FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2113 постов • 467 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Место, где главным достоинством мужчины является умение вязать шапки

Место, где главным достоинством мужчины является умение вязать шапки (10 фото)

Автор:
27 сентября 2021 11:27
Сообщество : Путешествия
Метки: Такеле   в мире   вязание   люди   путешествие   фото   шапки   
274
10

На знаменитом озере Титикака есть крошечный остров под названием Такеле, где все мужчины вяжут шапки. Более того, именно по умению вязать здесь определяется "крутость" мужчин, а женщины, выбирая мужа, в первую очередь смотрят именно на шапки, связанные потенциальным избранником.

Одна из местных традиций - наливать в эти шапки воду. Всё просто - так будущий тесть определяет качество изделия, вышедшего из-под спиц избранника его дочери. Если вязка плотная, то вода в шапке может запросто держаться, не выливаясь, до получаса. Такой шапкой можно и воды домой натаскать, если что - хотя такой традиции здесь, конечно, нет.

Чулло - своего рода "визитная карточка" её владельца. По рисункам на шапке, например, можно узнать принадлежность мужчины к одной из шести деревень-общин, которые располагаются на этом острове, и к определённой семье.

×

По шапке сразу понятен и семейный статус мужчины (а то как бы местные девушки ещё узнали, что он свободен). В общем, символы, которые изображаются на чулло, могут говорить о самых разных вещах.

Так жители острова выращивают картофель, кукурузу, бобы и ячмень, причём по очереди. Точно также они разводят и животных - альпака, овец, морских свинок, кур и свиней, и ловят рыбу. Информация о том, чем конкретно из всего этого и когда занимается мужчина, попадает на его шапку.

Этот "алфавит", как и секреты мастерства, передаются из поколения в поколение - от отца к сыну, мальчиков начинают учить искусству вязания с 5-6 лет. Есть и отдельная традиция, связанная с женитьбой молодых людей - их родственники дарят им особые красные чулло, которые являются знаком посвящения во взрослую жизнь.

Остров Такеле относится к Перу и он долгое время был практически отрезан от материка, что позволило сохранить древние традиции, начало которых надо искать ещё во временах инков.

Считается, что у инков были аналогичные шапки, но по ним можно было понять только то, к какому племени относятся их "носители". И при этом, согласно местным преданиям, традиция делать чулло именно в том виде, в котором такелийцы делают их сегодня, возникла после прихода сюда испанцев в 1535 году - у европейцев были белые шапки с ушными накладками, которые и стали прототипом местных чулло.

В узорах нынешних чулло информации, конечно, больше, чем вмещалось на шапки инков и тем более испанцев.

Что интересно, при этом полностью одинаковых шапок никто никогда не делает. Чулло могут отличаться узором, цветом, формой и даже, судя по всему, длиной "ушей". Кроме того, шапки получают отдельные "украшательства" - кисточки на уши и разноцветные помпоны, которые также имеют свой смысл.

Кстати, в качестве рабочего инструмента мужчины используются шипы кактуса, хотя некоторые уже перешли на велосипедные спицы, которые оказались очень удобными для вязания.

Наряду с вязанием здесь чтут и искусство ткать - но этим занимаются исключительно женщины, причём до сих пор используют ткацкие станки, которые существовали ещё до прихода в эти земли испанцев.

Одним из ярких примером ткацкого мастерства являются так называемые чумпи - особые широкие узорчатые пояса. Их также называют пояс-календарь, поскольку традиционный дизайн чумпи подразумевает деление на 12 блоков, соответствующих месяцам года - информация в них так или иначе связана с соответствующим сезоном.

Есть у этих поясов и одна важная "интимная" особенность - в ткань этого пояса, который носят мужчины, а ткут исключительно женщины - вплетаются женские волосы. Если речь о неженатом молодом человеке - это волосы матери, а если мужчина успел вступить в брак - волосы жены.

В остальном "язык" чулло и чумпи одинаков. Скажем, у каждой общины есть свой символ-цветок, по изображению которого сразу понятно, откуда человек. Или в орнамент может быть включён символ в виде двуглавой змеи - это знак ожидания смерти в семье.

А недавно такелийцы добавили в свою "азбуку" новый символ. Говорят, первым его использовал мальчик, который только начал постигать местное мужское искусство вязания. Он изобразил на чулло круг с щупальцами - этот символ стал обозначать известный вирус, который, к сожалению, не прошёл и мимо Такеле.

Остров не смог уберечься от болезни и был полностью закрыт для посещений на целый год. Этот год, проведённый в вынужденном "режиме робинзонов", для такелийцев, которых на острове живёт менее полутора тысяч человек, прошёл очень тяжело.

Ведь они уже сделали туризм - а Такеле является в Южной Америке довольно популярным туристическим направлением - значимым и доходным для себя делом. К слову, специалисты из ЮНЕСКО ещё в 2008 году включили "местные промыслы" в специальный список нематериального культурного наследия человечества, чем подхлестнули интерес к маленькому острову.

В этом же году жителям острова Такиле пришлось вернуться в прошлое, когда выживание зависело исключительно от урожая на полях, рыбной ловли и разведения животных.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Такеле   в мире   вязание   люди   путешествие   фото   шапки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Alexei 8 минут назад
...вязать шапки и всегда помнить, где твоё полотенце!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео) Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео) 92-летняя британка создала вязаную копию Сандрингемского дворца 92-летняя британка создала вязаную копию Сандрингемского дворца Пьяные люди решил испытать судьбу, когда заметили в океане акулу Пьяные люди решил испытать судьбу, когда заметили в океане акулу Японский остров, попасть на который можно только с помощью подъемного крана Японский остров, попасть на который можно только с помощью подъемного крана Брайан Робсон пересёк океан в ящике для посылок и едва не умер Брайан Робсон пересёк океан в ящике для посылок и едва не умер За счёт чего выживают последние настоящие аборигены "Запретного острова" За счёт чего выживают последние настоящие аборигены "Запретного острова"
BuzzSumo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1084080



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Звезды с идеальной репутацией
1
187
Звезды с идеальной репутацией
Старые деревянные дома и летние дачи: коллекция фотографа Федора Савинцева
6
30
Старые деревянные дома и летние дачи: коллекция фотографа Федора Савинцева
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#фото#фотографии#Россия#дети#страна#ynews#gif#дтп#нападение
#факты#история#картинки#познавательно#животные#новости#прикол#аварии#еда#позитив
#Юмор#люди#СССР#Разное#кино#прикольные#подборка#автомобили#комментарии#санкт-петербург

На что жалуетесь?

Вернуться