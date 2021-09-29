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ФСБшники задержали полицейских, которые вымогали 200 тысяч рублей у наркомана

ФСБшники задержали полицейских, которые вымогали 200 тысяч рублей у наркомана (2 фото)

Автор:
29 сентября 2021 18:21
1593
2

В Подмосковье ФСБшники задержали полицейских, которые вымогали 200 тысяч рублей у наркомана из Тулы в обмен за спасение от уголовки.

И тут произошло равноправие — под раздачу пинков при задержании попала и подполковник полиции Надежда Миняева. Женщина — одна из соучастников вымогательства.

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33  комментария
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919
Денис Федоров 2 часа назад
У нас в России,слава богу,дураков лет на 100 вперед припасено...
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−142
Александр Минуту назад
А есть видео, где ее допрашивают? Друг спрашивает
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1k
Андрей 9 минут назад
Фемки должны быть вне себя от радости - наконец то равенство , осталось только в армию призывать на равных и общие камеры в тюрьмах запилить )))
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16k
Александр Сучков 14 минут назад
Вначале тетку обошли. Я подумал- её с уважением к женскому полу осторожно примут и тут- бабах, получила и руками и ногами)))
Ссылка www.youtube.com
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7k
Мистер Фикс 15 минут назад
Хорошая новость
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3k
Федор 44 минуты назад
Да как так то....??? ;))
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318
vijilante 47 минут назад
Ай-ай-ай, какая неприятность !
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277
svarog19692007 Час назад
Блин , ё-маё ! Да как эти "дамы" , такие молодые , так быстро "подполами" , полковниками , да хенералами становятся !
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45k
zloykoyot Час назад
Збс, лет по 7 на нос будет нормально.
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825
Отец Пигидий 2 часа назад
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53k
Dominus 2 часа назад
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9k
Majul 2 часа назад
Чем больше нормальных полицейских ловят уродов от власти, тем лучше.
Радует то, что с каждым годом ловля подобных "служителей" закона все больше и больше и ни на звания не смотрят, ни на пол, ни на что. Молодцы.
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69
Михайло Потапыч Majul 17 минут назад
Ты что, это всерьез?
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−5
Claudia 2 часа назад
Мутная истрия: что бы подпол вымогала деньги у наркоши?! Я служила в полиции в следствии, и всегда наркоши были на "службе" у оперов: то показания какие надо дадут, то понятыми выступят, то на себя статью возьмут для "палки".

Но никогда начальствующий состав не будет марать себе руки с таким, это всегда делают опера.

Скорее всего, они не поделились с высоким начальством или еще хуже, стали работать мимо кассы и без одобрения.

Как мне говорил замначальника моего отдела по экономическим преступлениям на "собеседовании": "если будешь работать мимо кассы, тебя примет УСБ... все надо делать только через руководство. Тогда, если терпила будет жаловаться высокопоставленному руководству или "в надзор" (прокуратуру или фсб), тебя всегда отмажут, потому что там тоже все в доле.

Потому, для меня эта история - муть обыкновенная. Никогда ФСБ не будет впрягаться из-за нарка.

Менты всегда могут взять любого нарка на хранении, подержать без дозы в камере, и тот отдаст тебе что ты захочешь или будет стучать и подписывать, что ты ему скажешь.

Муть, вобщем ....
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825
Отец Пигидий 2 часа назад
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559
Darki 2 часа назад
В этой новости прекрасно всё.
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1k
флоМастер 2 часа назад
На асфальт их знатно положили, одного в забор впечатали, другой подсечку и все кости на пол... чинушников нужно так же при задержании пресовать
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3k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Нужно было у них обнаружить(конечно "случайно"), пару килограммов героина.
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35k
Alex 2 часа назад
Вот падлы продажные...
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790
Довер Иванович 2 часа назад
По делом. Они реально тупые у наркомана откуда 200 тыс?
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⛔ Александр ⛔ Довер Иванович Час назад
Скорее всего наркоторговец.
Ну и сам наверное употребляет.
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