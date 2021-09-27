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Нил Деграсс Тайсон о конфликте науки и религии !!!

Нил Деграсс Тайсон о конфликте науки и религии !!! (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2021 17:32
Метки: Бред Религии   видео   наука   нил деграсс тайсон   факты   
644
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Тайсон окончил среднюю, с научным уклоном, школу (Бронкс, 1972—1976), где он был капитаном команды по борьбе и главным редактором школьного Физического научного журнала. Тайсон интересовался астрономией с самого раннего возраста — и с одержимостью изучал её подростком — в конце концов, даже получил некоторую известность в сообществе астрономов и читал лекции на эту тему в возрасте 15 лет.

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Метки: Бред Религии   видео   наука   нил деграсс тайсон   факты   
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9k
Majul 4 часа назад
Мне интересно кто лепит минусы?
Те, кто Верует неистово?
Те, кого раздражают то, что он говорит чистейшую правду?
Те, кто просто глуп?
Те, кто считает доказательную науку глупостью?
Те, кто слепо верит своему духовному наставнику (или "эксперту" из интернета)?
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7k
portmen77 52 минуты назад
Подождите, давайте мух отдельно от котлет.
Наука это не конь в вакууме. Не вещь в себе. Наука это способ постижения окружающего мира. Только инструмент. И как любой инструмент она находится в чьих то руках. Руках человека. Этот человек создаёт инструмент, учится с ним работать и применяет его. Более того, самым современным и действенным инструментом всегда владел человек в военной форме. Да да! Основной двигатель науки это война.
И вот вы хотите разделить науку и нравственность? То есть освободить от нравственных ограничений? Ну тогда нам всем пи...ц!
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Утренний вечер portmen77 2 минуты назад
Если ты не дурак, то поведай нам, какие военные сделали великие открытия? Ну там хотя бы в XVI-XVII веках?
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21k
Влад 2 часа назад
Где то вычитал гениальную фразу - "Надо либо верить, либо думать". Она очень коротко и точно передает всю суть конфликта религии и науки.
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18k
Anna 3 часа назад
вот это еще можно почитать "Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!"
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−89
Mosgaz 3 часа назад
Нил респект!!! Можно даже не смотреть он всегда прав, даже если не прав.
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73
дунаев дмитрий 3 часа назад
за Тайсона плюс даже не смотря!
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Утренний вечер MatveiVainrub 42 секунды назад
не отрицает - уже хорошо:-))) хотя, он наверное имел ввиду другого Тайсона...
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