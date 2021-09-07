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Как снимали "Остров головорезов"

Как снимали "Остров головорезов" (9 фото)

Автор:
07 сентября 2021 10:09
Сообщество : Кино
Метки: актеы   интересно   кино   роль   съемка   фильм   
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В Книге рекордов Гиннеса этот фильм значится как самый провальный. Из-за него пошла по миру студия Carolco, на счету которой было немало кассовых фильмов.


А ведь студия на этот фильм возлагала большие надежды. У Carolco неважно шли дела после череды небольших провалов, но "Остров головорезов" должен был исправить ситуацию.


На главную мужскую роль был приглашен Майкл Дуглас, карьера которого тогда была на пике. Одним своим присутствием, Дуглас мог привлечь зрителей в кинотеатры, но когда до актёра доползли слухи о том, что у студии финансовые проблемы, он от участия в фильме отказался.

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Впрочем, это одна из версий о причинах ухода Дугласа. По другой из версий, актёр, будучи загруженным работой, боялся, что не сможет как следует подготовиться к роли.


Слух о том, что Дуглас отказался от роли, быстро разошлись по Голливуду и пригласить именитого актёра в "Остров головорезов" стало невыполнимой задачей.


На замену Дугласу нашли Мэттью Модайна, который уже немного умел фехтовать, что облегчало подготовку к роли.

Режиссёром фильма был Ренни Харлин. Пока режиссёр был занят срочным поиском актёра на главную роль, декорации начали возводить без него. То, что по итогу Харлин увидел, его не устроило и декорации пришлось переделывать.


Главная женская роль досталась Джине Дэвис, будущей жене режиссёра. Режиссёр и актриса поженились перед самым началом съёмок.


Руководство студии настаивало на том, что Джина Дэвис не подходит для этой роли. Однако, режиссёр свое решение не изменил.

У Джины Дэвис не было подобного опыта съёмок, приключенческие фильмы не являлись её стихией. Многие трюки актрисе приходилось выполнять без помощи дублёров и синяки стали её постоянными спутниками.

В фильме вообще всё очень натурально. Львиная доля бюджета была потрачена только на реалистичные декорации.


Для фильма были созданы тысячи костюмов и сотни единиц оружия. А также, были построены два настоящих парусных корабля, сражением которых открывается фильм. На одном из кораблей, как это часто бывает с декорациями в батальных сценах, случился пожар.

Съёмки проходили на Мальте и туда пришлось доставлять несколько десятков лошадей, что тоже влетело в копеечку.

Одна из ролей в фильме досталась Оливеру Риду, который славился свои непростым характером. О его поведении на съёмочной площадке есть много слухов, вплоть до того, что он подрался с Джиной Дэвис. Была драка или нет, непонятно, но тем не менее довольно быстро Рид был уволен.

Увольнялись и другие члены съёмочной группы из-за постоянно вспыхивавших конфликтов.

Проблемы копились, а бюджет фильма всё увеличивался. В какой-то момент из фильма пытались сбежать даже Джина Дэвис и Ренни Харлин, но их уже не отпустили.

Планировалось, что фильм уложится в бюджет, который составлял 65 миллионов, но в процессе съёмок, сумма увеличилась до 98 миллионов. Но даже эти деньги закончились раньше, чем съёмки фильма и режиссёру пришлось вносить в кассу собственные средства.

Когда фильм всё же был снят, денег на рекламную кампанию не было совсем. Сам по себе фильм динамичный, увлекательный и красивый, но зрители о нём просто не узнали своевременно. Как итог, в кинопрокате "Остров головорезов" собрал лишь 10 миллионов, став одним из главных провалов в истории кино.


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Метки: актеы   интересно   кино   роль   съемка   фильм   
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6  комментариев
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7k
Ysik 2 часа назад
Как же мне нравился этот фильм. В детстве смотрел его раза три. Недавно пересматривал его вместе с сыном, ему тоже очень понравилось.
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1k
Андрей Манахов 9 минут назад
Очень интересный фильм. Всем рекомендую к просмотру. К сожалению, прокат выкидывает странные фокусы.
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354
bagerovo86 39 минут назад
Офигенное кино!
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35k
Франц Лефорт Час назад
Странная ситуация,я бы даже сказал,мистическая. По мне,так фильм отличный,до сих пор пересматриваю. И такой провал......Очень странно....
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11k
Хью́берт Час назад
Я когда Пиратов карибского моря смотрю, всегда этот фильм вспоминаю, уж очень много отсылок.
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