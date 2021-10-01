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ФСБ предотвратила теракт в отношении силовиков в Черкесске

ФСБ предотвратила теракт в отношении силовиков в Черкесске (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2021 14:06
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   Карачаево-Черкессия   видео   теракт   
648
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ФСБ России предотвратила теракт, планируемый в Карачаево-Черкессии. 20-летний местный житель собирался заложить самодельную бомбу у здания республиканской прокуратуры.
В рюкзаке несостоявшегося террориста обнаружена пятилитровая бутылка со взрывчатым веществом, обмотанная скотчем с поражающими элементами – гайками и болтами, а также детонатор.

По версии следствия, задержанный – сторонник запрещённой в России ИГИЛ, получавший от кураторов инструкции через смартфон. Соответствующая переписка обнаружена в мобильном телефоне.

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Метки: 360подмосковье   Карачаево-Черкессия   видео   теракт   
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16  комментариев
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84
Шурман Час назад
А что мешает на камеру замочить ? это будет наглядное пособие , полетит к девственницам . Если сами не могут я могу с ними в операциях участвовать , главное что бы наши дети живы были , улыбались по утрам и обнимали папу и маму . Нах его кормить в тюрьме за деньги жителей
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13k
Объект реальности 12 минут назад
Работают братья.
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8k
MihailoSerbiya Полчаса назад
A Vi podalis na zapadnie cenosti ...
Ссылка youtu.be
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10k
Kucher Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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−27
буравчик Полчаса назад
пропаганда запугивания населения путлерцом . ну нае-балово же . так они смело бы бутылку раздербанили ...
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−27
буравчик 38 минут назад
на карте тока скелета не хватает ...
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4k
Shtoppi 43 минуты назад
А еще у нас в Подмосковье хотят халяльные поселки строить, имам одобрил даже. Только, вот у всех остальных, местных жителей в том числе, по ходу не спросили одобряют ли они чтобы радом бородатые паслись стадом.
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3k
Иван Час назад
Прокуратура не школа, надо защищать.
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2k
Hunde Beißer2 Час назад
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