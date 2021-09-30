9 обычных с виду фотографий со страшной историей

Говорят, что картинка стоит тысячи слов, но в этом случае слова только придают фотографиям веса. Перед вами девять снимков, которые с первого взгляда кажутся совершенно невинными, но на самом деле таят в себе страшную тайну – стоит только узнать их историю.
На фотографии запечатлен американский вулканолог Дэвид А. Джонстон, который удобно расположился на раскладном стуле. Однако 18 мая 1980 года, всего через тринадцать часов после того, как эта фотография была сделана, произошло извержение вулкана Сент-Хеленс, в результате чего погибли 57 человек, включая Джонстона. Джонстон был первым, кто сообщил об извержении вулкана Сент-Хеленс, передав по рации свои последние слова: «Ванкувер! Ванкувер! Началось!». Его тело так и не нашли, но в 1993 году были обнаружены обломки его трейлера.
Это фото отца и дочери было сделано незадолго до теракта в Оме 15 августа 1998 года. Бомба была заложена в красном автомобиле Vauxhall Cavalier, запечатленном на этой фотографии. От взрыва погибли 29 человек, включая фотографа. Отец и дочь с фотографии выжили, а фотоаппарат позже нашли в развалинах.
На фото запечатлен физик Гарольд Агню, держащий в руке ядро атомной бомбы «Толстяк», которую 9 августа 1945 год сбросят на город Нагасаки. Немыслимо, что небольшой предмет в руках этого человека убил 80 000 человек.
На фотографии Дэвида «Чима» Сеймура 1948 года запечатлена девочка по имени Тереска, выросшая в концентрационном лагере во времена Второй мировой войны. В 1948 году она жила в приюте для детей с эмоциональными расстройствами в Варшаве. Исследователи опознали девочку на фотографии в 2017 году. Дом четырехлетней Терески был разрушен во время бомбардировки Варшавы немецкими Люфтваффе, а саму девочку ранило осколком, что нанесло ей повреждение головного мозга. Спасаясь от бомбардировок Варшавы вместе со своей 14-летней сестрой Ядвигой, Тереска три недели голодала, пока пыталась добраться до деревни в 65 километрах от нее. С середины шестидесятых она жила в Творковской психиатрической лечебнице под Варшавой, где и скончалась в 1978 году.
На фото Майкл и Шон Маккуилкен смеются над тем, что у них стоят дыбом волосы, даже не подозревая, что всего через несколько секунд в них ударит молния. Братья и их сестра Мэри отправились в поход и 20 августа 1975 года находились на скале Моро в калифорнийском национальном парке Секвойя. К счастью, оба брата пережили удар молнии. Позже Майкл МакКуилкен вспоминал: «Тогда нам казалось, что это забавно. Я сфотографировал Мэри, а Мэри сфотографировала меня и Шона. Я поднял правую руку в воздух, и кольцо на ней начало так громко гудеть, что слышно было всем. Я упал на землю с остальными. Шон повалился и скорчился, сидя на коленях. У него из спины валил дым».
Весной 1954 года фотограф Los Angeles Times Джон Джайант находился во дворе своего дома на побережье, когда услышал шум, доносившийся с пляжа. Он схватил камеру и бросился к воде. На месте он увидел пару с фотографии выше, они сжимали друг друга в объятьях. Их полуторагодовалый сын играл во дворе перед домом, но в какой-то момент добрался до пляжа, где его унесло волной. Его тело позже нашли в паре километров от берега.
Эта фотография судна «Гранкан» была сделана 16 апреля 1947 года. Люди на причале – члены добровольной пожарной службы Тексас-Сити, которые пытаются потушить пожар в трюме корабля. Однако на борту «Гранкана» находилось 2200 тонн аммиачной селитры. Всего через несколько минут после того, как была сделана эта фотография, корабль взорвался, положив начало одному из крупнейших неядерных взрывов в истории человечества. Все пожарные на фотографии выше, кроме одного, погибли мгновенно, а с ними еще около 500 человек.
На этих снимках со встречи Лиги Наций в Женеве в сентябре 1933 года запечатлен нацистских пропагандист и политик Йозеф Геббельс до и после того, как он узнал, что его фотографирует еврей. Снимки сделал Альфред Эйзенштадт (автор культовой фотографии моряка и медсестры, целующихся на Таймс-сквер в День Победы), американский фотограф немецкого происхождения. Сперва Геббельс позволил Эйзенштадту несколько раз сфотографировать себя в хорошем расположении духа. Однако, узнав, что Эйзенштадт – еврей, он нахмурился, и Эйзенштадт запечатлел «глаза, полные ненависти».
На этом снимке мы видим, как бывший участник группы Beatles Джон Леннон дает автограф мужчине справа. Хотя раздавать автографы для Леннона было обычным делом, этот он оставил всего за шесть часов до своей смерти 8 декабря 1980 года. Мужчина справа – Марк Дэвид Чепмен, который застрелит Леннона всего через несколько часов. На фото Леннон подписывает для него копию альбома «Double Fantasy».
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я всегда знал, что пожарные - нелюди!