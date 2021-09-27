Нил Деграсс Тайсон о конфликте науки и религии !!!

Aмериканский астрофизик, писатель и популяризатор науки. Доктор философии, член Американского философского общества Астроном Карл Саган, преподававший тогда в Корнеллском университете, пытался завербовать Тайсона в Корнелл . Во время интервью с журналистом Даниэлем Симоном доктор Тайсон сказал: «Интересно, что когда я обратился в Корнелл, моё заявление было пропитано моей страстью к изучению и исследованию Вселенной. Каким-то образом приёмная комиссия довела моё заявление до сведения покойного г-на Сагана, и он фактически взял на себя инициативу и позаботился со мной связаться. Он оказал на меня очень вдохновляющее и самое мощное влияние. Г-н Саган был таким же великим, как и Вселенная, моим наставником». Но Тайсон выбрал Гарвард, где специализировался в физике. Тайсон получил степень бакалавра физики в Гарварде в 1980 году и начал свою дипломную работу в Техасском университете в г. Остин, где и получил степень магистра астрономии в 1983 году. Он начал докторскую программу в Техасском университете, но перешёл в 1988 году в Колумбийский университет, где и получил докторскую степень астрофизика в 1991 году. Тайсон также участвует в Академии обмена знаниями НАСА.

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2021-09-27T17:32:59+03:00