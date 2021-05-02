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Таксист перепутал клиента с трупом

Таксист перепутал клиента с трупом (2 фото)

Автор:
02 мая 2021 20:14
Сообщество : Жить в России
Метки: жить в россии   забавное   новости   случай   смешное   такси   
825
2
Пасхальным воскресеньем водитель таксист посчитал, что его пассажир скорее мертв и повез его в полицию.

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Метки: жить в россии   забавное   новости   случай   смешное   такси   
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3  комментария
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773
Миша Час назад
Уже и помечтать нельзя, какие ещё у таксистов радости.
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andrey morozov Час назад
Вот такие вот таксисты пошли, даже где пульс искать не знают
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