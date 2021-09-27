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Ну все: IKEA перестанет выпускать знаменитую бизнес-акулу

Ну все: IKEA перестанет выпускать знаменитую бизнес-акулу (7 фото)

Автор:
27 сентября 2021 14:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: акула   забавное   игрушка   икея   новости   смешное   соцсети   
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Покупатели заметили, что на сайте компании отсутствует в продаже синяя акула Blahaj ("Блохэй").
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Метки: акула   забавное   игрушка   икея   новости   смешное   соцсети   
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15  комментариев
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1k
virocs 2 часа назад
Вчера был в ikea валяется море акул
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332
Nаnе First NameLаst 7 минут назад
Жалкие потуги маркетологов IKEA.
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1k
Чучело Мяучело 12 минут назад
Есть акула, но как подушка просто супер зашел медведь, походж на Балу из Маугли и на ощупь как махровое полотенце, только длиннее нити. Дети выросли, не смог его выкинуть... Живет на диване теперь
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5k
kleyman Полчаса назад
Что за херня?
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3k
Слава Андреев Час назад
это как два года назад. Продукты в магазине заканчиваются. Полки пустые. И все ломанулись скупать)))))
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9k
Andrey Час назад
IKEA это что? А, вспомнил. Это магазин, из которго хрен выйдешь))))
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6k
Ковыль Перистый 2 часа назад
У меня есть такая акула, у мелкой отжала. В качестве подушки использую
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374
Anal Aggressor Ковыль Перистый Час назад
А просто подушку?
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76
mishka79 2 часа назад
что-то так себе реклама, не зашло, идите в щель со своими акулами
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332
Nаnе First NameLаst Digektor 4 минуты назад
Зачем так? Можно просто сказать - идите туда, куда солнце не светит.
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