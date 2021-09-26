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Удивительный случай на австралийской дороге

Удивительный случай на австралийской дороге (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 сентября 2021 14:08
Сообщество : Автомир
Метки: Австралия   автомобили   видео   дорога   тормоза   
2032
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На дороге может произойти что угодно. К примеру, у автомобиля может отказать тормозная система и тогда поездка становится действительно экстремальной.

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Метки: Австралия   автомобили   видео   дорога   тормоза   
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22  комментария
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Umbleja Anton 57 минут назад
Произошло это все в городе Дарвин, Австралия. У женщины произошел сердечный приступ и она не справилась с управлением. Скажу честно это чудо что она пролетела не задев не одну машину так как был час пик. Влетела она в здание, подушки безопастности не сработали. Также в машине была 2 летняя дочка. Все живы как сообщили не было серьезных травм. Есть фотка после аварии тока чет мне не добавить из за кармы
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1k
Андриан 9 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
VPJ 21 минуту назад
Да, что ж вы о Австралии так не интересно рассказываете. Это обыкновенная дорожная ситуация. А вот необычная дорожная ситуация, это когда водитель мувера, ведя свой автопоезд из Камберры в Дарвин, где-то на Северных территориях захотел по, ну перистальтика работает, так же как движок, но нигде нет сортира. Вокруг только кенгуру, аборигены, динго и врожденный страх, что если поссышь там где не надо ссать или штраф, или укус в ...от змеи или насЮкомова. И вот он видит на обочине заветную кабинку с табличкой "OPEN", вдавливает тормоза до полу, останавливает свой автопоезд, бежит расстёгивая ширинку джинсов, доставая, нет не ... .......а австралийский доллар, и подбегая к будке читает "CLOSED". Опоздал)))))Тормозил)))) Вот необычная дорожная история в Австралии.
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20k
Ватаку Накомоде 59 минут назад
Испугались?
Обосрался!
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4k
Dedushka Час назад
Этот сюжет в Австралии вчера в новостях показывали.За рулём была женщина,везла дочку,отделались испугом и синяками,сейчас полиция разбирается,что это было,тормоза или тётю переклинило...
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19k
BiZ Час назад
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1k
Mowgley 2 часа назад
"но вот испугаться успели многие".
Скорее, не успели, а просто ох@ели от мгновенного шоу перпендикулярного вождения
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22k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
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1k
閃光 2 часа назад
Ссылка coub.com
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
Жаль нет продолжения и финала, сдается мне улетел он по полной на такой скорости...
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
фига се он проскочил)))
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Джамшут из Пятигорска? Норрм
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1k
fraxinus 2 часа назад
Все по встречке.
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6k
BenderRodriguez 2 часа назад
Это просто шикарно! :) Там похоже водители и не поняли, что произошло! :)
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