Как снимали "Остров головорезов"

А ведь студия на этот фильм возлагала большие надежды. У Carolco неважно шли дела после череды небольших провалов, но "Остров головорезов" должен был исправить ситуацию.

На главную мужскую роль был приглашен Майкл Дуглас, карьера которого тогда была на пике. Одним своим присутствием, Дуглас мог привлечь зрителей в кинотеатры, но когда до актёра доползли слухи о том, что у студии финансовые проблемы, он от участия в фильме отказался.