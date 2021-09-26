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Дерьмо случается. Подборка черного юмора из Жизни

Дерьмо случается. Подборка черного юмора из Жизни (36 фото)

Автор:
26 сентября 2021 01:27
Метки: фейлы   фото приколы   черный юмор   
1506
36

Подборка жизненных фейлов и неудач, которые могут случится с каждым! Своеобразный такой, черный юмор в ленту!

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Метки: фейлы   фото приколы   черный юмор   
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6  комментариев
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5k
newegg 4 часа назад
Баян страшный, но всё равно выпавшую в метро пиццу жалко.
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72
Юденич Час назад
Комментарий к фото
Чтобы дала нужно поработать.
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15k
Теуш Алексей 2 часа назад
Леоперда жалко! Так усявкаться из-за какой-то рыбехи!
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Шпиц 3 часа назад
Даже название поганое!
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