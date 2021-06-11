2656
7
После скандала, вызванного обрушением рейтинга сериала «Анна Болейн» с Джоди Тернер-Смит в главной роли, сайт IMDb решил изменить историю и выставил новые оценки.
Сериал, появившийся на экранах 1 июня 2021 года, стал примером сокрушительного провала с крайне низкими рейтингами - шоу едва смогло набрать 1,2 балла из 10 на основании более 1500 зрительских рецензий на сайте IMDb.
Пользователи были недовольны не только актерским кастингом (напомним, королеву Англии в сериале играет чернокожая актриса) - претензии зрителей касались и режиссуры. "Недостоверный и с ужасными диалогами" - это мнение посмотревших сериал чаще других встречалось среди отзывов в Сети.
×
После такого поражения, казалось бы, исправить что-то уже невозможно. Но не для IMDb! Сайт обнулил прежние низкие оценки, и теперь рейтинг сериала составляет 6,9 баллов из 10 возможных.
Ситуацию с обнулением IMDb не комментирует. Отзывов на сериал уже много больше, негативные, написанными одними из первых, тоже сохранены. Их можно прочесть на странице обзоров. Также на сайте оставлены график распределения пользовательских оценок. Судя по нему, минимальную оценку «Анне Болейн» поставили 94,2% пользователей. Некоторые в соцсетях считают, что негативные оценки - это всего лишь атака троллей. Правда, так думают не все.
Реакция соцсетей
и правильно сделали, надеюсь снова набегут и еще разок так сделают, чтобы снимать подобное в надежде на одобрение общества не было.— 1 (@PushaKapusha) June 11, 2021
Т.е. они сами подтвердили что кому надо - можно накрутить рейтинг, а кому надо - можно и скрутить, забавно конечно, доверие к IMDb только вырастет.— Изумруд (@HYYHwSzw4OpZiMK) June 11, 2021
Источник:
Ссылки по теме:
- 10 известных актёров и актрис, которые получали за свои роли антипремию «Золотая малина»
- 10 отличных фильмов с Моникой Беллуччи
- Зарубежные зрители обрушили рейтинг нового сериала про Анну Болейн с темнокожей актрисой
- Видеосалоны: место где мы впервые узнали о страхе
- Актер Сэмюэл Л. Джексон назвал пять любимых фильмов со своим участием
65
Понравилось65
Новости партнёров
А вот недавно в Белоруссии....))))
Я лично на imdb трижды ему единицу ставил.
Пойду ка ещё раз зайду с других акков.
стучать сюда https://www.imdb.com/title/tt13406036/?ref_=lgn_tt_rthttps://www.imdb.com/title/tt13406036/?ref_=lgn_tt_rt
"NOTE: Our rating mechanism has detected unusual voting activity on this title. To preserve the reliability of our rating system, an alternate weighting calculation has been applied."
"Внимание: наш механизм расчёта рейтинга обнаружил необычную активность голосования. Для обеспечения надёжности нашей рейтинговой системы применена альтернативная методика расчёта рейтинга".
Другими словами они просто проставляют число на своё усмотрение, в том могут просто игнорировать низкие оценки.
Сарказм активирован.