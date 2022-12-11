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24 животных, которые выиграли приз в генетической лотерее

24 животных, которые выиграли приз в генетической лотерее

Автор:
11 декабря 2022 21:51
Сообщество : Животные
Метки: Интересные   Необычные   гены   животные   лотерея   мутации   очаровательные   
944
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Интересный окрас и необычные детали внешности в природе считаются мутациями, но не все мутации плохие и отталкивающие. Некоторые из них подарили нам существ очаровательной внешности. В этом посте вы увидите животных, необычная красота которых получилась от игры генов.
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Метки: Интересные   Необычные   гены   животные   лотерея   мутации   очаровательные   
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2  комментария
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32k
Минчанин Полчаса назад
Извините, может кого расстрою, но часть картинок - либо откровенные фейки, либо фотошоп.
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926
Антошка 55 минут назад
Иди домой!
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