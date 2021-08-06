Почему острохохлые синицы "воруют" шерсть животных

Ученые из Университета Иллинойса и Бразилии несколько лет интересовались необычным поведением острохохлых синиц - те "воруют" шерсть животных для создания своих гнёзд. Профессор Джеффри Браун и несколько его коллег сначала полагали, что это поведение наблюдается редко и лишь у отдельных особей. Недавно они обнаружили, что кража шерсти лишь изредка упоминалась в научной литературе, но множество видео, снятые любителями природы, доказывают, что острохохлые синицы часто занимаются таким воровством.