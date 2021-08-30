Как попасть в самый закрытый и самый элитный секс-клуб SNCTM

SNCTM - это самый знаменитый элитный секс-клуб в мире, который находится в Беверли-Хиллз. Попасть в SNCTM очень сложно - членство в клубе стоит пять с половиной миллионов (75 тыс. долларов). Кроме того, чтобы попасть на закрытые вечеринки, нужно пройти отбор.
Пара, посетившая клуб, рассказала порталу Daily Star о том, как туда попасть и что там происходит.
Для того чтобы стать членом элитного клуба, нужно подать заявку и пройти собеседование по телефону. В клуб принимают только надёжных, позитивных и открытых людей. Ещё одно главное условие - анонимность: многие члены клуба публичные личности.
Начинается вечеринки скромно - мужчины приезжают в чёрных смокингах, а женщины в чёрных коктейльных платьях, под которыми эротичные наряды. На входе гостей осматривают и просят сдать телефоны. Вечеринка проходит в закрытом пентхаусе, куда ходит личный лифт. Обычный человек не сможет в него попасть без приглашения.
"Затем они проводят вас к личному столику, где потрясающая официантка приносит бутылку вашего любимого напитка, а на сцену выходят модели, но при этом вы чувствуете себя так, будто находитесь в комнате одни. Это напоминает чувство, когда ты впервые влюбился и у тебя потеют ладони", - рассказали посетители на условиях анонимности.
Спустя время гости начинают общаться друг с другом, одежды на людях становится всё меньше.
"Все такие тёплые, общительные и хотят интимной близости", — рассказывает героиня истории.
На трёх этажах пентхауса располагаются разные тематические комнаты. По пути на всех этажах можно встретить танцовщиц и танцоров, готовых удовлетворить любое желание гостей. Если другие гости не возражают, вы можете присоединиться к ним. Выбрав одну из спален в чёрно-красных тонах, пара осталась наедине с четырьмя прекрасными незнакомками.
"В конце ночи мы поняли, что воплотили в жизнь фантазии, о которых даже не подозревали", - рассказали посетители.
После посещения клуба у пары завязались тёплые отношения с другими участниками клуба.
"SNCTM изменил нашу жизнь во многих отношениях, и для нас большая честь быть частью этого эксклюзивного сообщества"
Источник:
- 20+ мужчин, за поступки которых хочется пожать им руку
- 20+ людей, которые выдали себя за тех, кем не являются - и им поверили
- Леопард укусил модель за голову и лицо на фотосессии
- На стройке нашли зверька, который был полностью покрыт глиной
Понравилось22
Типа тут целевая аудитория этого клуба заседает и решили рекламный пост запилить?
..