В Лас-Вегасе построят Луну

Дэвид Гарсия, городской менеджер Coachella, сказал, что «трудно выразить какое-либо мнение о проекте, который существует только в виде плохо отрисованного графического дизайна». Боб Роджерс, основатель BRC Imagination Arts, которая занимается дизайном аттракционов для корпораций и музеев, утверждает, что, по его мнению, проект слишком амбициозен по своим масштабам. А писатель, подкастер и эксперт по Лас-Вегасу Майкл Трейджер, который управляет сайтом путешествий TravelZork, полагает, что подобны отель просто не нужен Лас-Вегасу. «Люди хотят видеть в Лас-Вегасе казино с лунной базой? Ничего подобного! Им нужны интегрированные спортивные и развлекательные заведения, а также громкие имена на концертных площадках, вот и все. У них просто не будет рынка сбыта».