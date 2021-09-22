Сумасшедший смельчак прошел по канату над Сеной

Обладатель нескольких мировых рекордов, Полан совершил трюк, чтобы отпраздновать ежегодный День наследия Франции, когда людей приглашают посетить исторические здания и памятники, обычно закрытые для публики. Как сказал канатоходец, ему хотелось «сделать что-то прекрасное и поделиться этим, а также предложить новый взгляд на наследие, сделав его живым».