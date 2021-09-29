Пока Джо Байден получал третью вакцину, в США шли митинги против обязательной вакцинации

Президент США решил показать пример населению своей страны и в прямом эфире подставил плечо под, уже третью по счёту дозу вакцины Pfizer. Однако не все граждане смогли посмотреть трансляцию, к примеру, часть жителей Нью-Йорка в это время протестовала против решений правительства, дискриминирующих тех, кто не желает прививаться от коронавируса.
Как сообщают на канале REN.TV, президент США, не выходя из своего рабочего кабинета в Белом доме, на себе испытал третью так называемую "бустерную", то есть усиливающую, дозу вакцины от коронавируса. В его администрации отметили, что Джо Байден прошёл процедуру в хорошем настроении и даже шутил.
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В то же время жители Нью-Йорка, отстаивая право на отказ от прививок, вышли на улицы и устроили демонстрацию против обязательной вакцинации, перекрыв Таймс-сквер.
Граждане шли по улицам с плакатами и национальными флагами, скандируя: "Нью-Йорк, проснись! Нью-Йорк, проснись!".
Парадоксально, но среди антипрививочников довольно высок процент тех, кто в силу своей профессиональной деятельности, знает о вакцинах больше других. Это персонал больниц и госпиталей. Причём, процент на столько высок, что их увольнение за отказ от вакцинации, запланированное на начало следующего месяца, немедленно парализует работу медицинских учреждений штата Нью-Йорк.
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В соседнем топике, упёртый @удак косящий под врача, утверждает что абсолютно все медики горячо поддерживают вакцинацию шмурдяком. А тут на тебе...
Я привык не сходить с ума и не вестись на консперологические теории. Что знает трое - знает и свинья. Никаких "сокровенных утаиваемых истин" не существует. Есть слабые умы, легко ведущиеся на все подряд.
С вакцинацией много проблем.
Самая главная - нехватка вакцин и ажиотаж в прививочных пунктах, создающий очаги заражения.
Но это, пожалуй, всё. Остальное - домыслы.
У меня нет никаких оснований не доверять ВОЗ и министерству здравоохранения. Меня не устраивает только реакция и методы Роспотребнадзора на эпидемию.
Дети постоянно что-то приносят из школы.
А привьюсь - точно слягу.
Только вот для нашего идиотического правительства натуральный иммунитет нихрена не повод, чтобы отказываться от прививки. Решили, что будут всех вить по 2 раза в год. Файзер уже об этом громогласно заявил. Я в этом не участвую...
Один раз - и на всю жизнь.
Конечно, есть люди с настолько сильными местным и общим иммунитетом, что в принципе не цепляют эту дрянь. И таких, наверняка, много. Но так же много людей очень тяжело его переносят.
И не просто так в каждую волну заполнены отделения клинических больниц, что именно на период этой волны становятся ковидными.
Предложите свой вариант, как спасти жизни людей, и стабилизировать работу медицинских служб.