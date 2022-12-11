24 животных, которые выиграли приз в генетической лотерее

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Интересный окрас и необычные детали внешности в природе считаются мутациями, но не все мутации плохие и отталкивающие. Некоторые из них подарили нам существ очаровательной внешности. В этом посте вы увидите животных, необычная красота которых получилась от игры генов.
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