10 неожиданных фактов о Микеланджело

Однажды Микеланджело сказал своему ученику Кондиви: «Каким бы богатым я ни был, я всегда жил как бедняк». Он ел, потому что должен был, и не находил радости в еде и питье. Его биограф Паоло Джовио однажды сказал: «Он был настолько грубым и неотесанным по характеру своему, что это лишало потомков любых учеников, которые могли бы последовать за ним». Говорят, что Микеланджело иногда спал в своей одежде и обуви. При этом Микеланджело действительно хорошо зарабатывал и имел возможность жить на широкую ногу - но он просто не нуждался в этом.