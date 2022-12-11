24 животных, которые выиграли приз в генетической лотерее

Интересный окрас и необычные детали внешности в природе считаются мутациями, но не все мутации плохие и отталкивающие. Некоторые из них подарили нам существ очаровательной внешности. В этом посте вы увидите животных, необычная красота которых получилась от игры генов.

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Малыш Йода 0 Источник:

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Хорошему щенку природа дала второй хвост для виляния 0 Источник:

Игра природы 0 Источник:

Он похож на человека, замаскированного под собаку 0 Источник:

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Вы когда-нибудь задумывались, на что похожи кошачьи лапы без шерсти? 0 Источник:

Кот Ширан 0 Источник:

Мудрый учитель 0 Источник:

Эта порода свиней "мангалица" похожа на овцу и ведет себя как собака 0 Источник:

У этого пса на ухе изображен ещё один 0 Источник:

Вылитый Чубакка 0 Источник:

Чтобы ловить белок, нужно самой быть похожей на белку 0 Источник:

Безволосая морская свинка похожа на маленького бегемота 0 Источник:

Это космическая корова 0 Источник:

Модные брови 0 Источник:

У моей морской свинки расцветка шахматной доски 0 Источник:

Его как-будто склеили из двух половинок 0 Источник:

Он удивлен 0 Источник:

Маленький ягуар 0 Источник:

Мастер маскировки 0 Источник:

Телёнок родился с семёркой 0 Источник:

Посмотрите на это чудо природы 0 Источник:

Просто невероятный окрас 0 Источник: