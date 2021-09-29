В Домодедове местные жители спасли школьницу от маньяка

Власти города планируют наградить бдительных граждан.
На днях в Домодедове (Московская область) местные жители спасли 9-летнюю школьницу от предполагаемого педофила. Увидев, как подозрительный мужчина завел девочку за гаражи, супружеская пара (таксист и его жена) решили проследовать за ними.
Девочка первой увидела очевидцев и закричала, а мужчина бросился наутек. Местные жители бросились в погоню на автомобиле, но догнать злоумышленника не смогли. По словам супружеской пары, мужчина не успел ничего сделать со школьницей.
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В тот же день, в понедельник, они записали видео, в котором предостерегли местных жителей и их детей:
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Сегодня стало известно, что подозреваемого задержали. Им оказался 51-летний ранее судимый за побои и изнасилование приезжий из Ярославской области. В общей сложности мужчина провел за решеткой 31 год.
"Задержан мужчина, который у одного из домов, расположенных на улице Восточной, под предлогом оказания ему помощи заговорил с девочкой 2012 г.р. и пытался совершить в отношении неё насильственные действия сексуального характера", - сообщили в полиции.
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Власти Домодедова рассказали, что, возможно, даже наградят бдительных супругов.
"Разумеется! Конечно, может быть, наградим. У нас или в полиции, пока не могу сказать. Пока нет точной информации, кто, как и кому помог. Мы с полицией проработаем этот вопрос, всю информацию мы у них уже запросили", - рассказали в пресс-службе администрации Домодедова.
Делом задержанного занимается Следственный комитет. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и решат вопрос с арестом.
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За преступления против детей должна быть только одна мера наказания - смерть.