Место, где главным достоинством мужчины является умение вязать шапки

Одна из местных традиций - наливать в эти шапки воду. Всё просто - так будущий тесть определяет качество изделия, вышедшего из-под спиц избранника его дочери. Если вязка плотная, то вода в шапке может запросто держаться, не выливаясь, до получаса. Такой шапкой можно и воды домой натаскать, если что - хотя такой традиции здесь, конечно, нет.

Чулло - своего рода "визитная карточка" её владельца. По рисункам на шапке, например, можно узнать принадлежность мужчины к одной из шести деревень-общин, которые располагаются на этом острове, и к определённой семье.