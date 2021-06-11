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Обнулили, накрутили: киносайт IMDb исправил рейтинг сериала с темнокожей королевой Англии

Обнулили, накрутили: киносайт IMDb исправил рейтинг сериала с темнокожей королевой Англии (7 фото)

Автор:
11 июня 2021 14:27
Сообщество : Кино
Метки: imdb   анна болейн   кино   обнуляй   оценки   рейтинг   
2656
7
После скандала, вызванного обрушением рейтинга сериала «Анна Болейн» с Джоди Тернер-Смит в главной роли, сайт IMDb решил изменить историю и выставил новые оценки.
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Метки: imdb   анна болейн   кино   обнуляй   оценки   рейтинг   
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8k
Valiko 2 часа назад
imdb-шники поставили свою репутацию вот на это гуано? Было бы чего ради жертвовать, а тут еще так палевно.
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−25
Лучший Друг 5 минут назад
Ну у нас под выступлениями путина и соловьёва тоже рейтинг поправляют постоянно....

А вот недавно в Белоруссии....))))
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15k
Денис 17 минут назад
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7k
Михаил 17 минут назад
Действительно 3.14доры обнулили рейтинг. Я за это д...мо уже голосовал. Ну ничего, проголосовал снова.

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12k
Михаил Гривин 21 минуту назад
Все логично: вот в Японии в средние века бабам нельзя было в театре кабуки играть, там ообще можно было только "зрелым мужчинам" играть - ну они и играли всех подряд, включая баб и предметы мебели (думаете, у кого Лапенко учился?) А теперь нельзя играть белым гетеросексуалам любого пола - и белых играют черные или педрилы. А иногда, как в случае с Золушкой - и черные, и педрилы одновременно. Можете меня опять, блядь, банить за нетолерантность.
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15k
Денис Полчаса назад
Да что ж такое.
Я лично на imdb трижды ему единицу ставил.
Пойду ка ещё раз зайду с других акков.
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3k
KL11 Полчаса назад
поставил единичку.
стучать сюда https://www.imdb.com/title/tt13406036/?ref_=lgn_tt_rthttps://www.imdb.com/title/tt13406036/?ref_=lgn_tt_rt
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117
Сезенов Андрей 45 минут назад
Не проблема. Заходим ещё раз на imdb и голосуем повторно.
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16
Сергей Жиглов Сезенов Андрей 22 минуты назад
Зашел, посмотрел - не получится. В комментарии к оценке рейтинга написано:
"NOTE: Our rating mechanism has detected unusual voting activity on this title. To preserve the reliability of our rating system, an alternate weighting calculation has been applied."
"Внимание: наш механизм расчёта рейтинга обнаружил необычную активность голосования. Для обеспечения надёжности нашей рейтинговой системы применена альтернативная методика расчёта рейтинга".
Другими словами они просто проставляют число на своё усмотрение, в том могут просто игнорировать низкие оценки.
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20k
hebpat 48 минут назад
С чёрной героиней лучше смотрится, а то когда в сериале "Тюдоры" белой женщине голову отрубают, как то брррр..., смотрится.
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−70
vova old 52 минуты назад
Да нет по-моему всё проще после первой публикации что чёрная актриса получила минимальное рейтинги все чёрные никому ненужные бабы, а их огромное количество тут же полезли ставить лайки и выписать высокие оценки. в этом их сила не надо ничего было обновлять, просто они обучены защищать себя ,даже в тех случаях где это делать не надо
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9k
Василенко Татьяна 52 минуты назад
Да задолбали уже этих негров пихать везде, защищать, восхищаться их талантами необыкновенными... Они заполонили уже почти весь мир (слава богу, что пока у нас они не так раскручены) - их "толерантные" в жопы целуют, а они уже реально наглеют с каждым днем...
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7k
Natrogrii Час назад
Если говну поставить оценку 10 - оно от этого говном быть не перестанет.
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49k
alertol Час назад
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22k
Юрьевич Час назад
Ну не умеют они грамотно обнулять и накручивать

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2k
Дон Перец Час назад
Зачем идти против исторической правды и снимать такое кино? Изощряются кто получше поцелует чёрную жопу?
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7k
Dima Час назад
Я всё жду, когда негры будут играть Ку-клукс-клановцев, плантаторов, конкистадоров, Адольфа Гитлера, а белые рабов плантаторов, Нельсона Манделлу, Мартина Лютера Кинга и наконец Джорджа Флойда и т.д.
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129
jan Час назад
На кинопоиске все в порядке: 1.4
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258
JJg Час назад
Это призыв ко всем, чтобы кроме кола ещё и отзывы накатали, кто что думает
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Лео Рудакопски Час назад
В 21-м веке выть по поводу цвета кожи!.. Какая разница, белый актер играет или черный. Главное - какой актер! Вот о чем надо говорить, а не о цветах.
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258
JJg Лео Рудакопски Час назад
Когда актёр играет роль, например, какого-то полицейского, президента и так далее (не какого-то конкретно, а вообще гипотетического) - это одно. А тут речь идёт об исторической личности, нужно же соблюсти достоверность хоть немного. А то так можно и на роль Ивана Грозного женщину (можно и китаянку) поставить. А что, главное чтобы играла хорошо.
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5k
Николай Час назад
Да насрать...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
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