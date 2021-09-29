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В Подмосковье ФСБшники задержали полицейских, которые вымогали 200 тысяч рублей у наркомана из Тулы в обмен за спасение от уголовки.
И тут произошло равноправие — под раздачу пинков при задержании попала и подполковник полиции Надежда Миняева. Женщина — одна из соучастников вымогательства.
Авторский пост
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Радует то, что с каждым годом ловля подобных "служителей" закона все больше и больше и ни на звания не смотрят, ни на пол, ни на что. Молодцы.
Но никогда начальствующий состав не будет марать себе руки с таким, это всегда делают опера.
Скорее всего, они не поделились с высоким начальством или еще хуже, стали работать мимо кассы и без одобрения.
Как мне говорил замначальника моего отдела по экономическим преступлениям на "собеседовании": "если будешь работать мимо кассы, тебя примет УСБ... все надо делать только через руководство. Тогда, если терпила будет жаловаться высокопоставленному руководству или "в надзор" (прокуратуру или фсб), тебя всегда отмажут, потому что там тоже все в доле.
Потому, для меня эта история - муть обыкновенная. Никогда ФСБ не будет впрягаться из-за нарка.
Менты всегда могут взять любого нарка на хранении, подержать без дозы в камере, и тот отдаст тебе что ты захочешь или будет стучать и подписывать, что ты ему скажешь.
Муть, вобщем ....
Ну и сам наверное употребляет.