Пока Джо Байден получал третью вакцину, в США шли митинги против обязательной вакцинации

В то же время жители Нью-Йорка, отстаивая право на отказ от прививок, вышли на улицы и устроили демонстрацию против обязательной вакцинации, перекрыв Таймс-сквер.





Граждане шли по улицам с плакатами и национальными флагами, скандируя: "Нью-Йорк, проснись! Нью-Йорк, проснись!".



