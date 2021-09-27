Ну все: IKEA перестанет выпускать знаменитую бизнес-акулу

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Покупатели заметили, что на сайте компании отсутствует в продаже синяя акула Blahaj ("Блохэй").
Они обратились в службу поддержки магазина и те ответили, что акулы нет на складах. После чего добавили, что с апреля 2022 года ее снимут с производства.
Возмущенные поклонники игрушки устроили в сети акцию поддержки Блохэй, с требованием вернуть ее на полки магазинов IKEA.
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Вообще, конечно, тренд на Блохэй пошел еще давно, еще в 2018 году пользователи англоязычного интернета обратили внимание на то, как популярна у русских именно эта игрушка шведской компании. Да, в других странах ее тоже любят, но так как в России - нигде больше.
Волна популярности началась еще в апреле 2018 года, когда в сети разместили старый мем "Без разницы". Люди посмеялись и пошли за своими Блохэями. И понеслась.
Кто-то заводил акуле собственную страницу в Инстаграм и они набирали огромную популярность.
А кто-то из предприимчивых товарищей скупал их в огромном количестве, чтобы потом втридорога перепродавать на авито.
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просто он страшноват, конечно, но такой мягкий)