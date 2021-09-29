Перфекционисты, привет: 25 фото, на которых все идеально совпало

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Пока вокруг нас может твориться самый разный хаос, в мире есть место совпадениям и порядку. Пользователи сети из этой подборки поделились разными фото, где все идеально совместилось и прекрасно совпало - и это порадует любого перфекциониста.
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"Эта тарелка у меня уже много лет. И я только понял, что она просто создана для этих булочек"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И в Масквабаде такая же станция имеется на ветке от "Парка Победы" к "Савёловской"