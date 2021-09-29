В Домодедове местные жители спасли школьницу от маньяка

На днях в Домодедове (Московская область) местные жители спасли 9-летнюю школьницу от предполагаемого педофила. Увидев, как подозрительный мужчина завел девочку за гаражи, супружеская пара (таксист и его жена) решили проследовать за ними.

Девочка первой увидела очевидцев и закричала, а мужчина бросился наутек. Местные жители бросились в погоню на автомобиле, но догнать злоумышленника не смогли. По словам супружеской пары, мужчина не успел ничего сделать со школьницей.