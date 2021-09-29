В Подмосковье ФСБшники задержали полицейских, которые вымогали 200 тысяч рублей у наркомана из Тулы в обмен за спасение от уголовки.

И тут произошло равноправие — под раздачу пинков при задержании попала и подполковник полиции Надежда Миняева. Женщина — одна из соучастников вымогательства.