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Актёры, ставшие звёздами, несмотря на физические особенности

Актёры, ставшие звёздами, несмотря на физические особенности

Автор:
01 августа 2023 17:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актёры   внешность   голливуд   звезды   интересное   кино   съемки   факты   
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Голливуд жесток - каждый, кто хочет угодить на Аллею славы, рассматривается под микроскопом. Придраться могут к чему угодно - от фигуры до формы ногтей. Но если человек талантлив, то он пробьёт себе дорогу на экраны, как бы он не выглядел.

Вот несколько голливудских знаменитостей, ставшие востребованными актёрами благодаря, в том числе, своей необычной внешности. Свои "недостатки" они превратили в преимущества и смогли покорить зрительские сердца.


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Эктодермальная дисплазия, приводящая к замедленному росту ногтей, волос и зубов, не стала препятствием для Майкла на пути к славе. Вместо того чтобы скрываться, он использовал свою уникальную внешность для создания культовых персонажей ужасов и фэнтези 70-80-х годов. Заслуженно получив звание "киноубийцы", он с успехом сыграл маньяка в картине "У холмов есть глаза", мутанта в "Гайвере" и демона в "Юном экзорцисте", безжалостного киллера в "Изгнанных дьяволом". Он стал одним из самых запоминающихся и уникальных актёров своего времени.


Мэттью Макгрори, чей рост составлял 230 сантиметров, всегда выделялся в толпе и именно его уникальная внешность принесла ему славу. Не стесняясь своего роста, он с успехом сыграл в таких фильмах, как "Константин: Повелитель тьмы", "Люди в чёрном-2", "Крупная рыба", "Дом тысячи трупов" и также стал неотъемлемой частью сериала "Зачарованные". Он скончался в 33 года из-за сердечной недостаточности, связанной с гигантизмом, но оставил после себя прекрасное кинонаследие.


Голландский актёр Карел Стрейкен с диагнозом "гигантизм" и ростом в 2,13 метра решительно шёл к своей мечте. Обучившись в Амстердамской школе киноискусств и Американском институте кино в Лос-Анджелесе, он стал получать роли странных персонажей, вызывавших огромный интерес у зрителей. В числе наиболее известных ролей дворецкий из сериала "Семейка Аддамс" и великан из "Черного вигвама" в сериале "Твин Пикс". Его уникальный стиль и харизма сделали Карела незаменимым актёром в таких фильмах, как "Звездный путь: Следующее поколение", "Иствикские ведьмы", "Люди в черном" и сериале "Зачарованные".


Верн Тройер также смог обрести славу, благодаря своим физическим особенностям. Его карликовый рост (81 см) сделал его звездой комедий. Он стал узнаваемым после роли маленького клона злодея в "Остина Пауэрса", где, хоть у него и было мало слов, но его ироничное хихиканье покорило сердца зрителей и сделало его образ незабываемым.


Канадец Роберт Мэйллет всегда считал свои два метра роста неподходящими для актёра и стеснялся своей внешности. Но именно благодаря своей внешности он смог проявить свой талант на рестлинг-шоу, выступая под псевдонимом "Гигантский Голиаф". Участвуя в театрализованных выступлениях, Роберт заучивал диалоги и воплощал различные роли, развлекая публику.

Позднее он решил попробовать свои силы в кино и предложения себя не заставили ждать: Робрет снялся в блокбастерах "300 спартанцев" и первой части "Шерлока Холмса". Причём пугающая внешность актёра совершенно не сочеталась с его мягким и отзывчивым характером. В один из дней съёмок "Шерлока" он случайно сильно толкнул Дауни-младшего и весь оставшийся день страшно переживал.


Уорик Дэвис с удивлением обнаружил, что его невероятно маленький рост (107 см) стал основной причиной, чтобы стать частью "Звездных войн". Его бабушка предложила ему принять участие в кастинге, и оказалось, что именно такого персонажа ищут для нового эпизода саги. Всего две части шоу сделали Уорика узнаваемым актёром.

Но настоящим вызовом стало участие в саге про "Гарри Поттера", где он сыграл Профессора Флитвика во всех восьми частях саги, а также гоблина-банкира и гоблина Крюкохвата. Его непередаваемый дар актёрской мимики и эмоций позволил Дэвису создать уникальный образ, который останется в сердцах поклонников всегда.


Питер Динклэйдж является носителем ахондроплазии, приводящей к карликовости.
Он смог обрести славу, несмотря на все преграды. Рост актёра всего 135 сантиметров и это стало поводом для агентов предлагать ему роли исключительно лепреконов и эльфов, но Питер не хотел ограничивать свой актёрский диапазон.

После нескольких лет ожидания он наконец получил роль в драме "Станционный смотритель", которая стала отправной точкой для его карьеры. Его талант был отмечен критиками, а он сам стал узнаваемым и популярным благодаря ролям в фильмах "Смерть на похоронах", "Святой из Лас-Вегаса", "Хроники Нарнии" и "Люди Икс".

Однако главным прорывом в карьере стала роль Тириона Ланнистера в "Игре престолов", которая полностью изменила карьеру Динклейджа и стала образцом прекрасной актёрской игры. В жизни за кадром Питер добродушный и общительный человек, а его любовь к искусству и искренность покоряют всех вокруг.

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Метки: актёры   внешность   голливуд   звезды   интересное   кино   съемки   факты   
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11  комментариев
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112k
parallax Час назад
Слово "несмотря" в заглавии, надо поменять на "благодаря".
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3k
Горбовский 13 минут назад
Владимир Анатольевич Фёдоров
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75k
Viktor 20 минут назад
Винсент Скьявелли (1948-2005) из "Приведения" и других - синдром Марфана.
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1k
Jorr 24 минуты назад
А как же Сики Туранчокс, Он же Владимир Федоров?
У нас и свои уникумы были.
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6k
Кистень Полчаса назад
Тирион Ланнистер-
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21k
Axel 36 минут назад
Михай Месарош

Участие в фильмах:
Коротышка-большая шишка (1988)
Образина (1993)
Чернокнижник 2: Армагеддон (1993)
Музей восковых фигур (1988)
Альф (1986)

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19k
Александр 57 минут назад
Питер конечно харизматичный, ещё и играл не какого-то клоуна, а серьёзного мужика, десницу короля.
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23k
SolomonA Час назад
а где "Челюсти"?
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19k
Дмитрий Час назад
Не совсем актёр, но всё-таки... Брайан Гейнор, он же CHIBI. У него серьёзные проблемы с позвоночником, но он стал одним из лучших исполнителей дабстепа в мире.
Ссылка www.youtube.com
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5k
MPEG-8 2 часа назад
Цирк уродов всегда пользовался популярностью, были даже, кто им завидовал.
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Галочка, которая умерла

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