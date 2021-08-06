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Почему острохохлые синицы "воруют" шерсть животных

Почему острохохлые синицы "воруют" шерсть животных (5 фото + 3 видео)

Автор:
06 августа 2021 14:23
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   интересно   истории   природа   птица   птицы   фото   
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Острохохлая синица - маленькая птичка, которая распространена в Канаде и США, и обладает очень интересной особенностью. Для создания своих гнезд эти пернатые используют шерсть животных, непосредственно выщипывая ее, пока те заняты другими делами. Ученые уже не раз замечали их за подобным воровством шерсти.

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Метки: дикая природа   дикие животные   интересно   истории   природа   птица   птицы   фото   
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1  комментарий
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Будьте крепенькими и здоровенькими! 57 минут назад
Вот бы такую синичку в подруги моей Гошки \_(ツ)_/

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