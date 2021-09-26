В Липецке мужчина с ножом атаковал своё отражение в лифте

Как не разориться в эпоху платных подписок

Издевательства над девушкой-инвалидом в липецком техникуме попали на видео

В Ульяновске инвалид-колясочник отбил своего пса от бродячих собак

16-летний чемпион мира по джиу-джитсу одолел напавшего на него взрослого мужчину

СМИ опубликовали видео нападения Бекмансурова на университет

Подозреваемый в убийстве трех человек и нападении на отдел полиции найден и задержан