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Стая бродячих собак атаковала пса жителя Ульяновска. Прикованный к инвалидной коляске владелец упал на асфальт и оттащил своего питомца от агрессивных бездомных животных.
Мужчина является игроком сборной Ульяновской области по баскетболу на колясках, а его собаку зовут Баки. Инцидент закончился для мужчины и собаки без серьезных последствий .
Подробности произошедшего от владельца мопса
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