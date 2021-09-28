10 неожиданных фактов о Микеланджело

1979
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Титан Возрождения, художник и скульптор, Микеланджело известен своими шедеврами во всех странах мира. Его биография известна гораздо меньше, а между тем, в ней можно найти немало поразительных фактов.
Микеланджело был не только художником, но и поэтом
Микеланджело известен прежде всего своими скульптурами и знаменитыми картинами в Сикстинской капелле. Не все знают, что он еще и писал стихи. В общей сложности, сохранилось 300-500 его стихотворений, демонстрирующих несомненный талант стихотворца, присущий Микеланджело. Самыми частыми темами его стихов были секс и романтика. Он также рассказывал о старении и даже написал несколько стихов о своем гиперактивном мочевом пузыре! Однако ни одно из стихотворений или сонетов Микеланджело не было официально опубликовано при его жизни.
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Микеланджело порекомендовали для росписи Сикстинской капеллы, чтобы испортить его карьеру
Когда Микеланджело было поручено расписать внутреннюю часть Сикстинской капеллы, он был известен своими скульптурными работами. Папа Юлий выбрал Микеланджело потому, что его рекомендовал другой художник - Рафаэль Санти. Но Рафаэль дал Микеланджело рекомендацию отнюдь не из дружеских соображений - скорее, наоборот. Рафаэль, у которого были очень напряженные отношения с Микеланджело, увидел возможность разрушить карьеру соперника. Зная, что живопись - не главная специализация Буонаротти, Рафаэль решил, что результат будет ужасен и подорвет карьеру Микеланджело как художника. Санти даже договорился с папой Юлием, что впоследствии исправит ошибки Буонаротти. Но, к счастью, исправлять ничего не пришлось.
Микеланджело создал оборонительные стены во Флоренции
Микеланджело любил свою малую родину Флоренцию и даже спроектировал для нее городские укрепления. В 1527 году правящая семья Медичи была изгнана, и власть взяла на себя республиканское правительство. Микеланджело предложили должность директора городских укреплений. Онсоздавал эскизы городских стен и изучал другие города Италии в поисках вдохновения. В конце концов, укрепления были возведены.
Микеланджело работал с девятью римскими папами
Карьера Микеланджело длилась 70 лет его жизни, и за это время он получил множество заказов от церкви.
На протяжении своей жизни он работал с девятью разными папами как над личными, так и над общественными церковными заказами. Микеланджело работал над крупномасштабными проектами, такими как роспись Сикстинской капеллы, и над мелкими, вроде ручной резьбы декоративных ручек для кроватей для Пап. Первый заказ он получил от папы Юлия II, а последним папой, на которого он работал, был Пий IV.
На протяжении своей жизни он работал с девятью разными папами как над личными, так и над общественными церковными заказами. Микеланджело работал над крупномасштабными проектами, такими как роспись Сикстинской капеллы, и над мелкими, вроде ручной резьбы декоративных ручек для кроватей для Пап. Первый заказ он получил от папы Юлия II, а последним папой, на которого он работал, был Пий IV.
МИкеланджело включил себя в роспись Сикстинской капеллы
Микеланджело поставил свою подпись только на одном своем произведении - на "Пьете", своем первом скульптурном шедевре. Он был так хорош, что люди не верили в авторство молодого художника, поэтому он выгравировал свое имя на поясе Девы Марии. После этого в живописных работах его подписью стало рисование самого себя в шедевре. Самый известный автопортрет находится на фреске «Страшный суд», которая находится на стене Сикстинской капеллы. Автопортрет Микеланджело нанесен на изорванную человеческую кожу, которую Святой Варфоломей держит в руках.
Микеланджело ни разу не был женат
О личной жизни Микеланджело известно немного: фактически, известно лишь, что он писал любовные письма и сонеты. При этом большинство его страстных любовных стихов было написано молодым людям.
Больше всего стихов получил от художника Томмазо дей Кавальери. Одним из немногих женщин-адресатов была вдова Виттория Колонна. Колонна была поэтессой, и, похоже, с годами они между ними возникла романтическая дружба, и они вместе писали сонеты.
Больше всего стихов получил от художника Томмазо дей Кавальери. Одним из немногих женщин-адресатов была вдова Виттория Колонна. Колонна была поэтессой, и, похоже, с годами они между ними возникла романтическая дружба, и они вместе писали сонеты.
Микеланджело стал первым западным художником, о котором написали биографическую книгу
Живописец и архитектор Джорджо Вазари был первым, кто опубликовал биографию Микеланджело, еще при его жизни. Однако сочинение Вазари не впечатлило художника, и он попросил своего помощника Асканио Кондиви написать про него книгу. Эта краткая биография была написана в 1553 году, и, как полагают историки, была отредактирована в соответствии с пожеланиями художника.
Микеланджело жил в бедности
Однажды Микеланджело сказал своему ученику Кондиви: «Каким бы богатым я ни был, я всегда жил как бедняк». Он ел, потому что должен был, и не находил радости в еде и питье. Его биограф Паоло Джовио однажды сказал: «Он был настолько грубым и неотесанным по характеру своему, что это лишало потомков любых учеников, которые могли бы последовать за ним». Говорят, что Микеланджело иногда спал в своей одежде и обуви. При этом Микеланджело действительно хорошо зарабатывал и имел возможность жить на широкую ногу - но он просто не нуждался в этом.
Миеланджело работал практически до последнего дня
Микеланджело был трудолюбив и страстно любил свою работу. Даже когда он стал слишком слаб, чтобы рисовать, он все равно управлял и контролировал проекты, за которые взялся и которые вели его ученики. Он работал из дома до последних дней и умер в возрасте 88 лет. Неудивительно, что интенсивная работа сделала его богатым человеком: к моменту смерти его состояние составляло 50 000 флоринов - сегодня это эквивалентно примерно $35 миллионам.
Статуя Давида была вырезана из забракованного куска камня
Микеланджело тщательно отбирал каждый кусок мрамора для скульптуры, чтобы гарантировать его долговечность. Однако всемирно известная статуя Давида была вырезана из выброшенного куска мрамора. Он 40 лет оставался в каменоломне прежде чем Микеланджело взял его в работу. Плита уже несла на себе следы долота и имела шероховатую поверхность из-за десятилетий воздействия стихий.
Но это не помешало Микеланджело вырезать из него пятиметровую статую Давида, над которой он работал в течение трех лет с 1501 года. Увы, изначально плохое качество мрамора означало, что его долговечность ограничена. Недавний анализ показал, что Давид действительно разрушается быстрее, чем другие мраморные статуи того же возраста.
Но это не помешало Микеланджело вырезать из него пятиметровую статую Давида, над которой он работал в течение трех лет с 1501 года. Увы, изначально плохое качество мрамора означало, что его долговечность ограничена. Недавний анализ показал, что Давид действительно разрушается быстрее, чем другие мраморные статуи того же возраста.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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