поисках Немо». Там акула по имени Брюс тоже просовывает морду в дыру со словами «А вот и Брюси!».
4. «Angry Birds в кино» и «Сияние»
Отсылки к «Сиянию» не раз появлялись в мультиках. В мультике «Angry Birds в кино», например, добавили пугающих близняшек — прямо как в ужастике!
5. «В поисках Немо» и «Птицы»
В «Птицах» Альфреда Хичкока пернатые внезапно начинают атаковать людей. Сцена погони стаи птиц за людьми нашла отражение в мультике «В поисках Немо». Там чайки стаей атакуют пеликана с рыбками в клюве.
6. «История игрушек» и «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»
В одной из сцен «Истории игрушек» Базз Лайтер убегает от катящегося прямо на него глобуса. Ничего не напоминает? Правильно, это отсылка к Индиане Джонсу!
7. «История игрушек 2» и «Космическая одиссея 2001 года»
В «Истории игрушек 2» появляется тоннель, до боли похожий на знаменитый коридор из «Космической одиссеи».
8. «Храбрая сердцем» и «Принцесса Мононоке»
И там, и там есть сцена, где герои ловко скачут верхом, при этом умело стреляя из лука.
9. «Суперсемейка» и «Крепкий орешек 3: Возмездие»
В «Суперсемейке» почти полностью повторили сцену из «Крепкого орешка». Полицейский целится в героя Сэмюэла Л. Джексона (в мультике он озвучивал персонажа), а тот медленно наливает себе воду — или берёт трубку телефона.
10. «Зверополис» и «Во все тяжкие»
В мультфильме «Зверополис» овечка в жёлтом костюме и респираторе химичит с синей жидкостью. Прямо как в сериале «Во все тяжкие»!
11. «Зверополис» и «Крёстный отец»
Мистер Биг из «Зверополиса» — босс мафии и носит такой же костюм, как и Вито Карлеоне из «Крёстного отца». Да и разговаривает в такой же манере!
12. «Ранго» и «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»
В одном из моментов мультфильма ящерка по имени Ранго оказывается на лобовом стекле персонажей фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Кстати, роль Рауля Дюка в этом фильме сыграл Джонни Депп. Он же озвучил и Ранго в мультфильме.
13. «Шрек» и «Матрица»
Принцесса Фиона дерётся с разбойниками в одной из сцен «Шрека». И её движения — отсылка к Тринити из «Матрицы».
14. «Шрек 2» и «Властелин Колец. Братство кольца»
Кольцо падает сверху и идеально попадает на палец. Это было и в «Шреке 2», и во «Властелине колец».
15. «Шрек 2» и «Человек-паук»
Знаменитый поцелуй из фильма «Человек-паук» повторили и Шрек с Фионой.
Источник:
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