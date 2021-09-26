Удивительный случай на австралийской дороге

2032
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На дороге может произойти что угодно. К примеру, у автомобиля может отказать тормозная система и тогда поездка становится действительно экстремальной.
Так, в Австралии на камеру видеонаблюдения попал удивительный кадр. С прилегающей дороги на оживлённое шоссе вылетел автомобиль с явно не работающими тормозами. Но в этот день удача была на стороне всех участников движения.
Чем закончилась опасная поездка не известно, но вот испугаться успели многие.
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Метки: Австралия автомобили видео дорога тормоза
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