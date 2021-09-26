В Липецке мужчина с ножом атаковал своё отражение в лифте

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Осень – сложное время года, хмурое небо, опадающие листья и невыносимое чувство того, что зима близко.
В Липецке мужчина настолько был обеспокоен скорым наступлением холодов, что, приняв на грудь, решил разобраться со Снежной Королевой. В ночь с 25 на 26 сентября он зашёл в лифте второго подъезда дома №7а по улице Елецкое шоссе и увидел в зеркале то, что привело его в состояние агрессии.
С ножом в руке он нападал на своё отражение в зеркале лифта, упоминая Снежную Королеву. Запись этого странного «боя с тенью» появилась в местных пабликах. Жильцов дома просят помочь опознать «синего Кая», ведь не известно, что могло бы случиться, если в лифте оказались бы пассажиры.
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