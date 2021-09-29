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Пока Джо Байден получал третью вакцину, в США шли митинги против обязательной вакцинации

Пока Джо Байден получал третью вакцину, в США шли митинги против обязательной вакцинации (1 фото + 2 видео)

Автор:
29 сентября 2021 02:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Нью-Йорк   авкцина   антипрививочники   бустер   видео   президент   протесты   сша   
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Президент США решил показать пример населению своей страны и в прямом эфире подставил плечо под, уже третью по счёту дозу вакцины Pfizer. Однако не все граждане смогли посмотреть трансляцию, к примеру, часть жителей Нью-Йорка в это время протестовала против решений правительства, дискриминирующих тех, кто не желает прививаться от коронавируса.

Как сообщают на канале REN.TV, президент США, не выходя из своего рабочего кабинета в Белом доме, на себе испытал третью так называемую "бустерную", то есть усиливающую, дозу вакцины от коронавируса. В его администрации отметили, что Джо Байден прошёл процедуру в хорошем настроении и даже шутил.

В то же время жители Нью-Йорка, отстаивая право на отказ от прививок, вышли на улицы и устроили демонстрацию против обязательной вакцинации, перекрыв Таймс-сквер.


Граждане шли по улицам с плакатами и национальными флагами, скандируя: "Нью-Йорк, проснись! Нью-Йорк, проснись!".


Парадоксально, но среди антипрививочников довольно высок процент тех, кто в силу своей профессиональной деятельности, знает о вакцинах больше других. Это персонал больниц и госпиталей. Причём, процент на столько высок, что их увольнение за отказ от вакцинации, запланированное на начало следующего месяца, немедленно парализует работу медицинских учреждений штата Нью-Йорк.

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Метки: Нью-Йорк   авкцина   антипрививочники   бустер   видео   президент   протесты   сша   
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42  комментария
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623
Миша 3 часа назад
Мне прививка не жмёт, раздражает добровольно-принудительность, отсутствие какой либо ответственности государства в случае проблем - крайних нет, и закрытая статистика. Цифры статистики похоже свои у каждого министерства, причём к выборам как-то резко изменяются.
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1k
AVATAR 10 минут назад
Ну и кто там говорил что весь "цивилизованный" мир делает вакцину, очереди стоят, а в России глупый, дремучий народ? Молодцы, отстаивают свое право, а не как стадо баранов
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28k
Антон 59 минут назад
Выборы закончились, можно снова заводить шарманку про вакцины. Ещё не все друзья власть предержащих стали миллиардерами, не порядок.
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10k
Александр Час назад
Ссылка www.youtube.com
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30k
Azesh 2 часа назад
эгоисты вы, антипривы. Сначала работай за вас, потом еще по штуке на похороны скидывайся. Фу такими быть вообще.
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1k
MC 3 часа назад
Снова заказной пост. Власти уже потихоньку готовят к третьей, четвертой и пятой вакцине?
Вакцинация forever!!!
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5k
RIZ deadening 4 часа назад
Какую ему рубашку пошили - рукав аж на плечо накрутил !!! У меня дальше локтя не получается !!!
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1k
Чучело Мяучело 5 часов назад
Хз. Ну вспомним полиоэмилит или оспу, да много чего. Прививки же помогли. Конечно немного напрягает обязаловка, в данном случае. Мне пришлось кольнуться иначе репрессии по работе. Фик знает где правда.
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10k
Авакум 5 часов назад
"Это персонал больниц и госпиталей. Причём, процент на столько высок, что их увольнение за отказ от вакцинации, запланированное на начало следующего месяца, немедленно парализует работу медицинских учреждений штата Нью-Йорк."

В соседнем топике, упёртый @удак косящий под врача, утверждает что абсолютно все медики горячо поддерживают вакцинацию шмурдяком. А тут на тебе...
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4k
tamin 6 часов назад
Достали антипрививочники мракобесы. Твари. Мало того, что бюджет на трлн. Потратился, так ещё эти просроченные презервативы и агитируют. Лишить прав всех. Пусть сидят дома на своём толчке и там возникают.
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6k
BenderRodriguez 7 часов назад
Правильно и делают, что бастуют! Достали твари со своей ни хрена не работающей вакциной. То один раз, потом два раза, теперь уже третий раз колоться. Скоро будут каждый месяц колоть неведомой хренью.
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