Сын экс-депутата в Челябинске подстрелил на охоте друга и покончил с собой

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Браконьер, используя ночью тепловизор, ошибся, приняв приятеля за косулю. Сезон охоты для кого-то продлился слишком недолго.
Сергей Ветштейн из Челябинска успел поздравить всех с началом сезона охоты, после чего отправился с другом Иваном Силиным и двумя товарищами в Ураимское хозяйство охотиться на косуль.
Первым выстрелом им удалось добыть самца косули, второй раз мужчина промахнулся. А на третий Силин из охотничьего карабина "Blaser R93" подстрелил своего друга Ветштейна, приняв его за животное.
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Иван Силин
Осознав, что натворил, горе-охотник сел в машину и покончил с собой, выпустив заряд дроби в голову. Совершивший самоубийство оказался сыном экс-депутата гордумы Челябинска Александра Силина. 36-летний охотник владел строительным бизнесом.
Сергей Ветштейн
Между тем, охотничью деятельность приятелей трактуют как браконьерство, т.к. разрешение на добычу косуль закончилось неделю назад, а на отстрел друзья отправились 25 сентября. Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков подтвердил факт браконьерства, добавив, что случившееся произошло в Нязепетровском районе Челябинской области.
Одну косулю браконьерам удалось завалить днем, но ночная охота показалась им более привлекательной и интересной. Около трех часов ночи друзья, используя тепловизор, решили добыть еще один трофей, но что-то пошло не так. С места происшествия сотрудниками правоохранительных органов были изъяты карабин, охотничьи ружья и более 200 патронов. Сообщается, что по факту незаконной охоты будет возбуждено уголовное дело - под него попадут два оставшихся приятеля. Кроме этого, возбуждено дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).
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P.S. для тех, кто в курсе.
Но всего один вопрос;
Нахрена 200 патронов для охоты?!!!
Не, я понимаю заводскую упаковку из магазина 10, 20 штук.
Но 200!!!
Ну поехал на охоту, ну ты же не на войну, дибил ты конченый. Ну один, если полный венштейн, - то два выстрела и всё, нахрена 200 пулевых с собой таскать?!
Дибилы [мат]
Посмотреть чужое оружие показать свое. Сделать пробные стрельбы... и т д
2. Будьте аккуратны, не пролейте пиво в патронник.