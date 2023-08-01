Актёры, ставшие звёздами, несмотря на физические особенности

Канадец Роберт Мэйллет всегда считал свои два метра роста неподходящими для актёра и стеснялся своей внешности. Но именно благодаря своей внешности он смог проявить свой талант на рестлинг-шоу, выступая под псевдонимом "Гигантский Голиаф". Участвуя в театрализованных выступлениях, Роберт заучивал диалоги и воплощал различные роли, развлекая публику.

Позднее он решил попробовать свои силы в кино и предложения себя не заставили ждать: Робрет снялся в блокбастерах "300 спартанцев" и первой части "Шерлока Холмса". Причём пугающая внешность актёра совершенно не сочеталась с его мягким и отзывчивым характером. В один из дней съёмок "Шерлока" он случайно сильно толкнул Дауни-младшего и весь оставшийся день страшно переживал.



