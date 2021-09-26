FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7511 постов • 1242 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Лас-Вегасе построят Луну

В Лас-Вегасе построят Луну (8 фото + 1 видео)

Автор:
26 сентября 2021 14:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Луна на Земле   гиганты   лас-вегас   мегаломания   новости   отель   проект   
122
8
1
Канадский предприниматель обещает построить в Лас-Вегасе отель в форме Луны. В здании высотой 224 метра будет 4000 номеров, а также собственная лагуна и настоящая "лунная колония". Проект оценивается в $5 миллиардов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   Луна на Земле   гиганты   лас-вегас   мегаломания   новости   отель   проект   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Mowgley Час назад
$5 млрд на проект? Лишь бы деньги распилить

Все уже со времен Незнайки готово, причем в натуральную величину:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как не разориться в эпоху платных подписок Как не разориться в эпоху платных подписок Осторожно, такие огромные штуки могут вызвать приступ мегалофобии Осторожно, такие огромные штуки могут вызвать приступ мегалофобии Британские ВВС тестируют беспилотные автомобили Британские ВВС тестируют беспилотные автомобили Такому кораблю океан маловат! Такому кораблю океан маловат! Сбежавший из тюрьмы узник предпочел безработице камеру Сбежавший из тюрьмы узник предпочел безработице камеру Сумасшедший смельчак прошел по канату над Сеной Сумасшедший смельчак прошел по канату над Сеной
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

383027



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Дезинсектор съел «отравленный» арбуз, чтобы доказать невиновность коллеги из Москвы
2
92
Дезинсектор съел «отравленный» арбуз, чтобы доказать невиновность коллеги из Москвы
Что современные японцы думают об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
8
231
Что современные японцы думают об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
Пермь. Из тихого мальчика - в убийцу. Когда проморгали?
Пермь. Из тихого мальчика - в убийцу. Когда проморгали?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А дома Натаху ждала целая гора неглаженного!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#ynews#фотографии#новости#прикольные#страна#сарказм#шоу бизнес
#история#фото#прикол#gif#смешно#Разное#забавно#смешные#на различный вкус
#интересно#факты#люди#комментарии#СССР#подборка#кино#сша#Россия

На что жалуетесь?

Вернуться