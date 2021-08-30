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Как попасть в самый закрытый и самый элитный секс-клуб SNCTM

Как попасть в самый закрытый и самый элитный секс-клуб SNCTM (5 фото)

Автор:
30 августа 2021 15:52
Сообщество : Голая правда
Метки: SNCTM   бдсм   видео   истории   клуб   факты   фото   
4710
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SNCTM - это самый знаменитый элитный секс-клуб в мире, который находится в Беверли-Хиллз. Попасть в SNCTM очень сложно - членство в клубе стоит пять с половиной миллионов (75 тыс. долларов). Кроме того, чтобы попасть на закрытые вечеринки, нужно пройти отбор.

Пара, посетившая клуб, рассказала порталу Daily Star о том, как туда попасть и что там происходит.

Для того чтобы стать членом элитного клуба, нужно подать заявку и пройти собеседование по телефону. В клуб принимают только надёжных, позитивных и открытых людей. Ещё одно главное условие - анонимность: многие члены клуба публичные личности.

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Начинается вечеринки скромно - мужчины приезжают в чёрных смокингах, а женщины в чёрных коктейльных платьях, под которыми эротичные наряды. На входе гостей осматривают и просят сдать телефоны. Вечеринка проходит в закрытом пентхаусе, куда ходит личный лифт. Обычный человек не сможет в него попасть без приглашения.

"Затем они проводят вас к личному столику, где потрясающая официантка приносит бутылку вашего любимого напитка, а на сцену выходят модели, но при этом вы чувствуете себя так, будто находитесь в комнате одни. Это напоминает чувство, когда ты впервые влюбился и у тебя потеют ладони", - рассказали посетители на условиях анонимности.

Спустя время гости начинают общаться друг с другом, одежды на людях становится всё меньше.

"Все такие тёплые, общительные и хотят интимной близости", — рассказывает героиня истории.

На трёх этажах пентхауса располагаются разные тематические комнаты. По пути на всех этажах можно встретить танцовщиц и танцоров, готовых удовлетворить любое желание гостей. Если другие гости не возражают, вы можете присоединиться к ним. Выбрав одну из спален в чёрно-красных тонах, пара осталась наедине с четырьмя прекрасными незнакомками.

"В конце ночи мы поняли, что воплотили в жизнь фантазии, о которых даже не подозревали", - рассказали посетители.

После посещения клуба у пары завязались тёплые отношения с другими участниками клуба.

"SNCTM изменил нашу жизнь во многих отношениях, и для нас большая честь быть частью этого эксклюзивного сообщества"

Источник:

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Метки: SNCTM   бдсм   видео   истории   клуб   факты   фото   
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12k
Вася 2 часа назад
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31k
Korolev 11 минут назад
Илита, хле...
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9k
Sehenswuerdigkeiten 22 минуты назад
Похоже на рассказанный рекламный ролик
Ну чтож, пойду копить 55 тысяч $
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2k
leto2016 Полчаса назад
Ну не знаю зачем мне забугорный клуб, разве чтоб быть причастным к брэнду. Ну мне это не нужно. За такие бабки я в столицу сгоняю к супер-мега-гипер-шлюхам, и месяц буду по четыре фантазии в неделю воплощать.
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1k
Дядюшка Шнеур 38 минут назад
Последние 4 тысячи лет ничего не меняется
Пожрать, потра.х.ся..
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231
Сигизмунд Лазаревич 55 минут назад
Хороший клуб, хоть и далеко от мкад
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2k
Заряд бодрости Час назад
в фильме "Stretch" как про один такой показывают. Яб сходил
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9k
harlamov Час назад
А зачем это на фишках?
Типа тут целевая аудитория этого клуба заседает и решили рекламный пост запилить?
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646
tretii Час назад
школьник написал сочинение, как будет у меня в жизни- после школы с первой зарплаты,,,ржу не мАгу
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28k
Кот Баюн Час назад
Куита полнейшая, за такие бабки модно не одну мечту и фантазию воплотить :)
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14k
Вася Александрович Час назад
Сатанизм в чистом виде.
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11k
Великий Кормчий 2 часа назад
Старый я для всего этого...
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1k
Mikhail K 2 часа назад
Вспомнился фильм "С широко закрытыми глазами"
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2k
Ertin 2 часа назад
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5k
Алексей 2 часа назад
Беверли Хилз помнится в Лос Анжелесе, а у Вас гео-теги на фотках Нью-Йорк, Майами и Лондон)
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2k
NIS 2 часа назад
Налетела грусть , ну что-ж , пойду , вступлю
..
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