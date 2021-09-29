Ученые выяснили, каких птиц люди приручили задолго до кур

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За тысячи лет до кур и уток, древние люди приручили другую птицу. Недавний анализ остатков яичной скорлупы показал, что еще 18 тысяч лет назад жители Новой Гвинеи одомашнили ныне одну из самых опасных птиц - казуара.
Исследователи из Университета штата Пенсильвания проанализировали остатки яичной скорлупы, найденные в некоторых районах Новой Гвинеи, и пришли к неожиданным выводам. Яйца принадлежали казуарам - птицам, которые сегодня считаются одними из самых опасных в мире. Оказалось, еще 18 тысяч лет назад люди одомашнили казуаров - и это случилось еще задолго до кур.
"Тропические леса на острове 18 000 лет назад представляют собой самые ранние известные свидетельства того, что человек занимался разведением птиц. Одомашнивание казуаров произошло за тысячи лет до одомашнивания курицы. И это не какая-то маленькая птичка - это огромная, злобная нелетающая птица, которая может запросто лишить жизни," - сказала профессор Кристина Дуглас из Университета штата Пенсильвания.
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Казуары - нелетающие птицы родом из Новой Гвинеи и Австралии. Внешне казуары похожи на эму, а кто-то сравнивает их с динозаврами. Они достигают 1,8 метров высоты и весят до 60 килограммов. По данным зоопарка Сан-Диего, это самая опасная птица в мире - у нее огромные когти, мощные лапы и клюв. Мясо этих птиц до сих пор употребляют в пищу в некоторых местах Новой Гвинеи - там оно считается деликатесом.
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