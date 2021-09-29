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В Домодедове местные жители спасли школьницу от маньяка

В Домодедове местные жители спасли школьницу от маньяка (1 фото + 3 видео)

Автор:
29 сентября 2021 19:01
Сообщество : Криминал
Метки: видео   задержание   маньяк   школьница   
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Власти города планируют наградить бдительных граждан.

На днях в Домодедове (Московская область) местные жители спасли 9-летнюю школьницу от предполагаемого педофила. Увидев, как подозрительный мужчина завел девочку за гаражи, супружеская пара (таксист и его жена) решили проследовать за ними.


Девочка первой увидела очевидцев и закричала, а мужчина бросился наутек. Местные жители бросились в погоню на автомобиле, но догнать злоумышленника не смогли. По словам супружеской пары, мужчина не успел ничего сделать со школьницей.

Сегодня стало известно, что подозреваемого задержали. Им оказался 51-летний ранее судимый за побои и изнасилование приезжий из Ярославской области. В общей сложности мужчина провел за решеткой 31 год.


"Задержан мужчина, который у одного из домов, расположенных на улице Восточной, под предлогом оказания ему помощи заговорил с девочкой 2012 г.р. и пытался совершить в отношении неё насильственные действия сексуального характера", - сообщили в полиции.

Власти Домодедова рассказали, что, возможно, даже наградят бдительных супругов.


"Разумеется! Конечно, может быть, наградим. У нас или в полиции, пока не могу сказать. Пока нет точной информации, кто, как и кому помог. Мы с полицией проработаем этот вопрос, всю информацию мы у них уже запросили", - рассказали в пресс-службе администрации Домодедова.


Делом задержанного занимается Следственный комитет. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и решат вопрос с арестом.

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Метки: видео   задержание   маньяк   школьница   
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Liberman 2 часа назад
но он же больной! он 31 год на зоне петух,тут на 9-ти летних детей его тянет. он потерян для общества - он враг общества. зачем такому жизнь оставлять? какую пользу он может привнести,какой вклад? он не человек - у него нет морали,одни инстинкты. именно мораль отличает животных от людей. это-животное. животное которое несет в себе угрозу человеку.
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Alexander 36 минут назад
- Слыхали, бабоньки, Васильевны муж после отсидки вернулся. Тихий такой, спокойный. А на зоне, говорят, петухом ходил.
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флоМастер 42 минуты назад
ооххх догнать бы мне такого педрилу, получить за него награду от города, выдвинуться в мэры, потом в депутаты, а там и до президента не далеко и дать возможность забивать таких сволочей с доказательной базой камнями после 1-2 лет особой зоны - "Петушатня" Такие планы братья и сестры)))
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Leo Час назад
"Власти Домодедова"
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Mikhail K Час назад
Опять эти мигранты))))
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674
Alex Час назад
Таких нельзя выпускать из клетки никогда. Гуманнее вообще усыпить. И налогоплательщику проще. Чем меньше морлоков на нашей шее, тем легче, и детям жить безопаснее.
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Mowgley 2 часа назад
Ублюдка на Лобное место и казнить прилюдно с трансляцией по ТВ.
За преступления против детей должна быть только одна мера наказания - смерть.
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12k
net 2 часа назад
Разумеется! Конечно, может быть... Точнее и не скажешь что наградят)))
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104
Сергей Викторович net 2 часа назад
Тоже эта фраза приколола :)
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