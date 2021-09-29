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Ученые выяснили, каких птиц люди приручили задолго до кур

Ученые выяснили, каких птиц люди приручили задолго до кур (7 фото)

Автор:
29 сентября 2021 14:50
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   прошлое   птица   птицы   факты   фото   
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За тысячи лет до кур и уток, древние люди приручили другую птицу. Недавний анализ остатков яичной скорлупы показал, что еще 18 тысяч лет назад жители Новой Гвинеи одомашнили ныне одну из самых опасных птиц - казуара.

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   прошлое   птица   птицы   факты   фото   
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6  комментариев
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Батончик с маком Час назад
Может наоборот - казуары одомашнивали людей и питались их яйцами.
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Mowgley 16 минут назад
В те времена птички и человеки просто жили в дружбе и согласии. Вот чудом сохранившееся фото тех лет с древней стоянки, человек просто ушел за дровами

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3k
Максим Час назад
Так и страус не слишком безопасная птичка, а вроде "приручили", правда яйца великоваты и дороговаты (покупал как-то пару лет назад за 800 рублей штуку). Мясо не слишком вкусное. А про опасность, с гусями общайтесь.
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9k
Shep Час назад
А по остаткам костей мамонтов в пещерах эти ученые установили, что пещерные люди приручили мамонтов.
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