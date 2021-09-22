Сумасшедший смельчак прошел по канату над Сеной

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Французский смельчак-акробат Натан Полан прошел над Сеной по 70-метровому тросу, один конец которого был привязан к Эйфелевой башне. Толпа зрителей с волнением наблюдала за трюком.
Толпы зрителей в Париже аплодировали Натану Полану, когда он завершил переход через Сену по канату, натянутому на высоте 70 метров.
27-летний акробат тренировался четыре года, чтобы совершить впечатляющий трюк. После окончания своего впечатляющего перехода, длившегося около 30 минут, трюкач от облегчения на некоторое время лег на канат, после чего с триумфом отправился в театр Шайо.
"Это очень красиво - делать трюк на фоне Эйфелевой башни, - говорит Натан. - Когда я шел, я в полной мере осознавал это, и при том совершенно не чувствовал страха".
Натан выполнял трюк босиком. Во время перехода канатоходец сделал несколько остановок для того, чтобы передохнуть и восстановить равновесие. Успешно завершив переход, Натан Полан стал обладателем рекорда как совершивший самый длинный переход по натянутому в воздухе канату в городской среде.
«Было нелегко пройти 600 метров, сосредоточиться, не поддаться давлению общей напряженной атмосферы… но все равно было красиво», - заявил Натан Полан после завершения трюка.
Натану было трудно получить разрешение на трюк, однако его настойчивость сделала свое дело. Кроме того, он признался, что испытывал немалое беспокойство из-за «стресса, связанного с аудиторией, осознания того факта, что множество людей собрались посмотреть на тебя».
Обладатель нескольких мировых рекордов, Полан совершил трюк, чтобы отпраздновать ежегодный День наследия Франции, когда людей приглашают посетить исторические здания и памятники, обычно закрытые для публики. Как сказал канатоходец, ему хотелось «сделать что-то прекрасное и поделиться этим, а также предложить новый взгляд на наследие, сделав его живым».
Натан во время перехода пользовался страховкой - он был привязан страховочным шнуром к канату за ногу. Как признается канатоходец, в детстве он очень боялся высоты, и ему пришлось преодолеть детский страх, прежде чем сделать себе имя своими трюками.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ynews Натан Полан канатоходец новости париж сена трюк франция
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Был бы "сумасшедшим" - шёл бы без страховки.
А так - тренированный парень. Молодец!