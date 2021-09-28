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10 неожиданных фактов о Микеланджело

10 неожиданных фактов о Микеланджело (11 фото)

Автор:
28 сентября 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: акты   биография   возрождение   гении   звезды   знаменитости   история   микеланджело   
1979
11
Титан Возрождения, художник и скульптор, Микеланджело известен своими шедеврами во всех странах мира. Его биография известна гораздо меньше, а между тем, в ней можно найти немало поразительных фактов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: акты   биография   возрождение   гении   звезды   знаменитости   история   микеланджело   
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Вячеслав Полчаса назад
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