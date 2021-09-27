Нил Деграсс Тайсон о конфликте науки и религии !!!

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Тайсон окончил среднюю, с научным уклоном, школу (Бронкс, 1972—1976), где он был капитаном команды по борьбе и главным редактором школьного Физического научного журнала. Тайсон интересовался астрономией с самого раннего возраста — и с одержимостью изучал её подростком — в конце концов, даже получил некоторую известность в сообществе астрономов и читал лекции на эту тему в возрасте 15 лет.
Нил Деграсс Тайсон говорит об отсутствии научной грамотности у взрослых людей,о религии, вмешивающейся в образование.
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Aмериканский астрофизик, писатель и популяризатор науки. Доктор философии, член Американского философского общества Астроном Карл Саган, преподававший тогда в Корнеллском университете, пытался завербовать Тайсона в Корнелл . Во время интервью с журналистом Даниэлем Симоном доктор Тайсон сказал: «Интересно, что когда я обратился в Корнелл, моё заявление было пропитано моей страстью к изучению и исследованию Вселенной. Каким-то образом приёмная комиссия довела моё заявление до сведения покойного г-на Сагана, и он фактически взял на себя инициативу и позаботился со мной связаться. Он оказал на меня очень вдохновляющее и самое мощное влияние. Г-н Саган был таким же великим, как и Вселенная, моим наставником». Но Тайсон выбрал Гарвард, где специализировался в физике. Тайсон получил степень бакалавра физики в Гарварде в 1980 году и начал свою дипломную работу в Техасском университете в г. Остин, где и получил степень магистра астрономии в 1983 году. Он начал докторскую программу в Техасском университете, но перешёл в 1988 году в Колумбийский университет, где и получил докторскую степень астрофизика в 1991 году. Тайсон также участвует в Академии обмена знаниями НАСА.
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Те, кто Верует неистово?
Те, кого раздражают то, что он говорит чистейшую правду?
Те, кто просто глуп?
Те, кто считает доказательную науку глупостью?
Те, кто слепо верит своему духовному наставнику (или "эксперту" из интернета)?
Наука это не конь в вакууме. Не вещь в себе. Наука это способ постижения окружающего мира. Только инструмент. И как любой инструмент она находится в чьих то руках. Руках человека. Этот человек создаёт инструмент, учится с ним работать и применяет его. Более того, самым современным и действенным инструментом всегда владел человек в военной форме. Да да! Основной двигатель науки это война.
И вот вы хотите разделить науку и нравственность? То есть освободить от нравственных ограничений? Ну тогда нам всем пи...ц!