9 обычных с виду фотографий со страшной историей

На фото Майкл и Шон Маккуилкен смеются над тем, что у них стоят дыбом волосы, даже не подозревая, что всего через несколько секунд в них ударит молния. Братья и их сестра Мэри отправились в поход и 20 августа 1975 года находились на скале Моро в калифорнийском национальном парке Секвойя. К счастью, оба брата пережили удар молнии. Позже Майкл МакКуилкен вспоминал: «Тогда нам казалось, что это забавно. Я сфотографировал Мэри, а Мэри сфотографировала меня и Шона. Я поднял правую руку в воздух, и кольцо на ней начало так громко гудеть, что слышно было всем. Я упал на землю с остальными. Шон повалился и скорчился, сидя на коленях. У него из спины валил дым».