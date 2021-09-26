В Лас-Вегасе построят Луну

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Канадский предприниматель обещает построить в Лас-Вегасе отель в форме Луны. В здании высотой 224 метра будет 4000 номеров, а также собственная лагуна и настоящая "лунная колония". Проект оценивается в $5 миллиардов.
Опубликованы визуализации нового поразительного отеля в Лас-Вегасе, который будет иметь форму Луны и получи имя «Луна». По словам финансирующих проект канадских предпринимателей, его строительство обойдется $5 миллиардов долларов. При высоте 224 метра "Луна" станет вторым по высоте зданием в Городе грехов, разделив второе место с отелем JW Marriott, который в настоящее время является вторым по высоте строением после Strat Observation Tower высотой 350 метров.
Лунный отель, который станет самым большим в мире сферическим зданием, вместит в себя 4000 гостиничных номеров, «кратерное кафе», СПА, казино, лагуну, а гости, ищущие приключений космической эры, смогут сесть на лунный шаттл, который отвезет их в "лунную колонию". Кроме того, здесь расположится центр проведения мероприятий на 5000 гостей, театрально-концертный зал, бутики, несколько пространств для отдыха и конференц-центр.
В отеле также будет работать ночной клуб, который расположится под гигантской моделью космического корабля, огни которого будут освещать танцпол. Запланирован также аттракцион «Enviromax» - дорожка со стеклянным дном, через которое можно будет увидеть имитацию разных виды условий на Земле. В частности, гости смогут увидеть изнутри "глаз бури".
Имитирующая поверхность Луны «лунная колония» станет уникальным преимуществом этого амбициозного проекта. Чтобы получить доступ к колонии, которая будет находиться в верхней половине сферы, гости будут направляться к специальным транспортным станциям, к ожидающим их лунным шаттлам. Шаттлы, спроектированные подобно тележкам на на американских горках, будут катиться по внешним стенам отеля, доставляя гостей вверх. Оказавшись там, гости проведут 90 минут, исследуя пространство площадью 4 гектара, проносясь над кратерами на «лунном багги». Билеты, по предварительным оценкам, обойдутся в $500 на человека
«Когда гости впервые в жизни выйдут на поверхность лунной базы, они поверят, что находятся на Луне, - объясняет Майкл Хендерсон, основавший Moon World Resorts (MWR) вместе со своим деловым партнером Сандрой Мэтьюз.
«Когда гости впервые в жизни выйдут на поверхность лунной базы, они поверят, что находятся на Луне, - объясняет Майкл Хендерсон, основавший Moon World Resorts (MWR) вместе со своим деловым партнером Сандрой Мэтьюз.
Хендерсон и Мэтьюз впервые решили построить лунный отель еще в 2000 году. «Это было классическое озарение, которому в значительной степени способствовали полнолуние и несколько капель пива Гиннесс», - признается Хендерсон. - Наша цель - создать создать аутентичную мегамасштабную копию Луны, включая самую большую сферу в мире».
Диаметр сферы составит 198 метров, она будет опираться на большой диск диаметром 259 метров.
По оценкам, на строительство отеля, который будет создаваться в равной степени из бетона, стали, стекла, алюминия и углеродного волокна, потребуется четыре года. По словам авторов проекта, атмосферу на "лунной базе" постараются максимально приблизить к реальной. «Гости получат реалистичные представления о том, какой именно будет жизнь на следующем обжитом человеком небесном теле», - говорит Хендерсон.
По оценкам, на строительство отеля, который будет создаваться в равной степени из бетона, стали, стекла, алюминия и углеродного волокна, потребуется четыре года. По словам авторов проекта, атмосферу на "лунной базе" постараются максимально приблизить к реальной. «Гости получат реалистичные представления о том, какой именно будет жизнь на следующем обжитом человеком небесном теле», - говорит Хендерсон.
Однако некоторые представители туристического сектора скептически относятся к «Луне». Как сообщалось в прессе, проект изначально предназначался для Коачелла, штат Калифорния, где был представлен еще в 2016 году. В то время Афтаб Дада, генеральный менеджер Hilton в Палм-Спрингс, заявил, что лунный отель «невозможен», добавив: «Если бы существовала хоть одна оговорка, оспаривающая эту невозможность, я бы использовал ее».
Дэвид Гарсия, городской менеджер Coachella, сказал, что «трудно выразить какое-либо мнение о проекте, который существует только в виде плохо отрисованного графического дизайна». Боб Роджерс, основатель BRC Imagination Arts, которая занимается дизайном аттракционов для корпораций и музеев, утверждает, что, по его мнению, проект слишком амбициозен по своим масштабам. А писатель, подкастер и эксперт по Лас-Вегасу Майкл Трейджер, который управляет сайтом путешествий TravelZork, полагает, что подобны отель просто не нужен Лас-Вегасу. «Люди хотят видеть в Лас-Вегасе казино с лунной базой? Ничего подобного! Им нужны интегрированные спортивные и развлекательные заведения, а также громкие имена на концертных площадках, вот и все. У них просто не будет рынка сбыта».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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