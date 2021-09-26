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В Липецке мужчина с ножом атаковал своё отражение в лифте

В Липецке мужчина с ножом атаковал своё отражение в лифте (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 сентября 2021 16:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   липецк   лифт   нападение   отражение   
558
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Осень – сложное время года, хмурое небо, опадающие листья и невыносимое чувство того, что зима близко.  

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Метки: видео   липецк   лифт   нападение   отражение   
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17  комментариев
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12k
Великий Кормчий 44 минуты назад
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Паисий 14 секунд назад
Кай в России-матушке озверел в край. Со всеми бывает. Ждём видео с Гердой.
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15k
ЦСКА 12 минут назад
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7k
кот базилий 22 минуты назад
Обдолбаный наркоша, и что ему будет если найдут??? Ничего,..... он же никого не зарезал (пока).
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1k
閃光 24 минуты назад
После первого удара цвета появились. Может зеркало сломалось и в ч/б показывало? Было время так телеки "настраивали".
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1k
Mowgley Полчаса назад
Просто представил - просыпается этот синяк утром, а отражение с ножом в груди у кровати дохлое валяется
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8k
vit Полчаса назад
Жаль ему кулак с ножом с башку не отскочил
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9k
Star Link 37 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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60k
Опиум для народа 37 минут назад
Пора уже алкашей брать на карандаш и на принудительное лечение.
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7k
Колорад 39 минут назад
Он этого ****ра в Химках видел. Деревянными членами торгует!
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smokes 46 минут назад
тараканов давил.. только не учел что они в голове..
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213
Andrey 48 минут назад
осенний депресняк ! кто то наливает коньяк и врубает Сплин,а кто то как этот д.а.л.б.а.йо. б крушит лифт !
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1k
Владимир 59 минут назад
Белку прогонял.
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