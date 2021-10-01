ФСБ предотвратила теракт в отношении силовиков в Черкесске

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ФСБ России предотвратила теракт, планируемый в Карачаево-Черкессии. 20-летний местный житель собирался заложить самодельную бомбу у здания республиканской прокуратуры.
В рюкзаке несостоявшегося террориста обнаружена пятилитровая бутылка со взрывчатым веществом, обмотанная скотчем с поражающими элементами – гайками и болтами, а также детонатор.
По версии следствия, задержанный – сторонник запрещённой в России ИГИЛ, получавший от кураторов инструкции через смартфон. Соответствующая переписка обнаружена в мобильном телефоне.
По версии следствия, задержанный – сторонник запрещённой в России ИГИЛ, получавший от кураторов инструкции через смартфон. Соответствующая переписка обнаружена в мобильном телефоне.
Возбуждено уголовное дело за приготовление к теракту и участие в террористической организации. Задержанному грозит до 15 лет колонии строгого режима.
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Террористов надо хоронить в свиной шкуре.
И снова наш пациент. Санитары опять палату проветривают.