Как попасть в самый закрытый и самый элитный секс-клуб SNCTM

Пара, посетившая клуб, рассказала порталу Daily Star о том, как туда попасть и что там происходит.

Для того чтобы стать членом элитного клуба, нужно подать заявку и пройти собеседование по телефону. В клуб принимают только надёжных, позитивных и открытых людей. Ещё одно главное условие - анонимность: многие члены клуба публичные личности.