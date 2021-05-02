Таксист перепутал клиента с трупом

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Пасхальным воскресеньем водитель таксист посчитал, что его пассажир скорее мертв и повез его в полицию.
Он сообщил правоохранителям, что он приехал на вызов, на заднее сиденье сел мужчина и там же потом и скончался.
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