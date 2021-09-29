Ученые выяснили, каких птиц люди приручили задолго до кур

Казуары - нелетающие птицы родом из Новой Гвинеи и Австралии. Внешне казуары похожи на эму, а кто-то сравнивает их с динозаврами. Они достигают 1,8 метров высоты и весят до 60 килограммов. По данным зоопарка Сан-Диего, это самая опасная птица в мире - у нее огромные когти, мощные лапы и клюв. Мясо этих птиц до сих пор употребляют в пищу в некоторых местах Новой Гвинеи - там оно считается деликатесом.