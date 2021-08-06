Почему острохохлые синицы "воруют" шерсть животных

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Острохохлая синица - маленькая птичка, которая распространена в Канаде и США, и обладает очень интересной особенностью. Для создания своих гнезд эти пернатые используют шерсть животных, непосредственно выщипывая ее, пока те заняты другими делами. Ученые уже не раз замечали их за подобным воровством шерсти.
Ученые из Университета Иллинойса и Бразилии несколько лет интересовались необычным поведением острохохлых синиц - те "воруют" шерсть животных для создания своих гнёзд. Профессор Джеффри Браун и несколько его коллег сначала полагали, что это поведение наблюдается редко и лишь у отдельных особей. Недавно они обнаружили, что кража шерсти лишь изредка упоминалась в научной литературе, но множество видео, снятые любителями природы, доказывают, что острохохлые синицы часто занимаются таким воровством.
Для чего они это делают? По мнению ученых, синицы строят гнезда из шерсти, чтобы таким образом отпугивать хищников от яиц и птенцов. Зяблики в Африке также демонстрируют аналогичное поведение, используя фекалии хищников для создания гнезд. Кроме шерсти, острохохлые синицы собирают для своих гнезд листья и траву. Исследователи назвали такое поведение клептотрихией, что по-гречески означает "воровство" и "волосы".
В будущем исследователи планируют больше наблюдать за природой, и делать новые открытия: "Неожиданные взаимодействия, такие как эти, напоминают нам, что мы часто упускаем из виду настолько интересное поведение животных. Такие открытия подчеркивают важность тщательных наблюдений за естественной историей и природой," - говорит эксперт Джеффри Браун.
Вот как синицы выщипывают шерсть собаки, лисицы и енота:
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