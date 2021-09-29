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Перфекционисты, привет: 25 фото, на которых все идеально совпало

Перфекционисты, привет: 25 фото, на которых все идеально совпало (26 фото)

Автор:
29 сентября 2021 21:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: идеально   перфекционизм   перфекционисты   подборка   порядок   рай перфекциониста   фото   фотографии   
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Пока вокруг нас может твориться самый разный хаос, в мире есть место совпадениям и порядку. Пользователи сети из этой подборки поделились разными фото, где все идеально совместилось и прекрасно совпало - и это порадует любого перфекциониста.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: идеально   перфекционизм   перфекционисты   подборка   порядок   рай перфекциониста   фото   фотографии   
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sedoisever 2 часа назад
"Ни капли йогурта не прилипло". !!!
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Максим Максимов 2 часа назад
"Фото станции метро в Торонто, Канада"
И в Масквабаде такая же станция имеется на ветке от "Парка Победы" к "Савёловской"
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