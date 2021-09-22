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Сумасшедший смельчак прошел по канату над Сеной

Сумасшедший смельчак прошел по канату над Сеной (9 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Натан Полан   канатоходец   новости   париж   сена   трюк   франция   
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Французский смельчак-акробат Натан Полан прошел над Сеной по 70-метровому тросу, один конец которого был привязан к Эйфелевой башне. Толпа зрителей с волнением наблюдала за трюком.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Натан Полан   канатоходец   новости   париж   сена   трюк   франция   
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3  комментария
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Хью́берт 49 минут назад
Не оправдал ожидания большинства собравшихся.
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Кирилл Артумов 6 минут назад
а мистрали у них гамно, и подлотки гамно, и рафали тоже
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Киса Кацман 43 минуты назад
"Сумасшедший смельчак прошел по канату над Сеной" (с)
Был бы "сумасшедшим" - шёл бы без страховки.
А так - тренированный парень. Молодец!
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