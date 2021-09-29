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Сын экс-депутата в Челябинске подстрелил на охоте друга и покончил с собой

Сын экс-депутата в Челябинске подстрелил на охоте друга и покончил с собой (5 фото)

Автор:
29 сентября 2021 12:21
Сообщество : Истории из жизни
Метки: браконьерство   карабин   косуля   охота   полиция   уголовное дело   
1243
5
Браконьер, используя ночью тепловизор, ошибся, приняв приятеля за косулю. Сезон охоты для кого-то продлился слишком недолго.
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Метки: браконьерство   карабин   косуля   охота   полиция   уголовное дело   
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25  комментариев
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761
Алексей Полчаса назад
"приняв приятеля за животное..." - да в общем-то он и не ошибся
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27k
Jackson-Motor 12 минут назад
Почти как в анекдоте:
- Ты крокодил?
- Ноусер.
P.S. для тех, кто в курсе.
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10k
paranoid 15 минут назад
Это вы что, хотите сказать у него совесть где-то там имелась?
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8k
Rus77 18 минут назад
Косулю жалко!
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9k
Шурум-бурум 18 минут назад
дети б@ядей выпилились... да и х@й с ними...
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12k
Евгений 19 минут назад
Косулю жалко.
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3k
Едондер пуп 22 минуты назад
Охотнику - охотничья смерть.
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10k
котегRUS Полчаса назад
Дружбана пулей замочил, а в себя дробью шмальнул.. чот загадочно как то все..
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1k
Ustas Tirex Полчаса назад
-2,это + !
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11k
Alex Полчаса назад
Вот это правильная охота, когда один охотник отстреливает других охотников. Вы же, охотники, ради удовольствия едите животных убивать? Ну так стреляйте друг в друга, а животных не трогайте.
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52
gollandets Полчаса назад
Сын депутата и браконьер, нарушающий закон? Да не может такое быть!
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41k
12k
Великий Кормчий Полчаса назад
Печально всё это.
Но всего один вопрос;
Нахрена 200 патронов для охоты?!!!
Не, я понимаю заводскую упаковку из магазина 10, 20 штук.
Но 200!!!
Ну поехал на охоту, ну ты же не на войну, дибил ты конченый. Ну один, если полный венштейн, - то два выстрела и всё, нахрена 200 пулевых с собой таскать?!
Дибилы [мат]
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148
Шурман Великий Кормчий Полчаса назад
Есть у меня такой дружбан тоже по 5 упаковок берет а я 2 максимум , вот только он на охоту ездит бухать а охотиться , с бухлом давно завязал ибо к хорошему это не приведет , вечером он бухает а когда в 5 утра нужно выдвигаться его хрен поднимешь , идешь один , в обед он просыпается и говорит ой нужно еще опохмела , к вечеру он просто идет и стреляет по целям как в тире и все .
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4k
Enfant terrible gloria mundi 36 минут назад
Молодец! Двух браконьеров обезвредил!
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2k
Illuminat 36 минут назад
200 патронов то нахрена на охоту? Даже если мазать каждый второй, то всё равно столько добычи не унесёшь.
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1k
Александр Алехин 37 минут назад
Я не понимаю почему тепловизионные прицелы разрешены к продаже. Зачем они гражданскому населению? Кроме как для браконьерства или заказных убийств - нет применений.
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10k
Kostick 37 минут назад
грёбаная нечисть, с тепловизором охотиться, полнейший зашквар. а уж из практически снайперки (вродь 375й магнум) - то ваще скотство.
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726
Evgeniy 38 минут назад
Главное правило охотника- не видишь добычу- не стреляй.
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3k
Максим 38 минут назад
Я понимаю, что сотворил страшное. Убить тяжело морально, а убить друга, слов нет. Но вместо того, что бы ответить за содеянное и в дальнейшем помочь семье погибшего, выбрал закончить и свою жизнь, сломав судьбы своей родни и родни друга? Не понять мне такого.
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