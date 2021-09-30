15 сцен из мультиков, которые точь-в-точь повторяют моменты из знаменитых фильмов и сериалов

Пусть вас не смущают яркие цвета и, казалось бы, простые сюжеты. Во многих мультфильмах есть такие моменты, которые сможет понять только взрослый человек, который на своём веку посмотрел уже не одну киноленту.

Ведь иногда создатели добавляют в мультики сцены, которые являются отсылками к другим известным фильмам и сериалам. Здесь мы собрали несколько таких случаев, которые легко можно было пропустить или не понять.

1. «История игрушек 3» и «Миссия невыполнима»